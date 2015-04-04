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Sony bir yıl içinde 38 milyon Xperia telefonu satmak niyetinde

4 yıl
2,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony bir yıl içinde 38 milyon Xperia telefonu satmak niyetinde

Pek çok açıdan beğenilen akıllı telefon ve tabletler geliştirmesine karşın pazarda istediği ivmeyi yakalayamayan ve bir dönem Xperia markasını satacağı gündeme gelen Sony, önümüzdeki bir yıl için de düşüşe devam edecek. 

Tayvan'dan gelen verilere göre Nisan 2015-Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek 2015 mali yılında Sony toplam 38 milyon Xperia akıllı telefonu satmayı planlıyor. Bu yıl bazında yüzde 4 civarında bir düşüşe tekabül ediyor. 

HTC'nin bir dönem beklentilerin altında kalması nedeniyle tedarik zincirindeki firmaların da üretim bantlarını yavaşlatması ilk One modelinin stok sıkıntısı yaşamasına neden olmuştu. Sony yetkilileri böyle bir pozisyona düşmemek ve ilişkileri geliştirmek için Tayvan'daki tedarikçilerine üst düzey ziyaretler düzenlemeyi planlıyor. 

Çarkların sürekli çalışması için Sony'nin yeni stratejiler belirlediği ifade ediliyor. Sony bu yıl giriş seviyesi modellerden tamamen vazgeçerek orta seviye ve üst seviye modellere odaklanacak. Şu anda Xperia E4, Xperia E4g ve Xperia M4 Aqua modelleri için Tayvanlı tedarikçiler sevkiyata başlamış durumda. Bunlar haricinde 6 inçlik orta seviye bir Xperia akıllı telefonu için de hazırlık yapılıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20150331PD206.html Yorum Yaz
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl en beğenilen wolf silver
wolf silver

Uzun zaman bir samsung kullanıcısı olarak sony alayım dedim. Bende biraz araştırdım ayrıca millet bu kadar övüyor özellikle bu donanım haber forumunda varsa yoksa sony.Onlara göre sony telefonları uçuyor kaçıyor yemek yapıyor. Neyse aldıysak iyi bir telefon olsun dedim ve Z2 aldım. ALMAZ OLAYDIM.

Dosya yöneticisi FİLE COMMANDER di. Bende uzun zamandan beri es dosya yöneticisini kullanıyordum onu indirdim bi baktım ES dosya yöneticisi dahili hafızadan hafıza kartına dosya taşıyamıyor kopyalayamıyor.Sebebini araştırdım SONY SADECE BİZİ FİLE COMMANDER uygulamasına mahkum etmiş.Hangi dosya yöneticisini indirdim bir türlü fayda etmedi.GOOGLE PLAYDA HİÇ BİR DOSYA YÖNETİCİSİ Z2 DE NE DOSYA KOPYALAYABİLİYOR NEDE TAŞIYABİLİYORDU...


işin en komik tarafıda SONY FİLE COMMANDER LİTE SÜRÜMÜNÜ TELEFONA KOYMUŞ. HADİ O TELEFONU SATIYORSUN BARİ PRO SÜRÜMÜNÜ KOY BEEEEEEE... TELEFONA O KADAR PARA VERDİM ZORUMA GİTMEDİ DE FİLE COMMANDER PRO SÜRÜMÜNE 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİTTİ..


SADEDE GELİRSEK 1 KERE SONY ALARAK HATA YAPTIM. DAHA DA SONY E TÖVBELER OLSUN.

ŞİMDİ MERAK EDİYORUM 38 MİLYONU NASIL SATACAK.ZATEN ÜST SEVİYE İŞİ ZOR ORTA SEVİYEDE ÇİNLİLER ORTALIĞI İSTİLA ETTİ. 25 MİLYON SATSA YETERDİR...



sen yine mi geldin
wolf silverUzun zaman bir samsung kullanıcısı olarak sony alayım dedim. Bende biraz araştırdım ayrıca millet bu kadar övüyor özellikle ...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
belli bi kalitesi var bence satışları artmalı
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NuKe_MaNia 4 yıl
dosya yöneticisi muhabbeti sony in problemi değil yeni API yi es file desteklemiyorsa sony napsın API de google değiştirdi.
sanal tuşlar standart olacak. google paşa öyle istiyor.
google sd kart olayını sevmedğinden gitti sd karta da uygulama taşıma yok artık sony lolipopta getirdi ama sadece apk taşınyor. onu da milletin gazını almak için yaptı.


