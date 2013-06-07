Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Mobile, 25 Haziran tarihinde Münih'te bir etkinlik düzenleyecek

5 yıl
848
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Mobile, 25 Haziran tarihinde Münih'te bir etkinlik düzenleyecek


Bu yıl bitmeden biri kamera odaklı olmak üzere iki iddialı akıllı telefon tanıtması beklenen Sony Mobile, Haziran sonunda Almanya'da bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.

25 Haziran tarihinde Münih'te düzenlenecek olan etkinlikte slogan; geleceğe ilk bakış şeklinde belirlenmiş. Slogan itibariyle Sony'nin 6.44 inçlik ekrana sahip L4 Togari kod adlı akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. 

Xperia Z modeliyle hem HTC hem de Samsung'dan önce elini çabuk tutan ve piyasaya giren Sony'nin HTC One Max ve Galaxy Note 3 modellerinden önce yine elini çabuk tutarak Phablet segmentine girmek istediği yorumları yapılıyor.

Togari modeli ile ilgili bir süredir bazı görseller internette yayınlanıyor. Ancak Honami ile ilgili elle tutulur sızıntılar henüz gündeme gelmedi. Bu açıdan etkinlikte Honami modelinin etkinlikte tanıtılması düşük ihtimal.

Togari modelinde 6.44 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera, 3500mAh batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor. Modelin Xperia Z Ultimate şeklinde bir ada sahip olacağı ifade ediliyor. Ancak karşımıza neyin çıkacağını 25 Haziran tarihinde görebileceğiz. 

http://www.androidauthority.com/sony-mobile-munich-event-june-25-xperia-togari-222890/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Vaio Duo 13,
PlayStation 4,
Xperia Togari,
Xperia Honami

Yazın bi kenera, bu senenin son çeyreğine damgasını vuracak Sony ürünleri, İt's a Sony ruhu geri döndü




Vaio Duo 13,PlayStation 4,Xperia Togari,Xperia HonamiYazın bi kenera, bu senenin son çeyreğine damgasını vuracak Sony ürünleri, İt'...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicck 5 yıl __Nikolaus__
PlayMakers

Nicck

Sony erken çıkarır niye erken çıkarıyor diye eleştirirsiniz, Sony geç çıkarır rakiplerinin hep gerisinden geliyor diye bıdı bıdı eleştirirsiniz.
İşte bunlar hep Sony çarpmasından oluyo. Büyüksün SONY.

Sony carpmasi ne yahu


Mobil segmentte Zte nin altinda yer alan bir firmadir sony.

İşte tamda bundan bahsediyordum bende, sizin gibi çarpılmış Leğen severleri...

Siiziii gidi gidi Oval Leğenciler, sizi tasarım özürlüsü plastikciler siziii

PlayMakersNicckSony erken çıkarır niye erken çıkarıyor diye eleştirirsiniz, Sony geç çıkarır rakiplerinin he...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2622110012 5 yıl
ne honami ne monami geçiniz bunları,bu kadar erken bu telleri çıkarırsan samsung 6 ay sonra öyle bir telefon çıkarırki apışıp kalırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicck 5 yıl
Sony erken çıkarır niye erken çıkarıyor diye eleştirirsiniz, Sony geç çıkarır rakiplerinin hep gerisinden geliyor diye bıdı bıdı eleştirirsiniz.
İşte bunlar hep Sony çarpmasından oluyo. Büyüksün SONY.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legolas3 5 yıl
Yine bi çamaşır leğen çıkarır satar 2000liradan sizler de onu birşey sanıp alırsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 5 yıl
Sony bi yerinden,bi şeyinden kısmasın,dişimi kırarım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djkubi 5 yıl
cihazın yeni görseli ve özellikleri fink atıyo ortalıkda donanım haber uyuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 5 yıl
HONAMI gelsiinn bu etkinliktee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avorlair 5 yıl
Adamsın Drogba!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 5 yıl
Sony yine geç kalmaz umarım,tek sıkıntısı geç kalması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 5 yıl
bu sene herkes susar sony konuşur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3ngerek 5 yıl
"Togari modelinde 6.44 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera, 3500mAh batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor. Modelin Xperia Z Ultimate şeklinde bir ada sahip olacağı ifade ediliyor. Ancak karşımıza neyin çıkacağını 25 Haziran tarihinde görebileceğiz."
Bu özelliklerin tamamı olsun, bir de ay geçmeden stoklarda olsun;
İşte o zaman "IT'S A SONY" olur !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeilStewie 5 yıl
beklenenler gerçekleşirse Note 3 ciddi şekilde tablet-telefon melezi cihazlar sınıfının bu yönde gelişmesiyle alternatiflerin artışıyla biraz yara alabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ycanatilgan 5 yıl
Snapdragon 600 e sahip aony gelsin artik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 5 yıl
İşte bu 'it's Sony' :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
848 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony mobile ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl SilverStone Pompasız Sıvı Soğutma Sistemi! 5 yıl FSP'den üst seviye bilgisayarlar ve mobil cihazlar için yeni güç kaynakları 5 yıl Corning Gorilla Glass 3: Artık daha sağlam! 5 yıl 2si1 "Beyin Masajı Yapan" Teknoloji ve Oyun programı video şov 5 yıl Asus ROG RAIDR SSD: Oyunculara yönelik özel tasarımlı SSD sürücü 5 yıl ASUS R.O.G anakartlarına Haswell dopingi! 5 yıl Gigabyte'dan dünyanın en hafif ve ince oyun dizüstü bilgisayarı: P34G 5 yıl ASUS'dan performans canavarı Tegra 4'lü tablet: Transformer Pad Infinity! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim