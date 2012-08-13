Sony LT29i Hayabusa, Xperia TX adıyla çıkış yapabilir





Sony'nin LT29i model numarası ve Hayabusa kod adıyla uzun süredir söylentilere konu olan amiral gemisine ait gerçek isim ortaya çıktı. XperiaBlog'un güvenilir kaynakları, yılın ikinci yarısını hedef alan üst düzey cihazın Xperia TX olarak piyasaya sürüleceğini bildirdi.

4.6 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 çipset, 13MP kameraya sahip olması beklenen LT29i Hayabusa, Xperia Arc'a eşlik eden kavisli tasarımı yenilenmiş haliyle tüketiciyle buluşturacak. Amiral geminin satışındaki kilit nokta, Sony tarafından geliştirilen yeni nesil yığınlı CMOS sensörü olacak.

Xperia TX isimlendirmesi LT29i'nin, DLNA sertifikası yayınlanan LT30 Xperia T'den daha üstün bir model olduğunu gösteriyor. Mint kod adlı Xperia T, Hayabusa ile benzer özelliklere sahip olsa da ekran hususunda tercihin 4.3 inçlik AUO üretimi AMOLED'den yana kullanıldığı düşünülüyor. Ayrıca sızan prototip görüntüleri, LT30'un daha sade bir dizaynla donatıldığını gözler önüne seriyor.

Halihazırda Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisini uyguladığı çift Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'lu Snapdragon S4 Plus serisi yongadan güç alan üç model (LT25, LT29, LT30) üzerinde çalışmalarını sürdüren Japon üreticinin donanım parçalarında bazı değişikliklere gitme ihtimali de bulunuyor. En tepedeki Hayabusa'yı daha küçük AMOLED ekranıyla Mint ve orta segmentte konumlanacak LT25 Tsubasa izleyecek.

Sony Mobile, tüketici elektroniği fuarı IFA 2012 kapsamındaki 29 Ağustos tarihli basın etkinliğinde yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarını tanıtacak.

http://www.xperiablog.net/2012/08/11/sony-xperia-tx-lt29i-hayabusa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29&utm_content=Google+Reader