herşey eskiden olduğu gibi olmayacak yeniliklere alışın
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darkdiva 4 yıl
Sony telefonlar hayatta o kadar satmaz. YÜkseleceğine düşer o satışlar.
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zdniz 4 yıl
Başka ülkelerde star ama bizde satamaz sony o fiyatlarla ilk önce fiyat politikasını gözden geçirmeli uygun fiyatlı çinlilerr varken kimse yüzüne bakmaz sony giriş seviye cihazı çin malı üst seviye cihazla aynı fiyat...
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BlackSea99 4 yıl
Ya arkadaş şu sonyi anlamıyorum. Sürekli amiral gemisi yeni modeller çıkarıyorlar fakat selefinin üstüne pek bir özellik eklemiyor. Yakın zamanda antutu sonuçlarında xperia z4 e ait olduğu düşünülen görsel yayınlandı. Eğer telefon o özelliklerde gelecekse hiç gelmesin daha iyi.
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Teknode 4 yıl BlackSea99
BlackSea99

Ya arkadaş şu sonyi anlamıyorum. Sürekli amiral gemisi yeni modeller çıkarıyorlar fakat selefinin üstüne pek bir özellik eklemiyor. Yakın zamanda antutu sonuçlarında xperia z4 e ait olduğu düşünülen görsel yayınlandı. Eğer telefon o özelliklerde gelecekse hiç gelmesin daha iyi.

Artık senede bir çıkacak Hocam amiral gemisi modeli. Sene sonu çıkacağını Türkiye Müdürü açıkladı. Onun dışında dedikleriniz zaten iddia'dan ibaret konuları.
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Teknode 4 yıl
Bir dönem Xperia markasının satışı gündemdeydi diye başlamışsınız söze. Adamlar satılık değiliz dedi. Hala satılık dedikodusu dönüyor şaka mısınız? Satmıyoruz diyor adamlar satılık değiliz diyorlar hala bir ara satışı gündemdeydi deniyor.
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uyedhforum 4 yıl
Sony telefonlar iyidir , 38 milyon satarlar. Adamlar kaliteli telefon yapıyorlar.
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wolf silver 4 yıl
Uzun zaman bir samsung kullanıcısı olarak sony alayım dedim. Bende biraz araştırdım ayrıca millet bu kadar övüyor özellikle bu donanım haber forumunda varsa yoksa sony.Onlara göre sony telefonları uçuyor kaçıyor yemek yapıyor. Neyse aldıysak iyi bir telefon olsun dedim ve Z2 aldım. ALMAZ OLAYDIM.
Dosya yöneticisi FİLE COMMANDER di. Bende uzun zamandan beri es dosya yöneticisini kullanıyordum onu indirdim bi baktım ES dosya yöneticisi dahili hafızadan hafıza kartına dosya taşıyamıyor kopyalayamıyor.Sebebini araştırdım SONY SADECE BİZİ FİLE COMMANDER uygulamasına mahkum etmiş.Hangi dosya yöneticisini indirdim bir türlü fayda etmedi.GOOGLE PLAYDA HİÇ BİR DOSYA YÖNETİCİSİ Z2 DE NE DOSYA KOPYALAYABİLİYOR NEDE TAŞIYABİLİYORDU...
işin en komik tarafıda SONY FİLE COMMANDER LİTE SÜRÜMÜNÜ TELEFONA KOYMUŞ. HADİ O TELEFONU SATIYORSUN BARİ PRO SÜRÜMÜNÜ KOY BEEEEEEE... TELEFONA O KADAR PARA VERDİM ZORUMA GİTMEDİ DE FİLE COMMANDER PRO SÜRÜMÜNE 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİTTİ..
SADEDE GELİRSEK 1 KERE SONY ALARAK HATA YAPTIM. DAHA DA SONY E TÖVBELER OLSUN.
ŞİMDİ MERAK EDİYORUM 38 MİLYONU NASIL SATACAK.ZATEN ÜST SEVİYE İŞİ ZOR ORTA SEVİYEDE ÇİNLİLER ORTALIĞI İSTİLA ETTİ. 25 MİLYON SATSA YETERDİR...
3 Yanıt Yanıtla
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl wolf silver
wolf silver

