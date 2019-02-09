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Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarında istediği noktaya bir türlü gelemeyen Sony'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xperia XA3 modelinin çentiksiz ekran detayları ortaya çıktı.
3 ay
4,2b
1
20
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı
Japon elektronik devi Sony, yıllardır akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalamış değil. Kullanıcılar tarafından estetik olmayan cihazlar tasarladığı gerekçesiyle sık sık eleştiriler alan şirket yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Sony çerçeveli tasarıma devam ediyor

Akıllı telefon sektörünün bir bütün olarak çentikli ekran stiline kaydığını ve piyasada 18:9 en boy oranına sahip cihazların çoğaldığını söylemek mümkün. Bazı şirketler bunu 18:5:9 ve 19:9 en boy oranına çekseler de Sony, yaklaşan Xperia XA3 modeli için daha uzun bir ekran olan 21:9 en boy oranını tercih etmiş durumda.
Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı
Sony yeni akıllı telefon modelinde çentikli veya ekrana gömülü bir kamera modelini tercih etmemiş. Bunun yerine klasikleşmiş olan çerçeveli bir tasarım anlayışı devam ettiğini de belirtelim. Xperia XA3 5.9 inç ekran, çift arka kamera, USB Type-C bağlantı noktası ve parmak izi sensörüne sahip olacak. 3.500 mAh pil kapasitesi sunan cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile satışa sunulması bekleniyor.

https://winfuture.de/news,107293.html Yorum Yaz
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koyunsavar 3 ay en beğenilen
Metrobus gibi
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DH Misafiri 3 ay
batsalarda kurtulsak artık
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nct96 3 ay DH Misafiri
Velet
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DH Misafiri 3 ay
Sony bu en boy oranı hiç kullanışlı olcak gibi durmuyor. Ah sony ah
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DH Misafiri 3 ay
Fiyatı ne kadar acaba ? Kumanda olarak kullanmayı düşünüyorum
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hamza5806 3 ay
cidden iğrenç bu nedir ya
normal telefonla ekran kasa oranı manyağı telefonun ortalaması olmuş
ben ikisine de karşı değilim ekran kasa oranı manyağı hiç değilim de bu ne
arkası da berbat
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idombayci 3 ay
En azından apple kopyası yapmaktansa kendi tasarımına inadla devam ediyor. Satılıyor ki devam ediyor.Şahsen ben telefonum bozulana kadar kullanırım
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Manhunt Three 3 ay
Çentik istemezler, damla çentik hiç istemezler, ekrana gömülü kamera istemezler, çerçevesiz istemezler, açılır kapanır istemezler... Siz telefon istemiyorsunuz ama farkında değilsiniz.
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spaydix 3 ay
[image]https://img.letgo.com/images/8b/9f/2c/6c/8b9f2c6ca7185de49c6ea344179d0557.jpeg?impolicy=img_600[/image]
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mavizaman 3 ay
soninin azmine hayranım bu zihinyetle hala telefon çıkarmaya çalışıyorlar.
capon kafası.
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Xloud 3 ay
S8ler G6lar çıktığında da böyle bayık kumanda muhabbetleri yapanlar olmuştu noldu hepsinde 18.9 cihaz var...
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Midnightmrt 3 ay
üstte saçma çentik yerine çok güzel olmuş alt tarafta çerçeve yok zaten..
Parmak izi okuyucu yanda tasarım olarak bence çok iyi
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sony xperia xa3, sony ve
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