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Sony FDR-X3000R ve HDR-AS300R aksiyon kameraları duyuruldu

Bu yıl aksiyon kamerası sektörüne önemli oyuncuların katıldığına şahit oluyoruz. 4K çözünürlüklere kadar çıkan kameralar aksiyon kayıtlarında da çıtayı yükseltiyor.
2 yıl
5,3b
1
15
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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A99 II ile amiral gemi DSLR sınıfında iddialı olduğunu bir kez daha gösteren Sony, aksiyon kamerası tarafında da önemli duyurular yaptı. Firmanın yeni 300 serisi 4K ve Full HD video kaydına olanak tanıyor.

FDR-X3000R aksiyon kamerası 4K video kaydı yapabiliyor. 8.3MP çözünürlüğünde Exmor R CMOS sensör barındıran model güçlü BIONZ X görüntü işlemcisi ile desteklenmiş. Geniş açılı yeni ZEISS lenslere sahip olan aksiyon kamerası çekim yaparken 8.3MP sabit görüntü de yakalayabiliyor.

Sony’nin Handycam modellerinde kullandığı ve ilk kez aksiyon kamerası sınıfına dahil ettiği gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi B.O.SS ile güçlü sarsıntılarda bile yüksek hızlı kayıtlar yapılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda GoPro Hero5"

HDR-AS300R ise Full HD video kaydı yapabilen bir ürün. Amiral gemisindeki Exmor R CMOS sensör, BIONZ X görüntü işlemcisi, yeni ZEISS lens ve B.O.SS teknolojisi yine aynen bu modelde de yerini almış.

Kameralar XAVC S formatında yüksek bit hızlı kayıtlar yapıyor. XAVC S formatı 4K videolarda 100Mbps, HD videolarda 50Mbps hızında kayıt yapabiliyor. Stereo mikrofon, Rüzgar Gürültüsünü Engelleme özelliği ile, gerçekten istediğiniz sesi kaydedebilmeniz için, sesin net ve berrak olmasını sağlıyor .

Aksiyon kameraları yanında uzaktan tam kontrol sağlayabildiğiniz giyilebilir Canlı Ekran Uzaktan Kumanda, 60 metreye kadar su geçirmeyen MPK-UWH1 kılıfı, Gidon Bağlantısı (VCT-HM2), Çekim Kolu (VCT-STG1), Parmak Kolu (AKA-FGP1) gibi aksesuarlar da satışa çıkacak. Ülkemiz için yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. Fiyatlar henüz belli değil. 


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ozeba 2 yıl en beğenilen XPerience
XPerience
Kalitesinin yüksek olduğu kesin ama ben uzun tasarımlara takılıyorum. Bu tasarımdaki markalardan kullananlar acaba kullanım rahatlığı konusundaki avantajını belirtebilirler mi? Bir yere sığdırma sabitleme konusunda sıkıntı yaşanıyor mu diğer aksiyon kameralarına göre?

Ilerleme yonundeki kesit alani daha dusuk oldugundan ruzgar direnci az oluyor bu tip kameralarin.
XPerienceKalitesinin yüksek olduğu kesin ama ben uzun tasarımlara takılıyorum. Bu tasarımdaki markalardan kullananlar acaba kullanım rahatlığı...
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yusuftanoba 11 ay
ayarları hakkında bilgi verirmisiniz rica etsem
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xxl567 1 yıl
Ben de bi Sony X3000 edindim. Alet çok hoş, çekim kalitesi mükemmel. Go proya göre tek dezavantajı şekli :) Handycam gibi olması biraz alışılmış aksiyon kamera görüntüsü dışında.
Hafıza kartı önerisine gelince, Sandisk extreme pro öneriliyor genelde. Yıllar önce Sandisk UHS1 64gb hafıza kartı ilk çıktığında almıştım. Hala sorunsuz kullanıyorum. Tavsiye ederim.
Gece çekimi denemesi yaptım ve youtube'a attım. Çekim 1080p 60fps, gps datası ekli. Adana yolarında gece bisiklet şürüş videom :)
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aydınayhan 2 yıl
2500 tl falandır
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swat882 2 yıl
Aksiyon kamerasını Gopro icat etmiş olabilir ancak sony görüntü kalitesi anlamında rakipsizdir.
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DH Misafiri 2 yıl
uzakdoğulu soni dandik te. çöp soni. içindeki alman carl zeiss optiklere acıdım. bu dandik çöpün içinde ziyan olmuşlar...
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engtrkr 2 yıl

