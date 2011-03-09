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Sony Ericsson Xperia Neo için Almanya'da 345 Euro'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
51,7b
1
89
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Neo için Almanya'da 345 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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Sony Ericsson'un geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia ailesine kazandırdığı Neo için Amazon, Almanya'da ön sipariş almaya başladı. Mart ayı sonu - nisan ayı başı gibi stoklara girmesi beklenen akıllı telefonun bordo rengi için 345,81 Euro, gümüş rengi için 379 Euro, mavi rengi için ise 376,99 Euro fiyat belirlenmiş.

Sony Ericsson Xperia Neo'nun teknik özellikleri ise şu şekilde;

  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi, HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • TimeScape arayüzü
  • 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci
  • ~320 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi
  • 3.7'' boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
  • İvme sensörü
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Görüntülü konuşma için kamera
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • GPS
  • Bluetooth 2.1
  • microHDMI portu
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • microUSB portu
  • 1500 mAh batarya
Sony Ericsson Xperia Neo için Almanya'da 345 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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DH Misafiri 8 yıl
kapasitif ekran yani dokunmatiği ısıya değil basınca duyarlı.buda onu bastırmatik bir telefon yapar.samsung jet kullanıyorum ve yemin ettim bir dahaki telefonumun ekranı multitouch olacak diye :)))
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DH Misafiri 8 yıl
uzun zamandır bu telefonu takip ediyorum teknik özellikleriyle tasarımıyla çok hoşuma gtti.ancak türkiyeye ne zaman geleceği hakkında bir tahminim yok sizler ne düşünüyorsunuz?...samsung wave 2 ya da blackberry torchu da inceledim fakat bunu gördükten sonra içime sinmediler.ne dersiniz neoyu beklemeye devam edeyim mi? diğer telefonlar hakkında ne düşünürsünüz -neo ya kıyasla- ?
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yunuss.10 8 yıl
Pasaporta kayit ettkten sonra kullanirsin tabi
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kurtar72 8 yıl
Arkadaşlar Arc ve Neo'nun ekran teknolojisi (Amoled, Samoled, Nova vs.)nedir?
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ayazgecem 8 yıl
arkadaşlar ben bu telefonu almanyadan getirtsem türkiyede kullanabilirmiyim ?.. hiç yurt dışından alıpta tr de kullanan yokmuu?..
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earth. 8 yıl

kurtar72

Arkadaşlar Arc ve Neo'nun ekran teknolojisi (Amoled, Samoled, Nova vs.)nedir?


led aydınlatmalı lcd
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inexo 8 yıl
x10 mini bile 600... Oradan çıkarıyorum
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FRUEHAUF 8 yıl
Telefon fiyatına göre süper inşallah Türkiye'de görürüz.
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sagy 8 yıl
arkadaşım cihazın ram 512 mb
dahili havızası 380 mb

nede yazıyo 1gb odugu söyle oraya bakalım????
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yunuss.10 8 yıl

sagy

arkadaşım cihazın ram 512 mb
dahili havızası 380 mb

nede yazıyo 1gb odugu söyle oraya bakalım????


ben bi yerde okumuştum ama bulamadım , dahili hafıza 1 gb, ram 380 mb idi
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sagy 8 yıl
bu cihazın herşeyi kafama yatıyor özelikleri fiyatı ama 380 mb lık hafıza olmadı
az önce youtube de video sunu izledim adam 5 tane 3D oyun yülemiş 50 mb boş yerkalmış 380 mb tan nekadar karta taşısan yine yerkaplıyor desire kullanan lar iyibilir
ya şudevirde 380mb olurmu ya yapsana en az 4 gb olmalıydı dahili hafıza of of.....
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sagy 8 yıl
arkadaşlar 380mb dahili hafıza mı rom mu tam alıyamadım ?
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yunuss.10 8 yıl

sagy

arkadaşlar 380mb dahili hafıza mı rom mu tam alıyamadım ?


dahili hafıza da değil , rom da değil , Ram
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yunuss.10 8 yıl
Dün teknosa, genpa, kvk, telpa, başarı hepsine mail attim adam gibi ilgilenen tek yer teknosa oldu, bugün aradılar ve xperia serisini takip ettiklerini telefonların satışa sunulduğu anda mağazalarında satışa sunacaklarını belirttiler, diğer siteler cok bilindik kısa cevaplar verip geçiştirdiler, genpa daha cevap vermedi
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frt-_-ctn 8 yıl
Teknosa kazık mazık ama adamlar düzgün iş yapıyor.
Çok alış-verişim olmadı ama olanlar sorunsuzdu.
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