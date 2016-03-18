Sony: PS4 ve PC arasında online oyun bağlantısı Xbox One'dan daha kolay

Microsoft bir süre önce Xbox One oyuncularının Playstation 4 oyuncularıyla online oyun oynamasına izin vermişti. İlk olarak Rocket League adlı oyunu Playstation 4, Xbox One ve PC oyuncuları birlikte oynayabilecekler. Eğer geliştiriciler isterse daha fazla oyun da "cross-play" desteğine sahip olacak.

Sony Computer Entertainment başkanı Shuhei Yoshida ise bu duruma soğuk bakmadılarını açıklamıştı. Bunun için geliştiricilerle çeşitli çalışmalar yapılacakmış. Yoshida yine de Playstation 4 ve PC arasındaki bağlantının Xbox One gibi kapalı bir platformla yapılan bağlantıdan daha kolay olduğu söylüyor.

Playstation 2 dönemindeki Final Fantasy XI'den beri PC ve Playstation oyuncularının birlikte oyun oynadığını söyleyen yetkili, PC'nin açık bir yapısı olmasından ötürü konsolla rahatlıkla bağlantı kurduğunu vurguluyor. Diğer taraftan konsolların daha kapalı cihazlar olmasından iki farklı konsol arasında bağlantı kurmak daha zor. Bu nedenle geliştiricilerle bu konuda çalışmalar yapmaları gerekiyormuş.

http://www.tweaktown.com/news/51115/sony-ps4-xbox-one-cross-play-could-easy-technically/index.html