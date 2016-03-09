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Sony 2011'deki PSN hack sorunu için hediye oyun dağıtmaya başladı

2011 yılında Sony'nin aralarında Playstation Network'ün de bulunduğu bazı servisleri hacklenmişti. Kullanıcılarını zor durumda bırakan bu hackleme sorunu yüzünden hediye oyunlar dağıtılıyor.
3 yıl
3b
1
14
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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2011 yılında Sony'nin Playstation Network, Qriocity ve Sony Online Entertainment sunucuları hacklenmişti. Playstation Network'ün 28 gün boyunca kapalı kalması yüzünden çok sayıda oyuncu mağdur olmuştu. Şimdi Sony yıllar önceki bu sorun sebebiyle özür niyetine bazı oyunlar hediye etmeye başladı.
Playstation Network hesabınız varsa ve sorunlardan etkilendiyseniz LittleBigPlanet, Dead Nation, Rain veya God of War HD Collection gibi oyunlardan birini hediye olarak alablir ya da oyunların ücretini Playstaton Network hesabınıza yükleyebilirsiniz. Bunların yanında bir takım dinamik temalar da hizmetinizde olacak.
Hediye edilen oyunların Playstation 3, PSP ve PS Vita için olduğunu belirtelim. Playstation 4 o dönemde piyasada olmadığı için bu konsola herhangi bir hediye verilmiyor. En azından bu oyunların parasını hesabınıza yükletip Playstation 4 oyunları için kullanabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/50937/sony-finally-giving-free-game-codes-major-hack-2011/index.html Yorum Yaz
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JiggySaw 3 yıl en beğenilen
5 yıl sonra mı akıllarına gelmiş?
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Mr_Slayer 3 yıl
Hocam 5 yıl sonramı akıllarına gelmiş.Neyse bari ps4 için paraya çevireyimde oyun alırım ama nasıl olacak o iş bilen varsa yazsın pls.
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DH Misafiri 3 yıl
çok erken hediye etmişler, tebrikler. adamlar resmen alay ediyo :) :) :-P
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lifeisunfare 3 yıl
var mı hediye oyununu alabilen aranızda?
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OverClocK1ng 3 yıl
Playstation HACKwork...
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demo22 3 yıl
Nasıl alabilirim lütfen cevap verin!!?????
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tugares 3 yıl
zumber4428
PS4 kullanıcısı şimdi bu durumdan nasıl yararlanabilecek ?Eskiden PS3 kullanmış fakat PS4 almış bir kullanıcı.

parayı hesabınıza yükletip oyun satın alabilirsiniz diyor haberde ama ücret olayı nasıldır yazmamışlar.
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mikoli88 3 yıl
Zamanında da oyun verildi bu sorunla ilgili, ben de şaşırdım yine veriyor diye, akşam kontrol edeyim 2 tane eski hesabım var, en azından ps4 için paraya çevirip oyun alırım.
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mehmet4428 3 yıl
PS4 kullanıcısı şimdi bu durumdan nasıl yararlanabilecek ?
Eskiden PS3 kullanmış fakat PS4 almış bir kullanıcı.
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tomasson85 3 yıl
O zaman oyun verilmemiş miydi zaten?
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JiggySaw 3 yıl en beğenilen
5 yıl sonra mı akıllarına gelmiş?
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playstation network, PSN ve
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