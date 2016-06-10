Sony PS4 Neo doğrulandı

Sony’nin 4K oyunlar ve daha akıcı sanal gerçeklik için Neo kod adlı yeni bir PlayStation 4 üzerinde çalıştığı bugüne kadar gayri resmi olarak yazılıp çizildi. Nihayet Sony tarafından da yeni konsol ile ilgili doğrulama geldi ancak bu beklendiği kadar erken olmayacak.

Sony patronu Andrew House, daha güçlü bir PS4 konsolu için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Henüz net bir tarih vermek için erken ve Sony de yakın gelecekteki bir dönemi işaret ediyor. Yani E3 2016 fuarında herhangi bir lansman olmayacak.

Yeni konsol mevcut konsoldan daha pahalı olacak ve bütünleyici bir rol oynayacak. Piyasada 2 farklı PS4 olmasının geliştiriciler tarafından pek de memnuniyetle karşılanmadığı bir süredir dile getiriliyordu. House’a göre tüm PS4 oyunları PS4 NEO üzerinde ve yine çoğu PS4 Neo oyunu da PS4 üzerinde çalışacak. House ayrıca, yeni konsolun mevcut versiyondan daha pahalı olacağını sözlerine ekledi.

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Sony, böylece iddialara da son noktayı koymuş oldu. Daha önce dile getirildiği gibi Sony olsun Microsoft olsun, mevcut konsolların yeni versiyonları için gelecek yılı bekleyecek. Mevcut konsollar hali hazırda 3 yılı doldurmak üzere ve yeni bir versiyon satışları ciddi manada etkileyecekti.

Hali hazırdaki konsolların üzerine daha güçlü versiyonların inşa edilmesindeki en büyük etken şüphesiz 4K oyunlar ve sanal gerçeklik trendi. Üreticiler, bu trendleri yakalayabilmek için daha güçlü konsollar geliştirmek zorunda. PS4 Neo olsun, Xbox Scorpio olsun yeni konsolların Polaris tabanlı ekran kartı ve Zen tabanlı işlemcilerden oluşan çok güçlü AMD APU’larını kullanması bekleniyor.