Sony Ericsson Xperia Neo için Almanya'da 345 Euro'dan ön sipariş alınıyor

Haber Editörü
Sony Ericsson'un geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia ailesine kazandırdığı Neo için Amazon, Almanya'da ön sipariş almaya başladı. Mart ayı sonu - nisan ayı başı gibi stoklara girmesi beklenen akıllı telefonun bordo rengi için 345,81 Euro, gümüş rengi için 379 Euro, mavi rengi için ise 376,99 Euro fiyat belirlenmiş.
Sony Ericsson Xperia Neo'nun teknik özellikleri ise şu şekilde;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi, HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- TimeScape arayüzü
- 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci
- ~320 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi
- 3.7'' boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
- İvme sensörü
- 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
- Görüntülü konuşma için kamera
- 720p video kaydı
- Wi-Fi 802.11n
- GPS
- Bluetooth 2.1
- microHDMI portu
- 3.5 mm kulaklık girişi
- microUSB portu
- 1500 mAh batarya
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led aydınlatmalı lcd
dahili havızası 380 mb
nede yazıyo 1gb odugu söyle oraya bakalım????
ben bi yerde okumuştum ama bulamadım , dahili hafıza 1 gb, ram 380 mb idi
az önce youtube de video sunu izledim adam 5 tane 3D oyun yülemiş 50 mb boş yerkalmış 380 mb tan nekadar karta taşısan yine yerkaplıyor desire kullanan lar iyibilir
ya şudevirde 380mb olurmu ya yapsana en az 4 gb olmalıydı dahili hafıza of of.....
dahili hafıza da değil , rom da değil , Ram