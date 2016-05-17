Sony Xperia XA Ultra: OIS destekli ön kamera ve dev ekran

Sony’nin bundan sonra akıllı telefon pazarında Xperia X markası ile yola devam edeceğinin ortaya çıkmasının ardından, mevcut projeler de bu marka altına dahil ediliyor. Ön kamerası ile dikkat çeken Xperia C serisi, artık yeni ismi altında faaliyet gösterecek.

Bu yıl Xperia C6 olarak piyasaya sürülmesi beklenen model, Xperia XA Ultra adıyla karşımıza çıkacak. 6 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazın en önemli tarafı ön kamerası. 16MP çözünürlüğündeki kamera, OIS ile destekleniyor. Daha önce HTC 10 modelinde OIS destekli ön kameraya rastlamıştık. Bu, ikinci model olacak. Ayrıca LED flaş ile birlikte, sensör ön kısımda büyük bir yer kaplıyor.

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Xperia X serisi ile başlayan daha yumuşak tasarım çizgileri, bu modelde de devam ediyor. Keskin hatlara sahip Omnibalance çizgileri, artık Xperia Z ile geçmişte kalmış gibi. Ekranda 2.5D kavisli yapı yer alıyor.

8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 grafik biriminden oluşan Helio P10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip. Batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmezken, 2 güne kadar kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor. MediaTek Pump Express teknolojisi ile, batarya 30 dakika içerisinde yüzde 70 dolum seviyesine ulaşıyor.

Arka tarafta 21.5MP çözünürlüğündeki kamera OIS desteğinde sahip değil. Bu açıdan da ilginç bir model olmuş. Türkiye sayfası da yayına başlayan Xperia XA Ultra modeli için henüz bir çıkış tarihi yok. Önceki Xperia X modelleri için de aynı durum geçerli.