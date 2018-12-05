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Sony Xperia XZ4'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Sony'nin 2019'un ilk çeyreğinde tanıtması beklenen yeni amiral gemisi cihazı Xperia XZ4'ün teknik özelliklerinden büyük kısmı sızdırıldı. Sızdırılan özellikler ve daha fazlası haberimizde.
5 ay
24,4b
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20
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Sony'nin yeni bir üst seviye cihaz üzerinde çalıştığı son günlerde bilinen bir gerçekti ve Xperia XZ4 olacağı iddia edilen bu cihazın tasarımını gözler önüne seren render görselleri ve 360 derecelik bir video geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.
Xperia XZ4'ün tasarımını detaylıca ortaya koyan sızıntı görüntülerden sonra bu sefer de cihazın teknik özelliklerinin çok büyük bir kısmı güvenilir kaynaklar tarafından sızdırıldı.
2019'da karşımıza çıkacak pek çok amiral gemisi cihazı gibi Xperia XZ4 de gücünü Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 855'ten alacak.
6 GB'lık bir RAM ile karşımıza çıkacak cihaz, 64 GB'lık ve 256 GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri ile alıcı bulacak. Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacak olan cihaz, ayrıca 3,900mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak.
Cihazın ekran özelliklerine gelecek olursak; cihaz, 6.55 inç genişliğinde, 21:9 en-boy oranına sahip, kavissiz OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın ekranı LG'den tedarik edilecek.
Sony, Xperia XZ4'ün ne zaman tanıtılacağı şu an için büyük bir merak konusu olsa da, Xperia XZ4'ün de diğer Sony amiral gemileri gibi Şubat ayının sonlarındaki MWC(Mobil Dünya Kongresi)'de tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/04/sony-xperia-xz4-key-specifications-leaked-well-ahead-of-launch/ Yorum Yaz
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nedensiz07 5 ay en beğenilen
Ne olursa olsun çocukluğumdan bu yana seviyorum bu markayı..
1 Yanıt Yanıtla +25
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YediGüzelAdam 5 ay Sliskelion
JDI OLED vardı Poled falan değil LG HİÇ DEĞİL. JDI Japon Hükümetinin emriyle Sony Hitachi ve Toshiba ortaklığıyla kurulmuş bir şirkettir. Ana söz sahibi sonydir.
JDI OLED vardı Poled falan değil LG HİÇ DEĞİL. JDI Japon Hükümetinin emriyle Sony Hitachi ve Toshiba ortaklığıyla kurulmuş bir şirkettir. Ana söz sahibi sonydi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Khoradasein 5 ay
Bu görünümle gelcekse, bu defa Sony işini iyi yapmış, alt ve üstteki boşukları çok daha iyi ayarlamışlar.

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ozansirinn 4 ay
Kasa çerçeve oranı iyi olursa ince olursa satar yoksa zor işi ne fena model ve tasarımlar çıktı piyasaya çünkü
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ouzqan 5 ay
Türkiye, Sony için bittiği için bizi çok da bağlamıyor.
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Alpha Centauri 5 ay
sony bu defa başaracak gibi
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travers 5 ay
Yanlış haber yapılıp, bunu belirten mesajları silmek ancak size yakışır.
Oled ve amoled arasındaki farkı bilmeyenlere kalmış meydan. Çok geride kaldın dh çok.
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lazloo 5 ay
OIS siz F2.0 kamera ile gelmesin de. Sony komik bir marka. Kendi yaptığı sensörü kullanmıyor.
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MrKattchup 5 ay
Haberde ya tam aktarılmayan ya da yanlış aktarılan bir mevzu var, xz3'de zaten amoled değil, Sony'nin kendi oled ekranı kullanılıyordu. İşin daha vahimi haber doğruysa ve LG display kullanılacaksa, Sony şimdiden elini ayağını çeksin bu işten.
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caneycaney 5 ay
LG ve Sony bitmiş telefon markaları.
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0MG90 5 ay
TR'ye geri gelseler düşünmeden alıcam
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fuckulteli 5 ay
İnsan kullanacak bunu, küçük ekran sevenler de var.
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SEO-Uzmanı 5 ay
teneke ve türevleri listesi !
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