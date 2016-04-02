Snapdragon 823'lü HTC 10 Mini eylül ayında gelebilir

HTC'nin bu seneki tepe modeli HTC 10'un tanıtılmasına 2 haftadan az bir süre kala bu kez de bir mini model hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Tasarımından donanım bilgilerine kadar pek çok detayı şu ana kadar sızdırılan HTC 10'nun mini modeli performansıyla iddialı olabilir.

HTC içinden sızdırılan bilgilere yeni model HTC 10 Mini adını taşıyacak. 4.7 inç boyutlu muhtemelen Full HD bir ekrana sahip olacak telefonda Qualcomm'un Snapdragon 823 çözümü ve 4GB RAM miktarının yer alacağı belirtiliyor. İlk defa duyanlar için Snapdragon 823'den bahsetmek gerekirse SD820 gibi 4 adet Kyro çekirdeği barındıran yonganın çekirdek hızları 2.8 GHz'e yükseltilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde bilgiler sızan Xiaomi Mi Note 2 modelinde de yer alacağı iddia edilen yeni yongasetini ileriki dönemde daha da sık bir şekilde duyabiliriz.

Yüksek performanslı cihaz isteyip daha ufak ekran tercih edenlere yönelik geliştirilen modelin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

http://www.android-news.at/2016/04/htc-10-mini-mit-snapdragon-823-fur.html