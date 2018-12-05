Sony Xperia XZ4'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Sony'nin yeni bir üst seviye cihaz üzerinde çalıştığı son günlerde bilinen bir gerçekti ve Xperia XZ4 olacağı iddia edilen bu cihazın tasarımını gözler önüne seren render görselleri ve 360 derecelik bir video geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.

Xperia XZ4'ün tasarımını detaylıca ortaya koyan sızıntı görüntülerden sonra bu sefer de cihazın teknik özelliklerinin çok büyük bir kısmı güvenilir kaynaklar tarafından sızdırıldı.

2019'da karşımıza çıkacak pek çok amiral gemisi cihazı gibi Xperia XZ4 de gücünü Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 855'ten alacak.

6 GB'lık bir RAM ile karşımıza çıkacak cihaz, 64 GB'lık ve 256 GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri ile alıcı bulacak. Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacak olan cihaz, ayrıca 3,900mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak.

Cihazın ekran özelliklerine gelecek olursak; cihaz, 6.55 inç genişliğinde, 21:9 en-boy oranına sahip, kavissiz OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın ekranı LG'den tedarik edilecek.

Sony, Xperia XZ4'ün ne zaman tanıtılacağı şu an için büyük bir merak konusu olsa da, Xperia XZ4'ün de diğer Sony amiral gemileri gibi Şubat ayının sonlarındaki MWC(Mobil Dünya Kongresi)'de tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/04/sony-xperia-xz4-key-specifications-leaked-well-ahead-of-launch/