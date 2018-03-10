İstanbul'da UBER aracına silahlı saldırı yapıldı

Birkaç gündür haberlerini yaptığımız UBER saldırılarına, bu akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Milliyet'in haberine göre, İstanbul'da müşterisini almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Şans eseri içinde yolcu bulunmayan araca tam 4 kurşun isabet ederken, UBER şoförü olaydan yara almadan kurtuldu.

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Yunus Emre adındaki UBER şoförü, dehşet veren olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayette bulundu. Kamyon şoförü olduğunu belirten Yunus Emre, boş zamanlarında UBER şoförlüğü yaptığını söyleyerek, olayın Küçükçekmece Kanarya mahallesinden müşteri almaya gittiği sırada olduğunu söyledi.

Artan şiddet olayları karşısında UBER sessizliğini koruyor

Emre, seyir halindeyken bir şahısın durması için işaret yaptığını ama kendisinin durmayarak yoluna devam ettiğini aktardı. Ardından 3-4 el silah sesi duyduğunu söyleyen Emre, aracı müsait bir yerde durdurup kontrol ettiğinde arka cam ve kaportaya 4 kurşunun isabet ettiğini gördüğünü belirtti. Etrafta taksi görmediğini söyleyen UBER şoförü, saldırganın taksici olup olmadığını tam olarak bilmediğini ifade etti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Polis ekiplerinin, UBER sürücüsünün olay yerini ve saldırganı tarif etme konusundaki ifadelerini de şüpheli bulduğu belirtildi. Geçtiğimiz gün bir taksici içinde yolcu olan UBER aracına bıçakla saldırmış, aracın kapılarının kitli olduğunu görünce lastiklerini patlatmaya çalışmıştı. UBER yönetimi ise özellikle İstanbul'da gün geçtikçe artan bu şiddet olayları karşısında hala bir açıklama yapmış değil.

http://www.milliyet.com.tr/gerilim-cigirindan-cikti-uber-gundem-2625139/