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Sony yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki satışlarında %55 oranında düşüş yaşadı

Sony son yayınlanan mali rapora göre yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki satışlarında %55 oranında düşüş yaşayarak son 9 yılın en düşük satış rakamına ulaştı.
4 gün
2,2b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye devam ediyor. Son yayınlanan mali rapor, şirketin Nisan ve Haziran aylarında yalnızca 900.000 adet akıllı telefon satmış olduğunu ortaya koyuyor ve bu rakam son 9 yılın en düşük satış rakamı.
Yalnızca bir yıl öncesinde Sony, aynı süre zarfında yaklaşık 2 milyon akıllı telefonun sevkiyatını gerçekleştirmişti. Kaldı ki bu da, şirketin yine aynı zaman diliminde 10 milyonluk satış rakamına ulaştığı 2014 yılına kıyasla düşük bir rakamdı.
Hızlı şekilde düşüş gösteren satış rakamlarının bir sonucu olarak, Sony'nin finans departmanı, telefon satışlarına dair gelir beklentilerini % 7 oranında azaltarak 380 milyar JPY (3.55 milyon $) seviyelerine düşürdüler. Yani 2019 yılı için belirlenen 5 milyonluk satış hedefi 4 milyona düşürülmüş durumda.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirket, kötü giden talihini tersine çevirmek için hala umutlu. Şirketin özellikle Mayıs sonunda piyasaya sürülen Xperia 1 için beklentileri hayli yüksek. Sony, yeni amiral gemisinin 2019'un ikinci yarısında çok daha iyi satış rakamlarına ulaşmasını ümit ediyor.

https://www.gsmarena.com/sony_phone_shipments_fell_by_55_during_q2_2019-news-38469.php Yorum Yaz
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Orodruin 4 gün en beğenilen
Sony neden batmıyorcular gelir hemen. Tabi Sony'nin dünyanın en büyük sensör üretici olduğunu, canon nikon dahil her yere sensör sattığını, Sony Entertaiment'ın en büyük şirketlerden biri olduğunu, Sony Music ve Sony Playstation ile birlikte deli gibi bir finans gücü olduğunu bilmediklerinden.......
Sony neden batmıyorcular gelir hemen. Tabi Sony'nin dünyanın en büyük sensör üretici olduğunu, canon nikon dahil her yere sensör sattığını, Sony Entertaiment'ın...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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TümAmiraL 4 gün
Sony telefonun altındaki ve üstündeki boşlukları 5 cm değil 10 cm yapmalı sağ ve sol taraflara da boşluk bıraksın
1 Yanıt Yanıtla +10
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smart1978 4 gün
Olaya zaten bircok ulkede cekildigi gercegini de eklenirse dusuk filan olmadigi anlasilacaktir.
Haberdeki dusus denen referans daha once resmi olarak satista olan ulkeler ile tablonun olusuturulmasidir.
Sony su aralar kademe kademe vardir. Ve en cok Avrupa cok az JAponya ve cok az Kuzey Amerika KITASINDA olacak sekilde ciddi oranda kuculmuslerdir.
Arindirilmis halde yeniden tablolar cikartilsa daha saglikli olacaktir.
Olaya zaten bircok ulkede cekildigi gercegini de eklenirse dusuk filan olmadigi anlasilacaktir.Haberdeki dusus denen referans daha once resmi olarak satist...
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DH Misafiri 2 gün
japonlar mümkünse telefon yapmasın cunku goz sevklerı yok bıde ınatcılar 10 senedır aynı telefonu yapıyolar bakın 10 sene sonra aynı telefonu yapacaklar
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Ahmet DOĞAN 3 gün
Eeee Bunu Başarabilmek İçin Bayağı Çaba Harcıyorlar. Hakettiler Tebrikler :))))
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__Nikolaus__ 4 gün
900.000 iyi satmış valla, xda da bile kullanan görmüyorum cogu cihazın anakonusu bomboş ölüler diyarı, kim aldı o 900.000 cihazı merak ettim.
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veteriner69 4 gün
50 yaşındayım bir dolu telefon kullandım, Sony arayüzleri herzaman çok güzel ve kullnışlı gelmiştir bana. Zamanında kullandığım Sony CMD CD5 yandan çevirme tekerleğiyle çok zevkli ve kolay kullanımlı bir cep telefonuydu. Walkmenleri, Trinitron Televizyonları vs ile Sony hala benim için özel bir markadır.
