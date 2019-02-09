Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı

Japon elektronik devi Sony, yıllardır akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalamış değil. Kullanıcılar tarafından estetik olmayan cihazlar tasarladığı gerekçesiyle sık sık eleştiriler alan şirket yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Sony çerçeveli tasarıma devam ediyor

Akıllı telefon sektörünün bir bütün olarak çentikli ekran stiline kaydığını ve piyasada 18:9 en boy oranına sahip cihazların çoğaldığını söylemek mümkün. Bazı şirketler bunu 18:5:9 ve 19:9 en boy oranına çekseler de Sony, yaklaşan Xperia XA3 modeli için daha uzun bir ekran olan 21:9 en boy oranını tercih etmiş durumda.

https://winfuture.de/news,107293.html

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Sony yeni akıllı telefon modelindebir kamera modelini tercih etmemiş. Bunun yerine klasikleşmiş olanbir tasarım anlayışı devam ettiğini de belirtelim. Xperia XA3ekran, çift arka kamera,bağlantı noktası ve parmak izi sensörüne sahip olacak.pil kapasitesi sunan cihazınvedepolama alanı ile satışa sunulması bekleniyor.