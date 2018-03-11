Son günlerde ciddi saldırılara maruz kalan Uber’den açıklama

Taksiciler ile Uber arasındaki gerilim ülkemizde de devam ediyor. Özellikle de geride bıraktığımız haftada medyaya birtakım hoş olmayan haberler yansıdı.

Son bir haftada yaşanan olaylarda yaklaşık 10 kişi kadar taksici grubu yolcu gibi Uber çağırıp şoföre saldırdı. İçerisinde yolcu olan Uber aracına bıçaklı saldırı yapıldı. Bardağı taşıran son damla ise Uber aracına yapılan silahlı saldırı oldu. Aracın arka camına ve kaportasına 4 kurşun isabet etti. Çok şükür bu olaylarda yaralanan olmadı.

Uber'den açıklama

İstanbul taksicilerinin saldırılarına maruz kalan Uber’den konu ile ilgili açıklama geldi. Şirketin global merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önceliğimiz bu zor zamanlarda Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır.

Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dâhil olduğu için Taksi ürünümüz mevcut.

Türkiye’de taksicilerin Uber’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız" denildi.

2014 yılında İstanbul’da hizmet vermeye başlayan Uber platformuna taksiler de katılabiliyor. Şirketten paylaşılan bilgiye göre Uber uygulaması üzerinden hizmet veren 2 bini aşkın taksi bulunuyor. İBB tarafından kurulan iTaksi uygulamasında 4 bin taksici bulunuyor. Bu anlamda Uber’e kayıtlı taksici sayısının iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/saldirilar-sonrasinda-uberden-ilk-aciklama-40768219