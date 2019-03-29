Sony Mobile diğer bölümlerle birleşecek

Akıllı telefon pazarında eski günlerinden uzaklaşan ve beklentilerin altında kalan Sony Mobile yine de ısrarlı bir şekilde yatırımlarına devam ediyor. Öyle ki şirket içerisinde kayıpları azaltma adına önemli bir hamle yapılıyor.

Zarar gizlenecek

Gelen bilgilere göre holding içerisinde mobil iletişim, görüntüleme çözümleri ile televizyon ve ses bölümleri birleştiriliyor. Mobil hariç diğer bölümler firmanın en çok kar eden bölümleriydi. Ortaya çıkacak yeni bölüm Elektronik Ürün ve Çözümler (EP&S) adını alacak.

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Mobil bölüm son dört çeyrektir üst üste zarar açıklıyordu. Karlı bir bölümün altına girmesiyle bu zararlar bir nevi perdelenmiş olacak. Yani aslında operasyon tarafında bir değişiklik yok gibi görünüyor.

Birleşme haberi efsane patron Kazuo Hirai’nin emeklilik kararı sonrasında gündeme geldi. 35 yılını Sony için harcayan Hirai, 2012 yılında CEO koltuğuna oturmuştu. Yıllık 4 milyar dolar zararla göreve başlayan Hirai 2 yıl sonra firmayı kara geçirmeyi başarmıştı.

Ericsson ile ortaklığı bitiren Hirai firmayla özdeş bir akıllı telefon tasarımı için kolları sıvadı. Xperia serisinde Hirai’nin emeği çok büyüktür. Bununla birlikte artan rekabet nedeniyle Sony Mobile istenen kıvama bir türlü gelemedi. Aksine görüntüleme, eğlence ve oyun bölümü Hirai döneminde tarihi başarılara imza atmıştı.