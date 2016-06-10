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Sony PS4 Neo doğrulandı

Sony’nin 4K oyunlar ve daha akıcı sanal gerçeklik için Neo kod adlı yeni bir PlayStation 4 üzerinde çalıştığı ile ilgili iddialar nihayet firma tarafından da doğrulandı.
2 yıl
8b
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55
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin 4K oyunlar ve daha akıcı sanal gerçeklik için Neo kod adlı yeni bir PlayStation 4 üzerinde çalıştığı bugüne kadar gayri resmi olarak yazılıp çizildi. Nihayet Sony tarafından da yeni konsol ile ilgili doğrulama geldi ancak bu beklendiği kadar erken olmayacak.

Sony patronu Andrew House, daha güçlü bir PS4 konsolu için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Henüz net bir tarih vermek için erken ve Sony de yakın gelecekteki bir dönemi işaret ediyor. Yani E3 2016 fuarında herhangi bir lansman olmayacak.

Yeni konsol mevcut konsoldan daha pahalı olacak ve bütünleyici bir rol oynayacak. Piyasada 2 farklı PS4 olmasının geliştiriciler tarafından pek de memnuniyetle karşılanmadığı bir süredir dile getiriliyordu. House’a göre tüm PS4 oyunları PS4 NEO üzerinde ve yine çoğu PS4 Neo oyunu da PS4 üzerinde çalışacak. House ayrıca, yeni konsolun mevcut versiyondan daha pahalı olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor?"

Sony, böylece iddialara da son noktayı koymuş oldu. Daha önce dile getirildiği gibi Sony olsun Microsoft olsun, mevcut konsolların yeni versiyonları için gelecek yılı bekleyecek. Mevcut konsollar hali hazırda 3 yılı doldurmak üzere ve yeni bir versiyon satışları ciddi manada etkileyecekti.

Hali hazırdaki konsolların üzerine daha güçlü versiyonların inşa edilmesindeki en büyük etken şüphesiz 4K oyunlar ve sanal gerçeklik trendi. Üreticiler, bu trendleri yakalayabilmek için daha güçlü konsollar geliştirmek zorunda. PS4 Neo olsun, Xbox Scorpio olsun yeni konsolların Polaris tabanlı ekran kartı ve Zen tabanlı işlemcilerden oluşan çok güçlü AMD APU’larını kullanması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/highend-ps4-neo-confirmed-sony-wont-unveiled-e3-expensive-current-ps4/ Yorum Yaz
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cloud35 2 yıl
Bunun gerceklesmesinde oyuncularinda suçu buyuk. Yok 920p niye 1080p degil. 1080p bu seferde niye 4k degil, yok 30 fps niye 60 fps degil. Pc tarafinda durum daha da vahim 60 fps ye burun kiviranlar bile var. Sonra 2 sene gecmeden niye yeni kartlar cikti dersin. Daha 3 sene olmadan niye yeni konsollar tanitiliyor dersin. Atiyorum konsollar cikis yaparken daha guclu bir donanimla ciksa fiyati yuksek olacagi icin bu seferde fiyat cok yuksek denilecekti. Cogu kisi satarim ps4 u demiste satsaniz ne olacak? Xbox mi alacaksiniz? Oyun pc si mi toplayacaksiniz? Hepsi ayni. Millet artik oyun degil grafik, çözünürlük ve fps yaristirir olmus. Yeni bir oyun ciktiginda oyundan bahsedilecegine direk fps ve cozunurluk degerinden bahsediliyor. Bunda oyun medyasinin da sucu var platformlari sidik yarisina sokuyorlar.
Bunun gerceklesmesinde oyuncularinda suçu buyuk. Yok 920p niye 1080p degil. 1080p bu seferde niye 4k degil, yok 30 fps niye 60 fps degil. Pc tarafinda durum da...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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bankai 2 yıl
Millete Ps4 kakaladik demiyorlar daha güçlü cpu 4k vr ile kandırmaya çalışıyorlar ps4 çıkarırken rahat önlerinde 5-6 yılı hesaba katıp öyle cihazı çıkarıyorlar,4k vr aniden mi çıktı yeni konsol üretiyorlar herkesi kandırıp ps4 kakaladilar ps4 neo ya ps4 remasterlar da güzel gelir oyunları bi daha kakalarlar çoğu kullanıcı bunu düşünmüyor çıkarsa onu da aliriz deyip koyun sürü gibi davraniyor
Millete Ps4 kakaladik demiyorlar daha güçlü cpu 4k vr ile kandırmaya çalışıyorlar ps4 çıkarırken rahat önlerinde 5-6 yılı hesaba katıp öyle cihazı çıkarıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Fenomenon 2 yıl gokhanvai
gokhanvai
İnsanlar evlerinde tüplü tv kullanıyorlar. Sanki herkeste hd tv var da şimdi sıra 4k'ya geldi. Herkes zengin, herkes oyun oynuyor. Ne mutlu bir Türkiye bu. Sanki peri masalı. İnsanların tek derdi artık oyunların 4k olması değil mi?

