Sony 2011'deki PSN hack sorunu için hediye oyun dağıtmaya başladı

2011 yılında Sony'nin Playstation Network, Qriocity ve Sony Online Entertainment sunucuları hacklenmişti. Playstation Network'ün 28 gün boyunca kapalı kalması yüzünden çok sayıda oyuncu mağdur olmuştu. Şimdi Sony yıllar önceki bu sorun sebebiyle özür niyetine bazı oyunlar hediye etmeye başladı.

Playstation Network hesabınız varsa ve sorunlardan etkilendiyseniz LittleBigPlanet, Dead Nation, Rain veya God of War HD Collection gibi oyunlardan birini hediye olarak alablir ya da oyunların ücretini Playstaton Network hesabınıza yükleyebilirsiniz. Bunların yanında bir takım dinamik temalar da hizmetinizde olacak.

Hediye edilen oyunların Playstation 3, PSP ve PS Vita için olduğunu belirtelim. Playstation 4 o dönemde piyasada olmadığı için bu konsola herhangi bir hediye verilmiyor. En azından bu oyunların parasını hesabınıza yükletip Playstation 4 oyunları için kullanabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/50937/sony-finally-giving-free-game-codes-major-hack-2011/index.html