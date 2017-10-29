Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak

Sony'nin Paris Oyun Haftası 2017 basın konferansı 30 Ekim Pazartesi saat 19:00'da başlayacak ve gelecek PlayStation oyunlarına yer verilecek.

Basın konferansı başlamadan bir saat önce saat 18:00'da ise Sony Interactive Entertainment tanıtım amaçlı bir canlı yayın düzenleyecek. Bu canlı yayında PlayStation 4 ve PlayStation VR için yedi yeni oyun duyurusu yapılacak ve yedi yeni oyun duyurusu dahil toplamda 21 oyun hakkında ayrıntı, video, çıkış tarihi vs. paylaşılacak.

Resmi PlayStation Twitter hesabı "E3, hikayenin sadece yarısıydı." diyor.

Twitch, Mesut Çevik, etkinliği katılacak ve deneyimlerini paylaşacak. Sony Interactive Entertainment'ın Paris Oyun Haftası 2017 basın konferansı ve basın konferansı öncesi canlı yayını live.playstation.com YouTube ve Facebook üzerinden izlenebilecek., etkinliği katılacak ve deneyimlerini paylaşacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_Paris_Oyun_Haftasinda_Yedi_Yeni_Oyun_Duyuracak-88848.htm