Uzun zaman bir samsung kullanıcısı olarak sony alayım dedim. Bende biraz araştırdım ayrıca millet bu kadar övüyor özellikle bu donanım haber forumunda varsa yoksa sony.Onlara göre sony telefonları uçuyor kaçıyor yemek yapıyor. Neyse aldıysak iyi bir telefon olsun dedim ve Z2 aldım. ALMAZ OLAYDIM.

Dosya yöneticisi FİLE COMMANDER di. Bende uzun zamandan beri es dosya yöneticisini kullanıyordum onu indirdim bi baktım ES dosya yöneticisi dahili hafızadan hafıza kartına dosya taşıyamıyor kopyalayamıyor.Sebebini araştırdım SONY SADECE BİZİ FİLE COMMANDER uygulamasına mahkum etmiş.Hangi dosya yöneticisini indirdim bir türlü fayda etmedi.GOOGLE PLAYDA HİÇ BİR DOSYA YÖNETİCİSİ Z2 DE NE DOSYA KOPYALAYABİLİYOR NEDE TAŞIYABİLİYORDU...


işin en komik tarafıda SONY FİLE COMMANDER LİTE SÜRÜMÜNÜ TELEFONA KOYMUŞ. HADİ O TELEFONU SATIYORSUN BARİ PRO SÜRÜMÜNÜ KOY BEEEEEEE... TELEFONA O KADAR PARA VERDİM ZORUMA GİTMEDİ DE FİLE COMMANDER PRO SÜRÜMÜNE 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİTTİ..


SADEDE GELİRSEK 1 KERE SONY ALARAK HATA YAPTIM. DAHA DA SONY E TÖVBELER OLSUN.

ŞİMDİ MERAK EDİYORUM 38 MİLYONU NASIL SATACAK.ZATEN ÜST SEVİYE İŞİ ZOR ORTA SEVİYEDE ÇİNLİLER ORTALIĞI İSTİLA ETTİ. 25 MİLYON SATSA YETERDİR...



sen yine mi geldin
1 Yanıt Yanıtla +4
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kemaloztin 4 yıl wolf silver
wolf silver
Uzun zaman bir samsung kullanıcısı olarak sony alayım dedim. Bende biraz araştırdım ayrıca millet bu kadar övüyor özellikle bu donanım haber forumunda varsa yoksa sony.Onlara göre sony telefonları uçuyor kaçıyor yemek yapıyor. Neyse aldıysak iyi bir telefon olsun dedim ve Z2 aldım. ALMAZ OLAYDIM.
Dosya yöneticisi FİLE COMMANDER di. Bende uzun zamandan beri es dosya yöneticisini kullanıyordum onu indirdim bi baktım ES dosya yöneticisi dahili hafızadan hafıza kartına dosya taşıyamıyor kopyalayamıyor.Sebebini araştırdım SONY SADECE BİZİ FİLE COMMANDER uygulamasına mahkum etmiş.Hangi dosya yöneticisini indirdim bir türlü fayda etmedi.GOOGLE PLAYDA HİÇ BİR DOSYA YÖNETİCİSİ Z2 DE NE DOSYA KOPYALAYABİLİYOR NEDE TAŞIYABİLİYORDU...
işin en komik tarafıda SONY FİLE COMMANDER LİTE SÜRÜMÜNÜ TELEFONA KOYMUŞ. HADİ O TELEFONU SATIYORSUN BARİ PRO SÜRÜMÜNÜ KOY BEEEEEEE... TELEFONA O KADAR PARA VERDİM ZORUMA GİTMEDİ DE FİLE COMMANDER PRO SÜRÜMÜNE 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİTTİ..
SADEDE GELİRSEK 1 KERE SONY ALARAK HATA YAPTIM. DAHA DA SONY E TÖVBELER OLSUN.
ŞİMDİ MERAK EDİYORUM 38 MİLYONU NASIL SATACAK.ZATEN ÜST SEVİYE İŞİ ZOR ORTA SEVİYEDE ÇİNLİLER ORTALIĞI İSTİLA ETTİ. 25 MİLYON SATSA YETERDİR...

