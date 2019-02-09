Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Japon elektronik devi Sony, yıllardır akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalamış değil. Kullanıcılar tarafından estetik olmayan cihazlar tasarladığı gerekçesiyle sık sık eleştiriler alan şirket yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Sony çerçeveli tasarıma devam ediyor
Akıllı telefon sektörünün bir bütün olarak çentikli ekran stiline kaydığını ve piyasada 18:9 en boy oranına sahip cihazların çoğaldığını söylemek mümkün. Bazı şirketler bunu 18:5:9 ve 19:9 en boy oranına çekseler de Sony, yaklaşan Xperia XA3 modeli için daha uzun bir ekran olan 21:9 en boy oranını tercih etmiş durumda.Sony yeni akıllı telefon modelinde çentikli veya ekrana gömülü bir kamera modelini tercih etmemiş. Bunun yerine klasikleşmiş olan çerçeveli bir tasarım anlayışı devam ettiğini de belirtelim. Xperia XA3 5.9 inç ekran, çift arka kamera, USB Type-C bağlantı noktası ve parmak izi sensörüne sahip olacak. 3.500 mAh pil kapasitesi sunan cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile satışa sunulması bekleniyor.
https://winfuture.de/news,107293.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
normal telefonla ekran kasa oranı manyağı telefonun ortalaması olmuş
ben ikisine de karşı değilim ekran kasa oranı manyağı hiç değilim de bu ne
arkası da berbat
capon kafası.
Parmak izi okuyucu yanda tasarım olarak bence çok iyi
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