Sony Mobile, 25 Haziran tarihinde Münih'te bir etkinlik düzenleyecek









Bu yıl bitmeden biri kamera odaklı olmak üzere iki iddialı akıllı telefon tanıtması beklenen Sony Mobile, Haziran sonunda Almanya'da bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.





25 Haziran tarihinde Münih'te düzenlenecek olan etkinlikte slogan; geleceğe ilk bakış şeklinde belirlenmiş. Slogan itibariyle Sony'nin 6.44 inçlik ekrana sahip L4 Togari kod adlı akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.





Xperia Z modeliyle hem HTC hem de Samsung'dan önce elini çabuk tutan ve piyasaya giren Sony'nin HTC One Max ve Galaxy Note 3 modellerinden önce yine elini çabuk tutarak Phablet segmentine girmek istediği yorumları yapılıyor.





Togari modeli ile ilgili bir süredir bazı görseller internette yayınlanıyor. Ancak Honami ile ilgili elle tutulur sızıntılar henüz gündeme gelmedi. Bu açıdan etkinlikte Honami modelinin etkinlikte tanıtılması düşük ihtimal.





Togari modelinde 6.44 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera, 3500mAh batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor. Modelin Xperia Z Ultimate şeklinde bir ada sahip olacağı ifade ediliyor. Ancak karşımıza neyin çıkacağını 25 Haziran tarihinde görebileceğiz.

http://www.androidauthority.com/sony-mobile-munich-event-june-25-xperia-togari-222890/