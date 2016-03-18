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Sony: PS4 ve PC arasında online oyun bağlantısı Xbox One'dan daha kolay

Microsoft'un Xbox One'da diğer platformlarla online oyuna izin vermesinin ardından Sony de bu duruma sıcak bakıyor gibi görünüyor. Yine de konsol ve PC arasındaki bağlantı daha kolaymış.
3 yıl
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Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony: PS4 ve PC arasında online oyun bağlantısı Xbox One'dan daha kolay
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Microsoft bir süre önce Xbox One oyuncularının Playstation 4 oyuncularıyla online oyun oynamasına izin vermişti. İlk olarak Rocket League adlı oyunu Playstation 4, Xbox One ve PC oyuncuları birlikte oynayabilecekler. Eğer geliştiriciler isterse daha fazla oyun da "cross-play" desteğine sahip olacak.
Sony Computer Entertainment başkanı Shuhei Yoshida ise bu duruma soğuk bakmadılarını açıklamıştı. Bunun için geliştiricilerle çeşitli çalışmalar yapılacakmış. Yoshida yine de Playstation 4 ve PC arasındaki bağlantının Xbox One gibi kapalı bir platformla yapılan bağlantıdan daha kolay olduğu söylüyor.
Playstation 2 dönemindeki Final Fantasy XI'den beri PC ve Playstation oyuncularının birlikte oyun oynadığını söyleyen yetkili, PC'nin açık bir yapısı olmasından ötürü konsolla rahatlıkla bağlantı kurduğunu vurguluyor. Diğer taraftan konsolların daha kapalı cihazlar olmasından iki farklı konsol arasında bağlantı kurmak daha zor. Bu nedenle geliştiricilerle bu konuda çalışmalar yapmaları gerekiyormuş.

http://www.tweaktown.com/news/51115/sony-ps4-xbox-one-cross-play-could-easy-technically/index.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Abi her turlu ps4 alınır...
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Master_Evil 3 yıl
konsollar iyice pcye yanaşmaya başladı, ya da pcleşmeye başladı
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Das Boot 3 yıl
Geçende bunla alakalı haber okumuştum. Bu sistem konsolların bir sonraki nesillerinde çıkacak oyunlar ile birlikte daha iyi oturacaktır. Fakat bu her oyunda olacak iş değil, FPS oyunlarında konsolcular PC oyuncularının karşısında ne yapabilir? Ancak otomobil yarışları vs gibi oyunlarda anlamlı olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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whitelotus59 3 yıl Das Boot
Bu adaletsizlik pcye gamepad konsola klavye fare takılarak çözülebilir tabi ki sistemin bunu kontrol etmesi lazım.
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BekirTemel 3 yıl
bu bence yeterli değil, microsoft alt yapısı dünyada çoğu bilgisayarı ele geçirdi yıllar içinde ,pek tabi yine kendi ellerinden çıkma xbox içinde tek tuşla dahi bağlantı sağlayabilecek bir oluşum geliştirmeleri ne kadar zor olabilir? Sony ps4 ile xbox 1 i rahat geçti ,kendisini öne çıkarma gereksinimi duyuyormuş izlenimi verecek hareketlere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
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seref35 3 yıl
ark survival evolved pc ve ps4 aynı anda oynayabilirsek efsane olacak
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Bernhard 3 yıl
addidas_85
Hocam anlatım bozukluğu var paragrafta. Başlıkta pc ile daha kolay deniyor ama yazıda daha zormuş gibi anlaşılıyor.Sanırım bu kısım; Yoshida yine de Playstation 4 ve PC arasındaki bağlantının Xbox One gibi kapalı bir platformla yapılan bağlantıdan daha zor olduğu söylüyor.

Uyarı için çok teşekkür ederim; kolay yerine "zor" yazmışım orada.
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addidas_85 3 yıl Bernhard
Hocam anlatım bozukluğu var paragrafta. Başlıkta pc ile daha kolay deniyor ama yazıda daha zormuş gibi anlaşılıyor.Sanırım bu kısım;

Yoshida yine de Playstation 4 ve PC arasındaki bağlantının Xbox One gibi kapalı bir platformla yapılan bağlantıdan daha zor olduğu söylüyor.
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