Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı

Sony'nin yeni nesil konsolu hakkında demolar ve bilgiler her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. PlayStation 5'i içeren son Sony demosuna göre konsol beklendiği şekilde PS4 Pro'ya fark atıyor.