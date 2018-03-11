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Son günlerde ciddi saldırılara maruz kalan Uber’den açıklama

Ülkemizde son günlerde ciddi saldırılara maruz kalan Uber'den açıklama geldi. Sürücülere hukuki destek sağlanacağı ve onların yanında oldukları ifade edildi. İşte açıklamanın tamamı:
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son günlerde ciddi saldırılara maruz kalan Uber’den açıklama

Taksiciler ile Uber arasındaki gerilim ülkemizde de devam ediyor. Özellikle de geride bıraktığımız haftada medyaya birtakım hoş olmayan haberler yansıdı.

Son bir haftada yaşanan olaylarda yaklaşık 10 kişi kadar taksici grubu yolcu gibi Uber çağırıp şoföre saldırdı. İçerisinde yolcu olan Uber aracına bıçaklı saldırı yapıldı. Bardağı taşıran son damla ise Uber aracına yapılan silahlı saldırı oldu. Aracın arka camına ve kaportasına 4 kurşun isabet etti. Çok şükür bu olaylarda yaralanan olmadı.

Uber'den açıklama

İstanbul taksicilerinin saldırılarına maruz kalan Uber’den konu ile ilgili açıklama geldi. Şirketin global merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önceliğimiz bu zor zamanlarda Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır.

Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dâhil olduğu için Taksi ürünümüz mevcut.

Türkiye’de taksicilerin Uber’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız" denildi.

2014 yılında İstanbul’da hizmet vermeye başlayan Uber platformuna taksiler de katılabiliyor. Şirketten paylaşılan bilgiye göre Uber uygulaması üzerinden hizmet veren 2 bini aşkın taksi bulunuyor. İBB tarafından kurulan iTaksi uygulamasında 4 bin taksici bulunuyor. Bu anlamda Uber’e kayıtlı taksici sayısının iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz.


