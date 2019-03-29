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Sony Mobile diğer bölümlerle birleşecek

Üst üste mali tablolarda zarar açıklayan mobil bölümü kapatmak istemeyen Sony kar eden diğer bölümlerle birleştirerek en azından kötü gidişatın basına yansımasına engel olacak.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında eski günlerinden uzaklaşan ve beklentilerin altında kalan Sony Mobile yine de ısrarlı bir şekilde yatırımlarına devam ediyor. Öyle ki şirket içerisinde kayıpları azaltma adına önemli bir hamle yapılıyor.

Zarar gizlenecek

Gelen bilgilere göre holding içerisinde mobil iletişim, görüntüleme çözümleri ile televizyon ve ses bölümleri birleştiriliyor. Mobil hariç diğer bölümler firmanın en çok kar eden bölümleriydi. Ortaya çıkacak yeni bölüm Elektronik Ürün ve Çözümler (EP&S) adını alacak.

Ayrıca Bkz. "Üçüncü nesil MacBook klavye arızası firma tarafından doğrulandı"

Mobil bölüm son dört çeyrektir üst üste zarar açıklıyordu. Karlı bir bölümün altına girmesiyle bu zararlar bir nevi perdelenmiş olacak. Yani aslında operasyon tarafında bir değişiklik yok gibi görünüyor.

Birleşme haberi efsane patron Kazuo Hirai’nin emeklilik kararı sonrasında gündeme geldi. 35 yılını Sony için harcayan Hirai, 2012 yılında CEO koltuğuna oturmuştu. Yıllık 4 milyar dolar zararla göreve başlayan Hirai 2 yıl sonra firmayı kara geçirmeyi başarmıştı.

Ericsson ile ortaklığı bitiren Hirai firmayla özdeş bir akıllı telefon tasarımı için kolları sıvadı. Xperia serisinde Hirai’nin emeği çok büyüktür. Bununla birlikte artan rekabet nedeniyle Sony Mobile istenen kıvama bir türlü gelemedi. Aksine görüntüleme, eğlence ve oyun bölümü Hirai döneminde tarihi başarılara imza atmıştı.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-Mobile-division-merged-new-company_id114916 Yorum Yaz
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stackman 1 ay en beğenilen
Böyle şeyleri düşünmek yerine kullanıcıyı nasıl memnun ederiz diye düşünselerdi. Hem kullanıcı hem kendileri kazanırdı.
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canmania 1 ay
Sony 'nin sıkıntısı tasarım değil PR . Sony bugün en güzel tasarımı da yapsa en güçlü cihazı da yapsa dikkat çekemez. Samsung ve Huawei bu işi erken uyandı marka yatırımı yapıp bugünlere geldiler.
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Dişhekimi06 6 gün canmania
AKILLI ADAM
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hamza5806 1 ay
bu kafayla onları da zarar ettirmesinler
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ipli jeton 1 ay
Japon firmaları özellikle son yıllarda belirgin bir şekilde, endüstriyel alana kaymaya başladı. Bunda, japon firmalarının biraz yaptıkları ürünlerin fiyatlarını diğer firmaların ürünlerine göre yüksek tutması etkili. Zaman içerisinde Koreli ve Tayvanlı(ve son yıllarda yükselen Çinli firmaların) firmaların sektörü ele geçirmesi ile Japon firmaları Tüketici elektroniğini bırakıp, endüstriyel elektroniğe yöneldi. Firmaların geleneklerinden midir bilmem, japon firmaları rakiplerle rekabete girmek yerine sahadan çekildiler. Tüketici elektroniği cephesinde son kalan Japon firmalar Toshiba ile Sony kaldı sanırım. Diğer japon firmaları artık sadece endüstriyel alanda iş yapabiliyor.
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expressimo 1 ay
Donanım Haber bile bu planı biliyorsa nerede bunun gizliliği ??
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Sharparrow 1 ay
Sonynin en büyük problemi tasarım yoksa iPhone kadar kaliteli telefon üretiyor Samsung yanınsa oyuncak kalır.. lakin tasarım özürlü olduğuda su götürmez bir gerçek
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intel7mix 1 ay Sharparrow
O fiyatlarla mi satacaklar
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The.Mafia 1 ay
Zararı gizliyerek kendi kendi kandırırlar batarlar yakında
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yorumculuklar 1 ay
Zararı gizliyor da büyük gözükecek karı da az göstermiş olacak. Sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum
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nct96 1 ay
Eğer zararı gizlicek olsalardı bunu daha önce yaparladı
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stackman 1 ay en beğenilen
Böyle şeyleri düşünmek yerine kullanıcıyı nasıl memnun ederiz diye düşünselerdi. Hem kullanıcı hem kendileri kazanırdı.
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