Sony, 4.2 milyon PlayStation VR başlığı sattı

Sony bugünlerde önemli bir dönüm noktasını kutluyır. Şirket piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz üç yıldan az bir süre geçmesine rağmen, 3 Mart 2019 tarihi itibarıyla 4.2 milyondan fazla PlayStation VR başlığı sattığını açıkladı.

25 yeni VR oyun geliyor

https://www.engadget.com/2019/03/26/sony-4-2-million-playstation-vr-headset-sales/

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Sony, PlayStation VR başlığı 2016 yılındaentegre edilen sanal bir gerçeklik platformu olarak satmaya başladı ve cihaz kısa bir sürede popüler bir hale geldi. Önümüzdeki dönemdepiyasaya sürecek olan şirket, VR platformunu aktif olarakve satışları yükseltme çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.ve, VR başlıkları için bugüne kadarki satışları açıklamamasına rağmen, analistler'nin geniş bir alanda lider olduğunu söylüyorlar. Bunun nedeni de,yakın insanın evlerindeoyun konsolu olmasına bağlanıyor. Zira rakip ürünler çalışmak için PS4'ten çok dahaihtiyaç duyuyorlar ve bu onlar için dezavantaj.