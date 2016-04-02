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Snapdragon 823'lü HTC 10 Mini eylül ayında gelebilir

HTC'nin yeni amiral gemisini tanıtmasına günler kala modelin mini versiyonuna ait detaylar gün yüzüne çıktı. HTC 10 Mini adındaki cihaz Snapdragon 823 ve 4GB RAM ile iddialı olacağa benziyor.
3 yıl
6,1b
1
26
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC'nin bu seneki tepe modeli HTC 10'un tanıtılmasına 2 haftadan az bir süre kala bu kez de bir mini model hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Tasarımından donanım bilgilerine kadar pek çok detayı şu ana kadar sızdırılan HTC 10'nun mini modeli performansıyla iddialı olabilir.
HTC içinden sızdırılan bilgilere yeni model HTC 10 Mini adını taşıyacak. 4.7 inç boyutlu muhtemelen Full HD bir ekrana sahip olacak telefonda Qualcomm'un Snapdragon 823 çözümü ve 4GB RAM miktarının yer alacağı belirtiliyor. İlk defa duyanlar için Snapdragon 823'den bahsetmek gerekirse SD820 gibi 4 adet Kyro çekirdeği barındıran yonganın çekirdek hızları 2.8 GHz'e yükseltilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde bilgiler sızan Xiaomi Mi Note 2 modelinde de yer alacağı iddia edilen yeni yongasetini ileriki dönemde daha da sık bir şekilde duyabiliriz.
Yüksek performanslı cihaz isteyip daha ufak ekran tercih edenlere yönelik geliştirilen modelin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

http://www.android-news.at/2016/04/htc-10-mini-mit-snapdragon-823-fur.html Yorum Yaz
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LastShip 3 yıl en beğenilen
Performans diye diye milletin beynini yikadilar. Bunu alacak adam ne yapacak telefonda render mı alacak? Ulta grafikte gta v mi acacak?
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canguler917 3 yıl
snapdragon 823 varsa artık fiyatı da 3823 tl olur
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0MG90 3 yıl
benhuraxu
A9, htc 10, 10 mini hiçbiri satamaz. 2000 tl yi gecerse kimse yüzüne bakmaz.

Niyeymiş o? Samsung'dan Apple'dan Sony'den farkı ne HTC'nin daha ucuza satacak? Diğerleri sanki çok ucuzda HTC kazıklıyor herkesi.
benhuraxuA9, htc 10, 10 mini hiçbiri satamaz. 2000 tl yi gecerse kimse yüzüne bakmaz.Niyeymiş o? Samsung'dan Apple'dan Sony'den farkı...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Mr. Jingles 3 yıl
Yalan oldu galiba bu cihaz.
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Fallout 3 yıl
Z5C'den direkt geçiş yaparım. Fiyatı önemli değil.
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DH Misafiri 3 yıl
HTC M8 den sonra... samsung S6 aldım hız var ekran var kamera var tip yok arayüz yok... sattık s6 edge aldık tip var hız var kamera var arayüz yok... iphone 6s aldık hız var tip var kamera var pil yok uygulamalamalarda istediğmiz yok... derken geri dönüş yapıp aldık htc M9'u kamera yok ısınma çok... vallahi bıktım şimdilik tekrar S6 edge aldık idare ediyoruz... işallah adam gibi bir cihaz gelirde dönüp durmayız... o kadar cihaz test ettim aldım sattım inceledim daha nicelerini ama hiçbir cihazda htc sense arayüzü gibi üzerinde iyi çalışılmış bir arayüz görmedim... android tarafının stabilitesi en iyi cihazları herzaman htc den geliyor... istikrarlı ve kararlı çalışmada android dünyasının iphone'u HTC dir...
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bluerush06 3 yıl
İsterse Snapdragon 5200 modeli ile üretilsin. Yeni teknolojiler üretilmedikçe donanım hızı bir yenilik getirmiyor malesef. Sırf yeni donanımları satabilmek için yazılımlara yükleniyorlar. Artık insanlara şu şartlarda bataryası uzun süre dayanabilen, kaliteli fotograf çekebilen telefonlar yeterli. Diyeceksiniz ki oyun? Telefon cayır cayır yanarken en fazla 15 dakika hardcore oyun oynayabiliyosun tabi batarya su gibi akıyor. Piyasa doyum noktasına ulaştı bence. Sırf yeni model aldırabilmeye oynuyorlar.
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LooF 3 yıl bluerush06
zenfone max kullaniyorum... wifi de istdigim oyunu telefon isinmadan istedigim sure oyniyabiliyorum en dusuk 12 saat ekran suresi aliyorum.. Ama 3-4g de oyun oynarken isiniyor cihaz... tavsiye ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
Millet ne kadar boş konuşuyor arkadaş getirin kardeşim htc nin one a9 u samsung unda A serisi bütün telefonları bi uzun kullanim testlerine tabi tutalım hangisi iyi ona bi bakalım htc10 da 820 işlemci 4gb ram olsun 3000 lira olsun fiyatida normal bence ülkemize göre s7 ve g5 den ne eksiği var htc10 un
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khytr89 3 yıl
Htc nin sakasidir qualcommun sitesinde 823 le ilgili bilgi yok :)
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kadirirdem 3 yıl
823 varsa artık 4000den girer...
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blackcode_ 3 yıl
0MG90
benhuraxuA9, htc 10, 10 mini hiçbiri satamaz. 2000 tl yi gecerse kimse yüzüne bakmaz.
Niyeymiş o? Samsungdan Appledan Sonyden farkı ne HTCnin daha ucuza satacak? Diğerleri sanki çok ucuzda HTC kazıklıyor herkesi.

Arkadaşım bırakın artık bu kafayı.Nedir yani her yeni model/marka telefon çıktığında aynı geyik.Yok 2000 tl altı olursa satılmazmış.2000 tl'nin altında Samsung,Sony,Htc,Lg,Apple gibi eski markaların yeni çıkan cihazlarının satıldığını gördün mü hiç? O günler mazide kaldı.Ayrıca burası Türkiye.İnsanlar perakende satış fiyatı 2200 tl olan bir cihaza gidip kontratlı 3200 tl ödeyerek alıyorlar ki pek çoğu da bunu farkında bile değil.
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JoeyBane 3 yıl
Daha 820'li cihaz gormedim
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alemburda34 3 yıl
Batarya fazla harciyacak diye dusunuyorum.
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