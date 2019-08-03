Sony yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki satışlarında %55 oranında düşüş yaşadı

Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye devam ediyor. Son yayınlanan mali rapor, şirketin Nisan ve Haziran aylarında yalnızca 900.000 adet akıllı telefon satmış olduğunu ortaya koyuyor ve bu rakam son 9 yılın en düşük satış rakamı.

Yalnızca bir yıl öncesinde Sony, aynı süre zarfında yaklaşık 2 milyon akıllı telefonun sevkiyatını gerçekleştirmişti. Kaldı ki bu da, şirketin yine aynı zaman diliminde 10 milyonluk satış rakamına ulaştığı 2014 yılına kıyasla düşük bir rakamdı.

Hızlı şekilde düşüş gösteren satış rakamlarının bir sonucu olarak, Sony'nin finans departmanı, telefon satışlarına dair gelir beklentilerini % 7 oranında azaltarak 380 milyar JPY (3.55 milyon $) seviyelerine düşürdüler. Yani 2019 yılı için belirlenen 5 milyonluk satış hedefi 4 milyona düşürülmüş durumda.

https://www.gsmarena.com/sony_phone_shipments_fell_by_55_during_q2_2019-news-38469.php

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Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirket, kötü giden talihini tersine çevirmek için hala umutlu. Şirketin özellikle Mayıs sonunda piyasaya sürüleniçin beklentileri hayli yüksek., yeni amiral gemisinin 2019'un ikinci yarısında çok daha iyi satış rakamlarına ulaşmasını ümit ediyor.