Sony Ericsson Xperia Neo için Almanya'da 345 Euro'dan ön sipariş alınıyor

Sony Ericsson'un geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia ailesine kazandırdığı Neo için Amazon, Almanya'da ön sipariş almaya başladı. Mart ayı sonu - nisan ayı başı gibi stoklara girmesi beklenen akıllı telefonun bordo rengi için 345,81 Euro, gümüş rengi için 379 Euro, mavi rengi için ise 376,99 Euro fiyat belirlenmiş.

Sony Ericsson Xperia Neo'nun teknik özellikleri ise şu şekilde;

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi, HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği

Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi

TimeScape arayüzü

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci

~320 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi

3.7'' boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)

İvme sensörü

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş

Görüntülü konuşma için kamera

720p video kaydı

Wi-Fi 802.11n

GPS

Bluetooth 2.1

microHDMI portu

3.5 mm kulaklık girişi

microUSB portu

1500 mAh batarya