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Sony Xperia XA Ultra: OIS destekli ön kamera ve dev ekran

Akıllı telefon pazarında Xperia X serisi ile yeni bir sayfa açan Sony, tüm modellerini artık bu çatı altında topluyor. Xperia C/Ultra serisi de bunlardan birisi.
3 yıl
19,5b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin bundan sonra akıllı telefon pazarında Xperia X markası ile yola devam edeceğinin ortaya çıkmasının ardından, mevcut projeler de bu marka altına dahil ediliyor. Ön kamerası ile dikkat çeken Xperia C serisi, artık yeni ismi altında faaliyet gösterecek.

Bu yıl Xperia C6 olarak piyasaya sürülmesi beklenen model, Xperia XA Ultra adıyla karşımıza çıkacak. 6 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazın en önemli tarafı ön kamerası. 16MP çözünürlüğündeki kamera, OIS ile destekleniyor. Daha önce HTC 10 modelinde OIS destekli ön kameraya rastlamıştık. Bu, ikinci model olacak. Ayrıca LED flaş ile birlikte, sensör ön kısımda büyük bir yer kaplıyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia C ve Xperia M serileri sona geldi"

Xperia X serisi ile başlayan daha yumuşak tasarım çizgileri, bu modelde de devam ediyor. Keskin hatlara sahip Omnibalance çizgileri, artık Xperia Z ile geçmişte kalmış gibi. Ekranda 2.5D kavisli yapı yer alıyor.

8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 grafik biriminden oluşan Helio P10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip. Batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmezken, 2 güne kadar kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor. MediaTek Pump Express teknolojisi ile, batarya 30 dakika içerisinde yüzde 70 dolum seviyesine ulaşıyor.

Arka tarafta 21.5MP çözünürlüğündeki kamera OIS desteğinde sahip değil. Bu açıdan da ilginç bir model olmuş. Türkiye sayfası da yayına başlayan Xperia XA Ultra modeli için henüz bir çıkış tarihi yok. Önceki Xperia X modelleri için de aynı durum geçerli. 

 

http://www.sonymobile.com/tr/products/phones/xperia-xa-ultra/#specifications Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen 2wicky
Size yetmiyor olabilir ancak bu cihaz orta seviyeye konumlandırılacak ve hedef kitlesi belli. 16GB'a yüzlerce fotoğraf sığdırılabilir, gerektiğinde FULL HD yüksek bitrateli bir film sığabilir(BluRay olmaz). SD kart desteği var mı yok mu yazılmamış ama muhtemelen vardır. Varsa zaten sorun olmaz çoğu kullanıcı için. Yoksa yer yer yetersiz olacaktır ama fiyatı düzgün ayarlanırsa 3GB ram ile önü gayet açık bir cihaz. Kullandığım S6'nın 14GB'ını kullanıyorum, geriye 18GB civarında boş alan kalıyor. 16GB olsa bana ucu ucuna yetecek mesela. 200 civarı yüksek çözünürlükte çekilmiş(ortalama 5MB) fotoğraf, FLAC müzik ve bazı dökümanlar var. 32GB olsa daha iyi olurmuş ama 16GB+SD desteği olursa ve fiyatı da iyi ayarlanırsa sorun yaratmaz.
Size yetmiyor olabilir ancak bu cihaz orta seviyeye konumlandırılacak ve hedef kitlesi belli. 16GB'a yüzlerce fotoğraf sığdırılabilir, gerektiğinde FULL HD yük...
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kaptanos 3 yıl
Fiyat fiyasko olmazsa yani 1200-1400 arası iyi bir telefon olur.
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General. 3 yıl
Sony nasıl bir kafa yaşıyor, ön kamareda OIS var arkada yok. Yapıyorsan tam yap, illa bir tarafı eksik bırakmak zorundamısın.
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1 Avatar
odeon99 1 yıl
Sony iyi işler yapıyor
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DH Misafiri 1 yıl
Ya siz ne şeysiniz anlamadım?8gblik bi tabletim vardı işlemcisi 2 çekirdekti ve ufc asphalt 8 vb oyunları kaldırıyordu.Hatta boş yeri bile vardı.Siz 200tllik bir tablete bunlar sığdırılıyorsa bu kadar iyi bi telefona babam bile sığar(babam 100 kilo).:D
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar bu telefonu alıp kullanan var mı varsa deneyimlerini anlatsın lütfen ben almayı düşünüyorum şarj nasıl ne kadar gidiyor kamera nasıl vs anlatırsanız sevinirim
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DH Misafiri 2 yıl
Size ne Sony firmasının batmasından kardeşim telefon iyi yani kullanılır hele o fiyata iyi , begenmeyen gider verir 3500 tl iphone alır saçma sapan yorum yazıyosunuz , parazit gibi yaşıyosunuz her boka muhalefet olmayın ,
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DH Misafiri 3 yıl
evet bozkırın tenekesi, he canım sony çok saglam. yaw he he :) bak sony'nin dandikliği nin ispatı. boyle orneklerle dolu sony sayfası. z2-z3 vesaire. bak ta gör ama kafa lazım anlamak için. kafa olan adam, kaliteden ve high tecnology'den anlayan adam sony savunmaz zaten :)
mobile.donanimhaber.com/...
mobile.donanimhaber.com/...
dandik sony bükülen telefonu icad etmişte kimsenin haberi yok :) bunuda böyle savunursan şaşırmam :)
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Mover001 3 yıl
arkadaş şu ön kamera ne çirkin duruyor..biride içlerinden demedi mi aga bu böyle olmaz..önden görünüş berbat..ön kameraya OIS koy arkaya koyma..sanal tuşlar ekran da..altı kapak gibi açık..biri el atsın şu telefona..ben Z2 kullandım M5 Kullandım..ama harbi can sıkmaya başladı sony..
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E.R.W. 3 yıl
Hafıza konusunda apple a hiçbir şey demeyen adamlar burada sony e giydiriyor.
üstelik iphone da hafıza genişletme de yok,kullananlara sorsan virüs bulaşmaması için derler.
Sanki amiral gemisiymiş gibi yorumlar yapmışsınız.
Z2 gibi sağlamlıkta çığır açmış bir cihazı çöp yaptınızya bir şey demiyorum.
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atilasat 3 yıl
sony son çırpınışları.ahanda buraya yazıyorum seneye kalmaz telefon işinden çıkar. Hugo Barra xiaomi'yi bir marka haline getirdi (yamulmuyorsam googledan transfer olnustu). Sony'e de böyle bir tepe yöneticisi şart.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Öne oıs koy arkaya koyma neyin kafası lan bu?
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ÖzdalDoğru 3 yıl
5.000 mah batarya kullanamadıkları müddetçe 2 gün kullanım ömrü hayal. Şu laboratuvar ortamında yapılan testlerde video, wifi ve operatör ile internet, navigasyon, fotoğraf çekme, sosyal ağlarda dolaşım gibi süreleri net belirtseler biz de net kullanım ömrünü üç aşağı beş yukarı anlarız. 2 gün kullanım ömrü vaat ediliyor ama günde iki kez şarja takıyoruz neredeyse.
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