GoPro ile Sony kıyaslamak gerçekten adil olmaz. Sony hemen her anlamda üstün. Fiyatına takılan olursa bilemem ancak.
GoPro o parayı hakedecek bir sonuç Sony'ye kıyasla bence sunamıyor. FDR x3000R özellikle stabilite konusunda müthiş.
Bunları birde Feiyu G4 gibi gimbal sistemiyle birleştirince DJI Osmo'dan çok daha iyi bir sistem çıkabilir.
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Xloud 2 yıl
Haha adamlar en ergonomik cihazlardan birine ergonomi sıfır diyor diğeri Zeiss lensli slr seviyesi optik sabitleme yapan cihazı beğenmiyor plastik lensli telefonlarda bile olan ois koymayan go pro daha iyi diyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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SEO-Uzmanı 2 yıl
ergonomi açısında -0-
sınıfta kalan minimal tasarımlar bunlar!
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XPerience 2 yıl
Kalitesinin yüksek olduğu kesin ama ben uzun tasarımlara takılıyorum. Bu tasarımdaki markalardan kullananlar acaba kullanım rahatlığı konusundaki avantajını belirtebilirler mi? Bir yere sığdırma sabitleme konusunda sıkıntı yaşanıyor mu diğer aksiyon kameralarına göre?
1 Yanıt Yanıtla
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ozeba 2 yıl XPerience
XPerience
Kalitesinin yüksek olduğu kesin ama ben uzun tasarımlara takılıyorum. Bu tasarımdaki markalardan kullananlar acaba kullanım rahatlığı konusundaki avantajını belirtebilirler mi? Bir yere sığdırma sabitleme konusunda sıkıntı yaşanıyor mu diğer aksiyon kameralarına göre?

Ilerleme yonundeki kesit alani daha dusuk oldugundan ruzgar direnci az oluyor bu tip kameralarin.
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KalemKolik 2 yıl
Sanırım bu seri go pro kadar olmasada iyi kameralar. 4k işi önemli ama aksiyon kameralarında çekim hızıda önemli 4k 60fps çeken kameralar daha iyi olacaktır. Onlarda 2 yıla çıkar artık.
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draconist 2 yıl KalemKolik
KalemKolik

Sanırım bu seri go pro kadar olmasada iyi kameralar.

Sanırım mı? Bu zamana kadar hangi Go Pro kamerası şimdiye kadar Sony'nin rakibi serisinden daha oldu ki, Go pro daha anca son modeli ile iyi oldu.

Go pro 1 ve 2 gibi iğrenç video kaliteli cihazları listeme bile almıyorum.1 ve 2 nin Çin malı kameralarla karşılaştırmaları var, Go pronun o serileri Çin mallarından bile kötüler.

Sony HDR-AS100 - Go Pro 3+ Black Editiondan iyiydi.
Sony FDR-X1000V - GoPro HERO4 Black'den iyiydi.

Go pro 5. sürüm Sony'nin yeni sürümünden daha iyi olursa sürpriz olur ama şu anda youtubedaki mevcut Go Pro 5 videolarını görünce Go pro bu işi daha 5.sürümde yeni yapabilmiş diyorum, artık olmuş, Sony'den daha mı iyi olmuş o belli değil.

Yalnız gece çekimi, güneş altı çekimler, titreşimli yollardaki çekimler vb hepsinde Sony daha iyi olmasına rağmen Go prolar su altı çekimlerde nedense daha iyi çıkıyor, onu anlamış değilim.
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