es dosya yöneticisinde eğer ana dizine taşımaya çalışmışsan hata vermiş olabilir bir klasörün içine taşımayı dene ayrıca sony şuanda ücretsiz olarak pro sürüme yüksellti eskiden s4 kullanıyordum o plastik ve touchwizli berbat şeyi şimdi z2mde kasma yok donma yok telefon zaten başlı başına kalite ama zevkler ve renkler tartışılmaz
1 Yanıt Yanıtla
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atp96 4 yıl wolf silver
wolf silver

Uzun zaman bir samsung kullanıcısı olarak sony alayım dedim. Bende biraz araştırdım ayrıca millet bu kadar övüyor özellikle bu donanım haber forumunda varsa yoksa sony.Onlara göre sony telefonları uçuyor kaçıyor yemek yapıyor. Neyse aldıysak iyi bir telefon olsun dedim ve Z2 aldım. ALMAZ OLAYDIM.

Dosya yöneticisi FİLE COMMANDER di. Bende uzun zamandan beri es dosya yöneticisini kullanıyordum onu indirdim bi baktım ES dosya yöneticisi dahili hafızadan hafıza kartına dosya taşıyamıyor kopyalayamıyor.Sebebini araştırdım SONY SADECE BİZİ FİLE COMMANDER uygulamasına mahkum etmiş.Hangi dosya yöneticisini indirdim bir türlü fayda etmedi.GOOGLE PLAYDA HİÇ BİR DOSYA YÖNETİCİSİ Z2 DE NE DOSYA KOPYALAYABİLİYOR NEDE TAŞIYABİLİYORDU...


işin en komik tarafıda SONY FİLE COMMANDER LİTE SÜRÜMÜNÜ TELEFONA KOYMUŞ. HADİ O TELEFONU SATIYORSUN BARİ PRO SÜRÜMÜNÜ KOY BEEEEEEE... TELEFONA O KADAR PARA VERDİM ZORUMA GİTMEDİ DE FİLE COMMANDER PRO SÜRÜMÜNE 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİTTİ..


SADEDE GELİRSEK 1 KERE SONY ALARAK HATA YAPTIM. DAHA DA SONY E TÖVBELER OLSUN.

ŞİMDİ MERAK EDİYORUM 38 MİLYONU NASIL SATACAK.ZATEN ÜST SEVİYE İŞİ ZOR ORTA SEVİYEDE ÇİNLİLER ORTALIĞI İSTİLA ETTİ. 25 MİLYON SATSA YETERDİR...



Android 4.4.x kitkat sürümünün bir özelliği bu sdcard A sistem uygulamaları hariç hiç bir programla klasör oluşturmaz ve dosya atamazsın biraz düzgün araştırın
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Janson Mandolin 4 yıl
sony i seviyorum lakin kamera konusunda hala samsungun gerisindeler.örnk:note4
.2 yıllk xperia s kullanıcısı.
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speedyrazor 4 yıl
kendi sadık müşterilerine yaptıklarından dolayı benim gibi birçok kişi bir daha sony telefon almayı düşünmüyor diğer kullanıcılarda sony neymiş diyorlar bakalım o kadar telefonu kime satacak
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DreamRiver 4 yıl speedyrazor
Valla samsungun çöp telefonuna para vermektense yine sony alırım. Ben kullandığım tüm telefonları rootlu kullanıyorum o nedenle yeni özellikler geldiğinde benim telefona gelmedi sıkıntısı yaşamıyorum. Xperia Z1 de uyuz olduğum tek nokta ekranı ips olmayışı.. Ama ona da alıştım artık sorun değil
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babacan52 4 yıl
2k 2k 2k ne alaka 2k ya bariz gereksiz.
sanal tuşlardan bi vaz geçsinler fiyatı da artık abartmasınlar satarlar yoksa zor o satış rakamları.
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