Sony, 4.2 milyon PlayStation VR başlığı sattı

Teknoloji Editörü
Sony bugünlerde önemli bir dönüm noktasını kutluyır. Şirket piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz üç yıldan az bir süre geçmesine rağmen, 3 Mart 2019 tarihi itibarıyla 4.2 milyondan fazla PlayStation VR başlığı sattığını açıkladı.
25 yeni VR oyun geliyorSony, PlayStation VR başlığı 2016 yılında PS4 konsoluna entegre edilen sanal bir gerçeklik platformu olarak satmaya başladı ve cihaz kısa bir sürede popüler bir hale geldi. Önümüzdeki dönemde 25 yeni VR oyun piyasaya sürecek olan şirket, VR platformunu aktif olarak desteklemeye ve satışları yükseltme çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Oculus ve HTC, VR başlıkları için bugüne kadarki satışları açıklamamasına rağmen, analistler Sony'nin geniş bir alanda lider olduğunu söylüyorlar. Bunun nedeni de, 100 milyona yakın insanın evlerinde PlayStation 4 oyun konsolu olmasına bağlanıyor. Zira rakip ürünler çalışmak için PS4'ten çok daha güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyorlar ve bu onlar için dezavantaj.
https://www.engadget.com/2019/03/26/sony-4-2-million-playstation-vr-headset-sales/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle