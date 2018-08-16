Sony Xperia XA3 benchmark sonuçları görüntülendi

Sony'nin H4493 model numarasına sahip yeni cihazının benchmark sonuçları görüntülendi. Yeni modelin Xperia XA3 veya Xperia XA3 Plus/Ultra olduğu düşünülüyor. Telefonda önceki nesil Xperia XA2 modelinde kullanılan Snapdragon 630 yerini Snapdragon 660 yonga setine bırakmış.

Xperia XA3 özellikleri

Xperia XA3 18.9 formatında 1080x2160 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Cihaz gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 660'dan alacak. Bu işlemci 2.2 GHz hızında çalışan 4xCortex-A73 çekirdeğine ve 1.8 GHz hızında çalışan 4xCortex-A53 çekirdek yapısına sahip. Grafik tarafında ise Xperia XA3 gücünü Adreno 512 GPU'sundan alıyor. Sızdırılan fotoğraflar ayrıca Xperia XA3'ün 6GB RAM'e sahip olacağı ve android 8.0.0 işletim sistemi ile çalıştığını gösteriyor.

Sony'nin Xperia XA3 serisi telefonlarını 30 Ağustos' ta IFA fuarında tanıtması bekleniyor. Sızdırılan benchmark sonucundaki bilgilerin doğru olup olmadığını ise telefon tanıtıldığı zaman kesinleşecek.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_xa3_benchmarked_with_snapdragon_660_chipset-news-32794.php