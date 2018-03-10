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İstanbul'da UBER aracına silahlı saldırı yapıldı

Son günlerde sıklaşan UBER saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Müşterisini almaya giden UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı yapıldı.
1 yıl
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birkaç gündür haberlerini yaptığımız UBER saldırılarına, bu akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Milliyet'in haberine göre, İstanbul'da müşterisini almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Şans eseri içinde yolcu bulunmayan araca tam 4 kurşun isabet ederken, UBER şoförü olaydan yara almadan kurtuldu.
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Yunus Emre adındaki UBER şoförü, dehşet veren olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayette bulundu. Kamyon şoförü olduğunu belirten Yunus Emre, boş zamanlarında UBER şoförlüğü yaptığını söyleyerek, olayın Küçükçekmece Kanarya mahallesinden müşteri almaya gittiği sırada olduğunu söyledi.

Artan şiddet olayları karşısında UBER sessizliğini koruyor 

Emre, seyir halindeyken bir şahısın durması için işaret yaptığını ama kendisinin durmayarak yoluna devam ettiğini aktardı. Ardından 3-4 el silah sesi duyduğunu söyleyen Emre, aracı müsait bir yerde durdurup kontrol ettiğinde arka cam ve kaportaya 4 kurşunun isabet ettiğini gördüğünü belirtti. Etrafta taksi görmediğini söyleyen UBER şoförü, saldırganın taksici olup olmadığını tam olarak bilmediğini ifade etti.
İstanbul'da UBER aracına silahlı saldırı yapıldı
Olayın ardından soruşturma başlatan Polis ekiplerinin, UBER sürücüsünün olay yerini ve saldırganı tarif etme konusundaki ifadelerini de şüpheli bulduğu belirtildi. Geçtiğimiz gün bir taksici içinde yolcu olan UBER aracına bıçakla saldırmış, aracın kapılarının kitli olduğunu görünce lastiklerini patlatmaya çalışmıştı. UBER yönetimi ise özellikle İstanbul'da gün geçtikçe artan bu şiddet olayları karşısında hala bir açıklama yapmış değil.

http://www.milliyet.com.tr/gerilim-cigirindan-cikti-uber-gundem-2625139/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
İstanbul'da yaşamıyorum ama kesin olarak taksileri boykot ediyorum. Sen ekmek yiyorsun eyvallah adam da yesin bırak ne istiyorsun?
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Mr. Jingles 1 yıl sakarboy
Darbe gecesi 300 dolar fiyat çeken yavşak şoför doluştu ortalık. O günleri unutmadık. En ufak bir infialde milletin cebindeki paraya göz dikecek kadar şerefsizleşen yavşakları mı arayacağım?
Darbe gecesi 300 dolar fiyat çeken yavşak şoför doluştu ortalık. O günleri unutmadık. En ufak bir infialde milletin cebindeki paraya göz dikecek kadar şerefsizl...
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Mr. Jingles 1 yıl
ekşi sözlük'te boykot başladı. Sarı taksilere binmiyoruz. İnadına Uber!
eksisozluk.com/...
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DH Misafiri 1 yıl
Taksi kullanmıyorum bundan sonra asla. Ölümüne boykot hepsi açlıktan ölsün.
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DH Misafiri 1 yıl
Nerede bonzaici kumarbaz alkolik at hırsızı varsa hepsi taksici uber gelen ülkelerde bu problemler yaşanmış biraz sabır sonuna kadar uber ı destekliyorum
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ultraslan_34 1 yıl
Trafik ve müşteri terörü taksiler kaldırılsın!
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Hardstyler 1 yıl
Bunlar resmen teror örgütü eğer bunlara devlet birşey yapmıyorsa kasıt ararım
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flowerhorn 1 yıl
Kim ne derse desin Uber kullanmayan kişiye şaşırırım .
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sakarboy 1 yıl cseyfe
Çoluk cocukla uğraşacak bir vaktim yok. İnanki Bir tartışmayı beceremeyip kişisel çatışmaya döndürmeden edemiyorsun dimi ? Olmuyo başka türlü dimi ? Adam gibi İlla bi laf koyma egosu filan ? Son lafı ben çaktım egosu ?
Seninle yada kimse ile derdim yokki ?
Neden zıt fikir gelince hemen bi egomanya alıyor sizi nesinizi siz ? Dünya bi siz den mi soruluyor ? Bükemediğim elmiş
Yahu bi güreşmi tutuyoruz ? Bi savaşmı yapıyoruz ? Neyi büküyoruz ? İnsan gibi şurda fikir belirtiyoruz.
Mutlu olacaksan gel bük bileğimi canın sağ olsun.. ✋🏻 haydı iyi geceler kardeşim🙌🏻
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cseyfe 1 yıl sakarboy
tartismayi cevap bulamayinca yarim birakan sensin :)
doldur soylediklerinin altini dedim kactin. halbuki ne guzel konusuyorduk. ama desteksiz attigin icin devami gelemedi
hersey ortada :))
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sakarboy 1 yıl cseyfe
Cevap da sıkıntı yok 👍🏻
sıkıntı şu ki cevap verilebilecek bir potansiyel yok ortada.
Atalarımızın bir lafını çok severim.
Cahil ile girme münakaşaya
Ya sinirini zıplatır tavana yada yazık olur adabına.
Bazen bu aklıma geliyor
Sessiz kalmayı yeğliyorum.
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cseyfe 1 yıl sakarboy
oo yeni bir nihat dogan doguyor :)
bukemedigin bilegi opeceksin lafi vardir bi de :)
aferin boyle ol hep :)
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Hesher 1 yıl
uber nasil calisiyor? vergi sistemi taksicilerle ayni degil mi?

taksici plakalari neden bu kadar pahali oyleyse?
taksiciler plakaya para oduyor, uber odemiyor mu?

tam olayi bilmedigimden soruyorum, gereksiz tartisma cikarmak isteyen yazmasin lutfen.
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turker03 1 yıl
Taksiler, minibüsler insanları yıllarca canlarından bezdirdi. Fiyatları, trafikte yarattıkları terör, tehlikeli araç kullanmaları, müşterilere/yolculara davranışları vb. İnsanlar kullanıyordu, mecburdu çünkü alternatifi yoktu. Zamanla hepsi piyasadan kalkacak. Sömürdükleri o taksi plakalarının değeri pul olacak.
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ibo83 1 yıl
Dalga geciyorlar..
Zorba terorist mafya olan sarı taxi uber degil
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