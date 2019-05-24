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Son SharePoint güncellemesi yeni özellikler ve modern bir arayüz getiriyor

Microsoft'un şirketler içerisinde etkileşimi arttırmayı hedefleyen yazılımlarından olan SharePoint, güncellenerek yeni özellikler ve taze bir arayüz kazandı. Detaylar haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Ekiplerin ortak çalışmalarını desteklemek için sunucu tabanında çalışan SharePoint uygulaması, Microsoft tarafından güncellenerek sevimli hâle getirildi. Uygulamanın yeni görünümünü tıpkı Surface ürünleri ya da Office tanıtımları gibi gösterişli bir videoyla yapan Microsoft, SharePoint invasyonlarını sergiledi.
Renkli, sevimli ve çekici bir intranet web sitesi hâline gelen SharePoint, yeni bir logoya da sahip oldu. Office ailesinin logoları geçtiğimiz aylarda yenilenmişti ve bu trend diğer uygulamalara da sıçramıştı.
Bu hafta düzenlenen konferansta SharePoint için ana sayfalar özelliğini duyuran firma, tek sayfada şirket haberlerini, etkinliklerini, içeriklerini, videolarını ve hatta görüşmelerini bir araya getiriyor. Çalışanların birlikte hareket etmesini teşvik için kullanılan SharePoint, şimdiki görünümüyle buna ulaşmada çok daha şanslı konumda.
Ayrıca Bkz. "Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil"
Geçen ay Terminal’in de yeni arayüzünü tanıtan Microsoft, araçlarını güzel hâle getirmek için tüm imkanlarını kullanıyor gibi görünüyor. Satya Nadella önderliğinde, Microsoft’un geleceği şimdilik parlak duruyor.

https://www.theverge.com/2019/5/24/18638293/microsoft-sharepoint-windows-terminal-sizzle-videos-software Yorum Yaz
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