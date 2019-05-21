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Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı

Sony'nin yeni nesil konsolu hakkında demolar ve bilgiler her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. PlayStation 5'i içeren son Sony demosuna göre konsol beklendiği şekilde PS4 Pro'ya fark atıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Sony, yaptığı demoda yeni nesil PlayStation’un “sürükleyici” oyun deneyimi sunacağı ve PlayStation Now ile “pürüzsüz” çevrimiçi oyun deneyimi sunacağını açıkladı. Bu getiriler ciddi ölçüde artan grafik performansı ve yeniden yaratılan bulut sistemi sayesinde mümkün oluyor. Aynı demoda yeni nesil konsolun PS4 Pro ile yükleme süresi ve oyun içi performans karşılaştırmaları da yapıldı.
Wall Street Journal’dan Takashi Mochizuki tarafından çekilen videoda on kat daha kısa sürede geçen yükleme ekranı ve kompleks alanlarda çok daha yüksek hız açıkça görülüyor.
Microsoft ile geçen gün anlaşmasını duyuran Sony, bulut alanında da oyun platformunu geliştirmeyi hedefliyor. PlayStation Now altyapısı şimdiki bilgilerimize göre gücünü Microsoft Azure’dan alacak ve çok daha akıcı deneyimler sunacak.
Geçen ay ortaya çıkan sızıntılarda PlayStation 5’in 8 çekirdekli üçüncü nesil 7nm Zen 2 mikro mimarisine sahip AMD Ryzen işlemciyle geleceğini öğrenmiştik. Bu işlemciye ray tracing destekli özel bir Radeon Navi grafik kartı eşlik edecek. Ray tracing akımını kaçıranlar buradaki içeriğimizden detaylı bilgi edinebilirler.

https://www.engadget.com/2019/05/20/sony-playstation-5-immersive-seamless/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 hf. en beğenilen
Bildiğimiz HDD vs SSD karşılaştırması, peh...
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AskN0More 2 hf.
Oyun fiyatları biraz daha artarsa türkiyede iş yapabilmek için 3 oyun alana bir konsol bedava kampanyası yapmak zorunda kalabilirsiniz.. Ülkeye özgü fiyatlandırmayla gelin yoksa gg wp.
Oyun fiyatları biraz daha artarsa türkiyede iş yapabilmek için 3 oyun alana bir konsol bedava kampanyası yapmak zorunda kalabilirsiniz.. Ülkeye özgü fiyatlandır...
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Dolar 10 lira olmadan çıksın artık şu alet lütfen.
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Burkiling 1 hf.
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cabriyo 2 hf.
ps4 oyunlarını çalıştıracak demekki
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bluedevil866 2 hf.
Grafik olarak bir cacik yok yani... Sadece ssd li ps4 icin 599 euro vericem. Almiyorum...
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FreeRun 2 hf.
yıl oldu 2020 eeh yani bi zahmet
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Penah000000 2 hf.
33 yasim var simdiye kadar play station 1 bile oynamamisim
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Askaparta 2 hf.
Ben de en son 3 oynadım. Oyunun gerçek keyfi konsolda hocam.
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Gt95 2 hf. Penah000000
o senin kaybın ilk zamandan bu zamana kadar kullanıcısıyız tahta kaleden almışdık 1998 senesinde ne günlerdi :)
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blackzeros 2 hf.
kasmalar mı var

o videonun amaci orda hardiskten veri okuyup binayi ciziyor alet, hizlandırmışlar ki arada ki farkı anlayabilin diye.bekleme sureleri cok uzun suruyodu buna care getirmeleri iyi olmus.ayrica cok daha hizli oyunlarda yapabilecekler.
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gowlet 2 hf.
Yine kasmalar var çok da ahım şahım tatmin edici bir video değil ki kendi klasmanında bir oyun da değil, eski jenerasyon oyunu.
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mu5tafa 2 hf.
Zaten grafiklerde öyle ahım şahım bir ilerleme olmaz. İlerleme yükleme ekranları, sabit 60 fps, 4k olayında olur. Bir ps2 den ps3 e geçince grafikte yaşanılan devrimi zor görürüz
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Dolar 10 lira olmadan çıksın artık şu alet lütfen.
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arekamint 2 hf.
ps4 pro candır diyorum :)
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