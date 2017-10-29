Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak

Sony'nin Paris Oyun Haftası 2017 basın konferansı 30 Ekim Pazartesi saat 19:00'da başlayacak ve gelecek PlayStation oyunlarına yer verilecek.
Basın konferansı başlamadan bir saat önce saat 18:00'da ise Sony Interactive Entertainment tanıtım amaçlı bir canlı yayın düzenleyecek. Bu canlı yayında PlayStation 4 ve PlayStation VR için yedi yeni oyun duyurusu yapılacak ve yedi yeni oyun duyurusu dahil toplamda 21 oyun hakkında ayrıntı, video, çıkış tarihi vs. paylaşılacak.
Resmi PlayStation Twitter hesabı "E3, hikayenin sadece yarısıydı." diyor.
Sony Interactive Entertainment'ın Paris Oyun Haftası 2017 basın konferansı ve basın konferansı öncesi canlı yayını live.playstation.com, Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden izlenebilecek. Mesut Çevik, etkinliği katılacak ve deneyimlerini paylaşacak.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_Paris_Oyun_Haftasinda_Yedi_Yeni_Oyun_Duyuracak-88848.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
japon oyunları mı dandik bana göre dünyadaki en iyi oyunların yüzde 90 ı japon oyunu.
gow
last of us
devil may cry
dark souls
zelda
mario
pokemon
uncharted
final fantasy
street fighter
tekken
resident evil
metal gear solid
saçma sapan birbirinin aynı ubisoft ve ea oyunlarını oyna sen.
japon oyunlarının türkiyede tutmama sebebi forumlara bakmadan bitirilmelerinin zor olmalarıdır bence mesela böyle.
forum.donanimhaber.com/...