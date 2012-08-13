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Sony LT29i Hayabusa, Xperia TX adıyla çıkış yapabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
1
24
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony'nin LT29i model numarası ve Hayabusa kod adıyla uzun süredir söylentilere konu olan amiral gemisine ait gerçek isim ortaya çıktı. XperiaBlog'un güvenilir kaynakları, yılın ikinci yarısını hedef alan üst düzey cihazın Xperia TX olarak piyasaya sürüleceğini bildirdi.
4.6 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 çipset, 13MP kameraya sahip olması beklenen LT29i Hayabusa, Xperia Arc'a eşlik eden kavisli tasarımı yenilenmiş haliyle tüketiciyle buluşturacak. Amiral geminin satışındaki kilit nokta, Sony tarafından geliştirilen yeni nesil yığınlı CMOS sensörü olacak.
Xperia TX isimlendirmesi LT29i'nin, DLNA sertifikası yayınlanan LT30 Xperia T'den daha üstün bir model olduğunu gösteriyor. Mint kod adlı Xperia T, Hayabusa ile benzer özelliklere sahip olsa da ekran hususunda tercihin 4.3 inçlik AUO üretimi AMOLED'den yana kullanıldığı düşünülüyor. Ayrıca sızan prototip görüntüleri, LT30'un daha sade bir dizaynla donatıldığını gözler önüne seriyor.
Halihazırda Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisini uyguladığı çift Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'lu Snapdragon S4 Plus serisi yongadan güç alan üç model (LT25, LT29, LT30) üzerinde çalışmalarını sürdüren Japon üreticinin donanım parçalarında bazı değişikliklere gitme ihtimali de bulunuyor. En tepedeki Hayabusa'yı daha küçük AMOLED ekranıyla Mint ve orta segmentte konumlanacak LT25 Tsubasa izleyecek.
Sony Mobile, tüketici elektroniği fuarı IFA 2012 kapsamındaki 29 Ağustos tarihli basın etkinliğinde yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarını tanıtacak. 

http://www.xperiablog.net/2012/08/11/sony-xperia-tx-lt29i-hayabusa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29&utm_content=Google+Reader Yorum Yaz
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yukuberk 7 yıl en beğenilen
Selam beyler çok mu beklettim?
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Provisional 7 yıl yukuberk
yukuberk

Selam beyler çok mu beklettim?






Eh biraz beklettin tabi.

Experianc

@yukuberk gelmeden yorumumu yapayım.


Sony daha yeni S4 chipseti ile telefon çıkartmaya çalışıyor.Qualcomm un S3 yongaları bitti galiba.S4 yongaları ucuzladı simdi sıra ona geldi.Bu taktik türkiyede çok uygulanır.Cihazlar pahalı olduğu için teknolojiyi 1 yıl geriden takip edicen akıllıca:)) Ama Sony telefonu ucuza mal edip fiyatı tavan yapmakta üstüne yoktur.(Her sektörde olduğu gibi)



Tamam arkadaş anladık, her konuya aynı yorumu yapma, yok S4 çıkalı çok zaman olmuş da Sony yeni S4'lü çıkarıyormuş, yok Sony'nin en iyi telefonları hâla S3'müş.
S4 yongayla çıkan bir tek HTC One S var o da TR'ye S3 ile geldi zaten.
Şu anda TR'de Snapdragon S4 chipsetli bir telefon yok.(Resmi garantili satılan yerlerde. Spot vs değil.)Dolayısıyla Sony ilk defa GLOBAL anlamda S4'lü telefon çıkaran firma olacak.
Ayrıca telefonu ucuza mâl etmek derken? Sony hem tasarım hem de malzeme kalitesi anlamında Samsung'un Laylon
telefonlarına bin basar. Sadece telefon anlamında da değil, piyasadaki en iyi malzeme kalitesine sahip ve en dayanıklı Notebook'lar Vaio'lardır. Telefonlarda ise sadece donanım tarafında bir 6 aylık geriden geliş var o da 2013 ile son bulacak çünkü Sony 2013'te Cortex A15'li S4 ve Novathor işlemci kullanacak. Buna rağmen Sony'nin halihazırda f/p ürünü bolca telefonu mevcut:Xperia Neo V, LWW, Xperia Mini, Xperia U & sola gibi...
yukuberkSelam beyler çok mu beklettim?Eh biraz beklettin tabi.
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DH Misafiri 7 yıl
işte budur. bidaha sony almam dedim ama galiba tükürdüğümü yalayacağım. hafıza kartlı, pili değiştirilebilir, s4 lü, full donanımlı bir telefon olacak. hele bir de amoled olsaymış tadından yenmezmiş ya neyse. ekran için kırılmaz ve çizilmez diyor, ne kadar doğru acaba!
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JohnLord 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

işte budur. bidaha sony almam dedim ama galiba tükürdüğümü yalayacağım. hafıza kartlı, pili değiştirilebilir, s4 lü, full donanımlı bir telefon olacak. hele bir de amoled olsaymış tadından yenmezmiş ya neyse. ekran için kırılmaz ve çizilmez diyor, ne kadar doğru acaba!

