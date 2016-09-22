Sony FDR-X3000R ve HDR-AS300R aksiyon kameraları duyuruldu

A99 II ile amiral gemi DSLR sınıfında iddialı olduğunu bir kez daha gösteren Sony, aksiyon kamerası tarafında da önemli duyurular yaptı. Firmanın yeni 300 serisi 4K ve Full HD video kaydına olanak tanıyor.

FDR-X3000R aksiyon kamerası 4K video kaydı yapabiliyor. 8.3MP çözünürlüğünde Exmor R CMOS sensör barındıran model güçlü BIONZ X görüntü işlemcisi ile desteklenmiş. Geniş açılı yeni ZEISS lenslere sahip olan aksiyon kamerası çekim yaparken 8.3MP sabit görüntü de yakalayabiliyor.

Sony’nin Handycam modellerinde kullandığı ve ilk kez aksiyon kamerası sınıfına dahil ettiği gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi B.O.SS ile güçlü sarsıntılarda bile yüksek hızlı kayıtlar yapılmasına olanak tanıyor.

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HDR-AS300R ise Full HD video kaydı yapabilen bir ürün. Amiral gemisindeki Exmor R CMOS sensör, BIONZ X görüntü işlemcisi, yeni ZEISS lens ve B.O.SS teknolojisi yine aynen bu modelde de yerini almış.

Kameralar XAVC S formatında yüksek bit hızlı kayıtlar yapıyor. XAVC S formatı 4K videolarda 100Mbps, HD videolarda 50Mbps hızında kayıt yapabiliyor. Stereo mikrofon, Rüzgar Gürültüsünü Engelleme özelliği ile, gerçekten istediğiniz sesi kaydedebilmeniz için, sesin net ve berrak olmasını sağlıyor .

Aksiyon kameraları yanında uzaktan tam kontrol sağlayabildiğiniz giyilebilir Canlı Ekran Uzaktan Kumanda, 60 metreye kadar su geçirmeyen MPK-UWH1 kılıfı, Gidon Bağlantısı (VCT-HM2), Çekim Kolu (VCT-STG1), Parmak Kolu (AKA-FGP1) gibi aksesuarlar da satışa çıkacak. Ülkemiz için yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. Fiyatlar henüz belli değil.