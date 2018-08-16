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Sony Xperia XA3 benchmark sonuçları görüntülendi

Sony'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Xperia XA2 modellerinin yeni versiyonu Xperia XA3'ün benchmark skoru sızdırıldı. Xperia XA3'te donanım geliştirmeleri yapılmış.
9 ay
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5
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Sony'nin H4493 model numarasına sahip yeni cihazının benchmark sonuçları görüntülendi. Yeni modelin Xperia XA3 veya Xperia XA3 Plus/Ultra olduğu düşünülüyor. Telefonda önceki nesil Xperia XA2 modelinde kullanılan Snapdragon 630 yerini Snapdragon 660 yonga setine bırakmış.

Xperia XA3 özellikleri

 Xperia XA3 18.9 formatında 1080x2160 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Cihaz gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 660'dan alacak. Bu işlemci 2.2 GHz hızında çalışan 4xCortex-A73 çekirdeğine ve 1.8 GHz hızında çalışan 4xCortex-A53 çekirdek yapısına sahip. Grafik tarafında ise Xperia XA3 gücünü Adreno 512 GPU'sundan alıyor. Sızdırılan fotoğraflar ayrıca Xperia XA3'ün 6GB RAM'e sahip olacağı ve android 8.0.0 işletim sistemi ile çalıştığını gösteriyor.
Sony'nin Xperia XA3 serisi telefonlarını 30 Ağustos' ta IFA fuarında tanıtması bekleniyor. Sızdırılan benchmark sonucundaki bilgilerin doğru olup olmadığını ise telefon tanıtıldığı zaman kesinleşecek. 

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_xa3_benchmarked_with_snapdragon_660_chipset-news-32794.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ray Kurzweil 9 ay
Mi Note 3 single da 1500 küsür alıyor aynı çipset ile. Bu Sony iyice saçmaladı.
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OverClocK1ng 9 ay
Ufff! 853...
Benimki de 3257 aldı...
Benim eski G2 de 850 alıyordu. Şu an G7 çıktığına göre 4-5 sene önceki cihazın performansını veriyor.
Sonra da zarar ettik derler. Ne ekersen onu biçersin...
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AqRaMa 9 ay
sony mobil kapanır yakın zamanda tahminim
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intel7mix 9 ay
Pil ve cihazın kalınlığı nedir ? Yine 10mm olmasın da
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canguler917 9 ay
bu geekbench skorlarını mt6752 ile alıyordum 3 yıl önce. sahalara dön mtk
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