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/saldirilar-sonrasinda-uberden-ilk-aciklama-40768219 Yorum Yaz
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napolyon94 1 yıl en beğenilen
Senelerdir alternatifi olmadigindan korka korka sari taksilere bindik yeri geldi.
Simdi alternatif degil alternatiflerimiz var. Kivranarak surunmeleri gecmisde yasadigim olaylardan sonra haz veriyor.
Beter olun barzolar.
Senelerdir alternatifi olmadigindan korka korka sari taksilere bindik yeri geldi.Simdi alternatif degil alternatiflerimiz var. Kivranarak surunmeleri gecmis...
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1 Yanıt Yanıtla +149
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darkhair 1 yıl
Bu ülkenin başına ne geliyorsa, sırf işleri bozulmasın diye türlü iş çeviren, zekası yetmediğinde ise vandallığa başvuran kanı bozuk hain adamlardan geliyor arkadaş.
Sen zamanında insanları kazıklamak için fırsat kollarsan, zamanı geldiğinde de o halk arkanda durmaz işte.
Uber yabancı bir firma olsa da, sonuna kadar destekliyorum...
Bu ülkenin başına ne geliyorsa, sırf işleri bozulmasın diye türlü iş çeviren, zekası yetmediğinde ise vandallığa başvuran kanı bozuk hain adamlardan geliyor ar...
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Magnetic Power 1 yıl
Gag deselerde,gug deselerde gelişimin önünde duramazlar.Bugün Uber yasaklanır belki,yarın başka bir şey çıkar.
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gurkanse 1 yıl
bugünde şehir magandalarına maruz kalmadan,kimsenin suratını çekmeden,sigara kokusuna maruz kalmadan,gaz kokan arabalarda kafayı bulmadan,pedal asfalta yapıştırılmadan,küfür vb şeyler duymadan,hayattan bıkmış(o kadar namını dünya çapına yaymışsın kazık atmada yani nasıl hayattan bıkıyorsun)bir şöförün suratını çekmeden,işimize uberler sağa sağlim ve motivasyonu yüksek bir şekilde geldik.Teşekkürler UBER sen olmasan bunlara ve dahasına maruz kalacaktık.belki yasaklanır ama uber gider duber gelir.ben yinede taksi kullanmayı hiç düşünmüyorum.neticede yıllardır yaptıkları şeyler düzelmediği sürece aklı olan insan taksi kullanmaz zaten.hele hele uber kullandıktan sonra
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ComradeMRX 1 yıl
Arkadaş Uber halka daha iyi hizmet veriyor mu, veriyor. Taksiyle aynı paraya hatta daha ucuza daha konforlu seyahat yaptırıyor mu yaptırıyor. Bunu engellemeye kalkan ister taksici olsun ister siyasetçi ister dernek halkın ve tüketicinin yanında değil karşısındadır. Gelişimi devekuşu gibi kafayı kuma gömüp engelleyemezsin. Uber teknolojiyi de kullanarak daha iyi hizmet sunuyor, bunu engelletmek tamamen korumacı kafa. Bu kafa daha önce de Booking.com'u engelledi. Daha iyisini yapamıyoruz yasaklatalım kafası, siyasetçi de aman oy gitmesin diye çanak tutuyor. Bir kere bile taksiye binmem bundan sonra, binen arkadaşlarıma da binmesinler diye baskı yaparım.
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Krone 1 yıl
Demek ki böyle bir rekabete ihtiyaç var. Vatandaş daha iyi hizmet istiyor. Taksiciler de çekemeyip etrafa saldıracaklarına kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Türkiye'de özellikle de İstanbul'da taksilere bir ayar çekilmesi gerekiyordu bu olaylar da vesile olur artık.
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pompacicevo 1 yıl
Konu UBER değil. İsmi ne olursa olsun, rekabeti sağlayan, iyi hizmet vereni ödüllendiren sistemi desktelemek gerek
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DH Misafiri 1 yıl
uber veya benzeri internet sirketleri (ister ulasim, ister alisveris, ister otel rezervasyonu/konaklama) her ne olursa olsun, bu ulkeye asgari ucretle calisan kadar dahi vergi vemeyen, hizmet verenleri (sofor, otel vb) Turkiye'deki yasal duzenlemelere uygun olmayan sirketler.
konuyu "taksilerin kotulugu" ekseninden ayirip, vergi tarafindaki vergi kacagina dikkat cekilmeli. Uber veya baska her ne olursa olsun, Turkiye'den para kazaniyorsa, Turkiye'ye vergi verecek sekilde yasal duzenleme yapilmali ve hizmet verenl;er ile ilgili yasal duzenleme yapilip, buna uyumun denetlenmesi lazim.
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agdaş 1 yıl
garip bir durum.
taksiciler mi haklı uber mi bilemedim.
ama insanlar niye daha fazla para versinler
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Tastarakay 1 yıl
Pınar ürünleri boykotumun ardından sarı taksi boykotum da hız kesmeden devam ediyor. Aç kalırım Pınar yemem, kıçımdan terler, ayağıma kara sular inene kadar yürürüm sarı taksiye binmem.
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Symbianist 1 yıl
Taksiciler UBER'e katılır mı orası muallak. UBER'de ücret sabittir. Sonradan değişme olmaz. Bu da bazı şeref yoksusinlarının işine gelmez. İşleri güçleri vatandaşı soymak. Taksicilerin kendi aralarında yaptıkları muhabbetleri bir duysanız anlarsınız.
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mcrew 1 yıl Symbianist
Uber kullanan bir sürü taksici var. Taksimetre ye göre fiyat belirliyor lar
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muticoo 1 yıl
sen kendi içindeki PKK lıları, uyuşturucu bağımlılıları, yetkisi olmadığı halde taksi kullananları temizleme gel temiz taksi ve senden uygun da değil sadece daha konforlu olan bir kuruma bok at. sen ilk önce kendi taksilerine bak ahırdan farksız. her bindiğim taksiye söylüyorum. siz ilk önce kendi içinizdeki pislikleri temizlemiyorsunuz. gidiyorsunuz başkasının parasına göz dikiyorsunuz. Allah bu tarz taksicilik yapanların cezasını versin.
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Ferucci 1 yıl
Böyle PR ne görüldü ne duyuldu, elon musk'ı geçti adamlar.
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