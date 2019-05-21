Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Sony, yaptığı demoda yeni nesil PlayStation’un “sürükleyici” oyun deneyimi sunacağı ve PlayStation Now ile “pürüzsüz” çevrimiçi oyun deneyimi sunacağını açıkladı. Bu getiriler ciddi ölçüde artan grafik performansı ve yeniden yaratılan bulut sistemi sayesinde mümkün oluyor. Aynı demoda yeni nesil konsolun PS4 Pro ile yükleme süresi ve oyun içi performans karşılaştırmaları da yapıldı.
Wall Street Journal’dan Takashi Mochizuki tarafından çekilen videoda on kat daha kısa sürede geçen yükleme ekranı ve kompleks alanlarda çok daha yüksek hız açıkça görülüyor.
Microsoft ile geçen gün anlaşmasını duyuran Sony, bulut alanında da oyun platformunu geliştirmeyi hedefliyor. PlayStation Now altyapısı şimdiki bilgilerimize göre gücünü Microsoft Azure’dan alacak ve çok daha akıcı deneyimler sunacak.buradaki içeriğimizden detaylı bilgi edinebilirler.
https://www.engadget.com/2019/05/20/sony-playstation-5-immersive-seamless/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o videonun amaci orda hardiskten veri okuyup binayi ciziyor alet, hizlandırmışlar ki arada ki farkı anlayabilin diye.bekleme sureleri cok uzun suruyodu buna care getirmeleri iyi olmus.ayrica cok daha hizli oyunlarda yapabilecekler.
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