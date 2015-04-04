Sony bir yıl içinde 38 milyon Xperia telefonu satmak niyetinde

Pek çok açıdan beğenilen akıllı telefon ve tabletler geliştirmesine karşın pazarda istediği ivmeyi yakalayamayan ve bir dönem Xperia markasını satacağı gündeme gelen Sony, önümüzdeki bir yıl için de düşüşe devam edecek.





Tayvan'dan gelen verilere göre Nisan 2015-Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek 2015 mali yılında Sony toplam 38 milyon Xperia akıllı telefonu satmayı planlıyor. Bu yıl bazında yüzde 4 civarında bir düşüşe tekabül ediyor.





HTC'nin bir dönem beklentilerin altında kalması nedeniyle tedarik zincirindeki firmaların da üretim bantlarını yavaşlatması ilk One modelinin stok sıkıntısı yaşamasına neden olmuştu. Sony yetkilileri böyle bir pozisyona düşmemek ve ilişkileri geliştirmek için Tayvan'daki tedarikçilerine üst düzey ziyaretler düzenlemeyi planlıyor.





Çarkların sürekli çalışması için Sony'nin yeni stratejiler belirlediği ifade ediliyor. Sony bu yıl giriş seviyesi modellerden tamamen vazgeçerek orta seviye ve üst seviye modellere odaklanacak. Şu anda Xperia E4, Xperia E4g ve Xperia M4 Aqua modelleri için Tayvanlı tedarikçiler sevkiyata başlamış durumda. Bunlar haricinde 6 inçlik orta seviye bir Xperia akıllı telefonu için de hazırlık yapılıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20150331PD206.html