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Glorfindel1907 4 gün
Sony bilerek pek önemsemiyor bu kulvarı bence zaten yeteri kadar kar ediyor üretip sattığı sensörlerden, Yoksa her firmanın yapabildiğini yapamayacak bir firma değil, Sadece tasarımı kötü diye satılmıyor denmesi yanlış.
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MonitörKertenkelesi 4 gün
Telefon alırken hala en çok tercih ettiğim markadır Sony. Kalitelidir, kolay bozulmaz, sağlamdır, müşteri temsilcilikleri ilgilidir. Sony markasını geriye iten sadece ve sadece tasarım hataları tasarım anlayışıdır. Sony her zaman bütçeye ve göze hitap eden telefonları ve cihazları ile ünlüdür. Ama ne olduysa bu markanın tasarım departmanına giren yönetici hain kişi her kim ise, markanın bu en önemli kozunu yerle bir etti. Bir cep telefonunda tercih edilmeyen ne kadar özellik varsa koydu. Piyano siyahı, kolaylıkla çizilen arka yüz malzemeler, avuç içini acıtan sivri köşeler, monoton sıkıcı renkler, bir modelin diğerinden ayrılamayacağı birbirinin aynı ürünler, ne renk ne tasarım ne de özellik olarak bir beşinci sınıf telefon markasından ayırt edilemeyen vasat görüntülü cihazlar. Gönümüzde görsellik önemlidir. Ortaya çıkardığın ürünün hem farklı hem de albenili ve görsel olarak da çekici olması gerekir. Sony bütün bu kozunu ne yazık ki çöpe attı. Geçmiş olsun. Kılıfa sokarak kullanıyorum bakmak istemiyorum gözlerim acıyor tasarım vasatı telefonlarından.
Bir zamanla elinizde Sony telefon var ise insanlar hayran hayran bakardı. Şimdi ise elinizde ne olduğunun farkında bile değiller.
Eskinin nostaljik harikaları.
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Şimdinin vasat monoton gudubetleri:
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AribyAriana 4 gün MonitörKertenkelesi
Öyle bir anlattın ki gözlerim doldu, hala kutusuyla sakladığım sony Xperia S yatağım yanındaki komodinde.
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esmerbuyucu 4 gün
Çok bile satmışlar.
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TümAmiraL 4 gün
Sony telefonun altındaki ve üstündeki boşlukları 5 cm değil 10 cm yapmalı sağ ve sol taraflara da boşluk bıraksın
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0MG90 4 gün TümAmiraL
10cm sana çok gelmez mi?
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smart1978 4 gün
Olaya zaten bircok ulkede cekildigi gercegini de eklenirse dusuk filan olmadigi anlasilacaktir.
Haberdeki dusus denen referans daha once resmi olarak satista olan ulkeler ile tablonun olusuturulmasidir.
Sony su aralar kademe kademe vardir. Ve en cok Avrupa cok az JAponya ve cok az Kuzey Amerika KITASINDA olacak sekilde ciddi oranda kuculmuslerdir.
Arindirilmis halde yeniden tablolar cikartilsa daha saglikli olacaktir.
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Orodruin 4 gün en beğenilen
Sony neden batmıyorcular gelir hemen. Tabi Sony'nin dünyanın en büyük sensör üretici olduğunu, canon nikon dahil her yere sensör sattığını, Sony Entertaiment'ın en büyük şirketlerden biri olduğunu, Sony Music ve Sony Playstation ile birlikte deli gibi bir finans gücü olduğunu bilmediklerinden.......
2 Yanıt Yanıtla +19
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NeroWin 4 gün Orodruin
Hocam biz sensör üretemiyor demedik ki, telefonu beceremedi diyoruz.
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zdniz 3 gün Orodruin
Büyük şirketlerde o işler o şekilde olmuyor. Her bölüm farklı mobil bölüm Playsition falan filan gibi her birinin bütçesi ayrı tutuluyor çok yakında batacakdır ve batmayıda sonuna kadar hak eden tek Japon firması. Mesala Japan display adamlar parasızlıkdan adam akıllı oled bile üretemediler Aplle olmasa batacaktı bu firmanın en büyük ortagı yine Sony burda bilmişlik taslamayın bence hiç bir şey bilmiyosun.
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