Kim tüplü tv kullanıyor?? Çevremde asgari ücretle geçinenler bile fhd led tv'ye geçti. Köyde bile led-lcd kullanıyor herkes.
gokhanvaiİnsanlar evlerinde tüplü tv kullanıyorlar. Sanki herkeste hd tv var da şimdi sıra 4k'ya geldi. Herkes zengin, herkes oyun oynuyor. Ne...
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gurkanse 2 yıl
e konsolların esprisi pc gibi sürekli donanımı güncellemeden oyun oynamak değilmi? 2 senede bir böyle değişime gidiceklerse pc den ne farkı kalıcak.konsol severlerin en çok savunduğu budur.bu olmadıktan sonra konsolun bir anlamı kalmaz
Not:daha sonradan zaten slim çıkıyodu falan demeyin.bu sefer donanımı güçlendirip piyasaya sürecekler.yani bu demek oluyorki yeni donanımlı ps4 yada xbox a göre yazılan oyunlar eski modelde bir kez daha belki bir çok kez daha kırpılarak gelicek çünkü mecbur kasmaması lazım.
kısacası s.ç.p sıvıyolar...
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:::LOSTPLANET::: 2 yıl
Fifa oynarken yenilmeye doğru modemin fişini çekti Sony
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gokhanvai 2 yıl
Fenomenon
gokhanvaiİnsanlar evlerinde tüplü tv kullanıyorlar. Sanki herkeste hd tv var da şimdi sıra 4kya geldi. Herkes zengin, herkes oyun oynuyor. Ne mutlu bir Türkiye bu. Sanki peri masalı. İnsanların tek derdi artık oyunların 4k olması değil mi?
Kim tüplü tv kullanıyor?? Çevremde asgari ücretle geçinenler bile fhd led tvye geçti. Köyde bile led-lcd kullanıyor herkes.

Türkiye'de televizyonu bırak elektriği olmayan insanlar var. Türkiye sadece batıdan ve gelişmiş şehirlerden ibaret değil. Ayrıca benim demek istediğimi anlamamışsınız. Köydeki lcd televizyonu olan insanların derdi "Nathan Drake acaba bu sefer ne yapacak" değil mi?
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Macellantr35 2 yıl
oyunlar ortak çıkcak eğer ps4 te performans sorunları artarsa sony o zaman biter grafik falan umrumda değil 30 fps 60 fps de umrumda değil ama oyunlar neoya özenle hazırlanıp ps4 e uğraşılmazsa direkt satarım ps4 ü pc de devam ederim şu vr niye çıktıya


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MALTHAEL 2 yıl
PS4 Neo çıkmayacak , çıkarsa konsolu bırakırım diyenler vardı . Evet evet sen ve arkadaki şu arkadaş el kaldır bakayım . Herkes görsün
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Source 2 yıl MALTHAEL
MALTHAEL

PS4 Neo çıkmayacak , çıkarsa konsolu bırakırım diyenler vardı . Evet evet sen ve arkadaki şu arkadaş el kaldır bakayım . Herkes görsün


Almam diyen birini çok iyi tanıyorum mesela
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Canirem 2 yıl
Ps4den daha pahalı olcakmış ve ps4 satışına devam edeceklermiş uzun süreli..ps4ün fiyatı düşmez bu sadece 4k tvleri olan insanlar için ideal yoksa ps4 kullanılır tabiki
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huseyincarnege 2 yıl
nezaman pc 4k oyunlarını iyibir şekilde oynar yani orta segment kartlar ozman 4k konsol çıkar :)
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Gecen ps4 sattım önümüzde ki yılda bu neolardan bir tane alabilirim belki.
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kadirirdem 2 yıl
konsollar kendine telefon sanmaya başladı...
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BekirTemel 2 yıl
bravo iyi oldu
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