Mobile bravia ekran ve amoled karşılaştırmalarını izlemedin galiba sen

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DH Misafiri 7 yıl
Bence Xperia TX te MSM8960T kullanıcaklardır.Mint 1 bile MSM8960 modeli kullanıcaklar diye haberler var.MSM8960T ile Xperia TX modeli çift çekirdekli gelecek ama Adreno 320 gpu gelicektir.Ve Mint 1 gelirsek de oda 4 çekirdekli bir işlemci olan APQ8064 modeli belki kullanılabilir.Benim görüşüm böyle...
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ALPEREN_06 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence Xperia TX te MSM8960T kullanıcaklardır.Mint 1 bile MSM8960 modeli kullanıcaklar diye haberler var.MSM8960T ile Xperia TX modeli çift çekirdekli gelecek ama Adreno 320 gpu gelicektir.Ve Mint 1 gelirsek de oda 4 çekirdekli bir işlemci olan APQ8064 modeli belki kullanılabilir.Benim görüşüm böyle...

aslında sizin bakış açınız daha mantıklı duruyor.ama habere göre en üstte TX olacağı için APQ8064 çip seti XT de kullanılabilir.fakat ben bu lansmanda bu çip setini kullanacak cihaz tanıtacağını sanmıyorum sony nin.bence TX de MSM8960T adreno 320 ile,mint ve tsubasa MSM8960 adreno 225 ile gelir.ikisi arasında farkı ise yukarıda bahsettiğim yan bileşenler belirler sanırım.
yanlız yukarıdaki tahminlerimiz şimdiye kadar ki sony telefonların donanım bakımından gelişim hızını göze aldığımızda bayağ artması anlamına geliyor ki böyle birşeyin olması küçük bir ihtimal.
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Mazzini 7 yıl
ulen yok hayabuso s4 pro ile gelecekte ortaligin tozunu atacaktida teknolojiyi 1 yil geriden takip edip buyuk olunmaz diger markalar 320 yi cikariyor sony hala geriden geliyor
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talerk 7 yıl
sony alt orta segmentte çok iyi f/p telefonlar çıkardı bu segmentin en iyi iki telefonu xperia sola ve u dur lt 25 i ile orta segment, lt 29 ve 30 ile de üst segmentte sağlam telefon çıkarmış olacak gelecek yıldan itibaren de donanım olarak da geriden gelmeyeceğini düşünüyorum
saygılar
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kimi_raikonen 7 yıl
telefon iddalı olasına iddalı da piyasada samsung ve iphone hakimiyeti varken piyasada başarılı satış grafiği yakalamsı biraz zor gibi.
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osm1299 7 yıl
çok yakında telefonlara birde fan takarlar sonra telefon büyür büyür sonrada bir bakmışsın ki laptop oluvermiş......
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robinhoof 7 yıl
Donanım olarak Nispeten geri kalmış sony telefonlarının aslında mantıklı bir sebebi olabilir.
Deprem/nükleer reaktör faciaları baş göstermeden işlemci/gpu vs sipariş lerini vermiştir. yakın bir zaman sonra o felaket meydana gelmeştir. Netice itibari ile donanımı pahalıdan almış oldu satabilmeye başlayana kadar yeniler çıktı ve fiyatlar düştü. Kısacası malzemesini piyasaya çok geç sürmüş oldu.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
lcd+bravia engine ile muhtesem ekran yapan sony amoled+bravia engine süper ötesi ekran olur piyasadaki ekranların hepsinden daha Iyi olur diye düsünüyorum umarım yaniltmaz beni sony.
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JohnLord 7 yıl
yukuberk
Selam beyler çok mu beklettim?

Az daha geç kalsan camdan atlıycaktım
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yukuberk 7 yıl en beğenilen
Selam beyler çok mu beklettim?
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Provisional 7 yıl yukuberk
yukuberk

Selam beyler çok mu beklettim?






Eh biraz beklettin tabi.

Experianc

@yukuberk gelmeden yorumumu yapayım.


Sony daha yeni S4 chipseti ile telefon çıkartmaya çalışıyor.Qualcomm un S3 yongaları bitti galiba.S4 yongaları ucuzladı simdi sıra ona geldi.Bu taktik türkiyede çok uygulanır.Cihazlar pahalı olduğu için teknolojiyi 1 yıl geriden takip edicen akıllıca:)) Ama Sony telefonu ucuza mal edip fiyatı tavan yapmakta üstüne yoktur.(Her sektörde olduğu gibi)



Tamam arkadaş anladık, her konuya aynı yorumu yapma, yok S4 çıkalı çok zaman olmuş da Sony yeni S4'lü çıkarıyormuş, yok Sony'nin en iyi telefonları hâla S3'müş.
S4 yongayla çıkan bir tek HTC One S var o da TR'ye S3 ile geldi zaten.
Şu anda TR'de Snapdragon S4 chipsetli bir telefon yok.(Resmi garantili satılan yerlerde. Spot vs değil.)Dolayısıyla Sony ilk defa GLOBAL anlamda S4'lü telefon çıkaran firma olacak.
Ayrıca telefonu ucuza mâl etmek derken? Sony hem tasarım hem de malzeme kalitesi anlamında Samsung'un Laylon
telefonlarına bin basar. Sadece telefon anlamında da değil, piyasadaki en iyi malzeme kalitesine sahip ve en dayanıklı Notebook'lar Vaio'lardır. Telefonlarda ise sadece donanım tarafında bir 6 aylık geriden geliş var o da 2013 ile son bulacak çünkü Sony 2013'te Cortex A15'li S4 ve Novathor işlemci kullanacak. Buna rağmen Sony'nin halihazırda f/p ürünü bolca telefonu mevcut:Xperia Neo V, LWW, Xperia Mini, Xperia U & sola gibi...
1 Yanıt Yanıtla +11
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|M|N|Ç| 7 yıl yukuberk
yukuberk
Selam beyler çok mu beklettim?


Ilk zamanlar sana gıcık olsam da şimdi ufaktan bi sempati oluşmaya başladı cansin :D
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