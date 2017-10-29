Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak

Sony Interactive Entertainment, Paris Oyun Haftası 2017 etkinliği kapsamında 30 Ekim Pazartesi günü PlayStation 4 ve PlayStation VR için yedi yeni oyun duyuracak.
1 yıl
3,6b
1
15
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin Paris Oyun Haftası 2017 basın konferansı 30 Ekim Pazartesi saat 19:00'da başlayacak ve gelecek PlayStation oyunlarına yer verilecek.
Basın konferansı başlamadan bir saat önce saat 18:00'da ise Sony Interactive Entertainment tanıtım amaçlı bir canlı yayın düzenleyecek. Bu canlı yayında PlayStation 4 ve PlayStation VR için yedi yeni oyun duyurusu yapılacak ve yedi yeni oyun duyurusu dahil toplamda 21 oyun hakkında ayrıntı, video, çıkış tarihi vs. paylaşılacak.
Resmi PlayStation Twitter hesabı "E3, hikayenin sadece yarısıydı." diyor.
Sony Interactive Entertainment'ın Paris Oyun Haftası 2017 basın konferansı ve basın konferansı öncesi canlı yayını live.playstation.com, Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden izlenebilecek. Mesut Çevik, etkinliği katılacak ve deneyimlerini paylaşacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_Paris_Oyun_Haftasinda_Yedi_Yeni_Oyun_Duyuracak-88848.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 1 yıl en beğenilen asabopp
Orijinalden alıntı: asabopp
dandik japon oyunları,geçiniz o işleri devlet su işleri

japon oyunları mı dandik bana göre dünyadaki en iyi oyunların yüzde 90 ı japon oyunu.
gow
last of us
devil may cry
dark souls
zelda
mario
pokemon
uncharted
final fantasy
street fighter
tekken
resident evil
metal gear solid
saçma sapan birbirinin aynı ubisoft ve ea oyunlarını oyna sen.
japon oyunlarının türkiyede tutmama sebebi forumlara bakmadan bitirilmelerinin zor olmalarıdır bence mesela böyle.
forum.donanimhaber.com/...
Orijinalden alıntı: asaboppdandik japon oyunları,geçiniz o işleri devlet su işlerijapon oyunları mı dandik bana göre dünyadaki en iyi oy...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
draw1907 1 yıl
arkadaş hangi oyunların japon oyunu olduğunu bilmeden yazmış :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
oyun işini dünyaya öğreten japonlardır
hayret kimse bahsetmemiş,halbuki "gran turismo" serisi de 1997'den bugüne gelmiş geçmiş en büyük efsanelerin başında gelir.daha yeni gt sport çıktı
silent hill de atlanmış.yine yapılmış en iyi korku serisidir ve yine japon.o da 1999'da başladı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asabopp 1 yıl
dandik japon oyunları,geçiniz o işleri devlet su işleri
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 1 yıl asabopp
Orijinalden alıntı: asabopp
dandik japon oyunları,geçiniz o işleri devlet su işleri

japon oyunları mı dandik bana göre dünyadaki en iyi oyunların yüzde 90 ı japon oyunu.
gow
last of us
devil may cry
dark souls
zelda
mario
pokemon
uncharted
final fantasy
street fighter
tekken
resident evil
metal gear solid
saçma sapan birbirinin aynı ubisoft ve ea oyunlarını oyna sen.
japon oyunlarının türkiyede tutmama sebebi forumlara bakmadan bitirilmelerinin zor olmalarıdır bence mesela böyle.
forum.donanimhaber.com/...
3 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3575 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation 4 ve
9 etiket daha playstation vr paris games week paris oyun haftası Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Oyun Konsolları Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu 1 yıl Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Model 3 krize dönüşebilir 1 yıl Bu cihaz astronotların kendi sularını ve oksijenlerini üretmelerini sağlıyor 1 yıl Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor" 1 yıl Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor 1 yıl 24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL 1 yıl Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi 1 yıl Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı 1 yıl iPhone X, Apple ile çalışan tüm şirketleri zengin etti 1 yıl Apple TrueDepth kamera üretimi yavaş yavaş dengeleniyor 1 yıl Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası 1 yıl Bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 1 yıl Bükümlü ışıkla fiberden hızlı internet çağı başlayabilir 1 yıl Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı 1 yıl Xbox One X sevkiyatlarında sorun yok, konsol 7 Kasım'da geliyor 1 yıl Seagate yapay zeka odaklı depolama sürücüsünü duyurdu 1 yıl iPhone X’in başarısı Google’a ek maliyet demek 1 yıl TP-Link’ten çerçevesiz ve Snapdragon 835’li Neffos geliyor 1 yıl Eski akıllı telefonlarınızı atmayın, sanal madencilikte kullanın 1 yıl iPhone X ön siparişleri tarihi rekor kırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak Sonraki YouTube Red'den yeni bilim-kurgu dizisi: Origin 1 yıl Geliyoo yapımcıları: "Yaani’nin kullandığı veri Yandex ve Google’dan" 1 yıl Gelecek nesil Nissan Qashqai, IMx Concept'ten izler taşıyacak 1 yıl Hyundai ve Kia önümüzdeki yıl elektrikli SUV modellerini piyasaya sunacak 1 yıl ASUS'dan F/P odaklı oyuncu kulaklığı | ASUS Cerberus v2 inceleme 1 yıl Apple'dan geliştiricilere: Uygulamalarınızı bir an önce iPhone X'e uyumlu hale getirin 1 yıl Intel'in yapay zeka teknolojisi yardımıyla müzik klibi oluşturuldu 1 yıl NASA ve Almanya'nın ortak uydu sistemi GRACE, yolun sonuna geldi 1 yıl Microsoft gelirlerini artırmaya devam ediyor, konsol bölümünün katkısı büyük 1 yıl Ticari ilk Optane SSD bellekler piyasaya çıkıyor 1 yıl Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi 1 yıl Google, artık sizin yerinize konumunuzu otomatik olarak belirliyor 1 yıl The Boring Company ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti 1 yıl Hindistan artık dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı 1 yıl Intel’den üçüncü çeyrekte rekor kâr 1 yıl Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor! 1 yıl Walmart reyon kontrolü için robotlardan faydalanacak 1 yıl Animal Crossing: Pocket Camp sınırlı olarak erişime açıldı 1 yıl Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi 1 yıl Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim