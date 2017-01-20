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Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi)

Xperia Z5 serisinin yanında Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini başlatan Sony ani bir kararla güncellemeyi geri çekti. Sorunun kaynağı bilinmiyor.
2 yıl
10,7b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi)

Bir süre önce Xperia Z5 serisi için Android 7.0 Nougat güncellemesini başlatan Sony’den kötü haber gecikmedi. Firma bu seri de dahil tüm önceki amiral gemi serilerinin güncellemesini durdurdu.

Sorun Büyük Olabilir

Sony, Xperia Z5 serisinin yanında Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet modelleri için de güncellemeyi kısa süre içerisinde hayata geçirecekti. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre hali hazırda tüm güncelleme faaliyetleri durduruldu ve dosyalar sunuculardan geri çekildi.

Sony’nin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak tam dağıtım başlamışken geri çekilmesi şüphesiz kullanıcıları da üzecek. Şu anda sadece Xperia X serisindeki amiral gemilerinin güncelleme planı içerisinde olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor"

Bazı kaynaklar güncellemenin tamamen iptal edildiğini iddia ediyor. Ortaya çıkan çeşitli hatalar nedeniyle Sony’nin yapıları tekrar gözden geçireceği ve tamamen hatalar giderilene kadar da bekleneceği ifade ediliyor. Bazı kaynaklar ise problemin sunucularda olduğunu ve kısa süreceğini belirtiyor. Şimdilik herhangi bir resmi açıklama olmadığı için beklemekten başka bir çare yok.

Güncelleme: Firma yaptığı duyuruda ses ve SD karta yazma ile ilgili sıkıntılar nedeniyle güncellemenin durdurulduğunu açıkladı. Hatalar giderildikten sonra güncelleme tekrar başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-halts-Android-7.0-Nougat-rollout-for-Xperia-Z5-Xperia-Z3-and-Xperia-Z4-Tablet_id90207 Yorum Yaz
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slord236 2 yıl en beğenilen
Yine cahilce boş boş yorum yapan tayfa toplanmış buraya. Adamlar sesle alakalı ufak bir bugı çözmek için geri çektiler kısa sürede geri gelecek güncelleme. Şu haliyle bile mükemmel bi güncelleme vermişler burda bilen bilmeyen herkes sıraya dizilmiş. 1,5 senelik cihazına 7.0 ı çoğu markadadan önce veriyor yine de yaranamıyor çünkü bu ülkenin insanı teknolojiden de anlamıyor
Yine cahilce boş boş yorum yapan tayfa toplanmış buraya. Adamlar sesle alakalı ufak bir bugı çözmek için geri çektiler kısa sürede geri gelecek güncelleme. Şu ...
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SixSixSix 2 yıl
Android'in berbat güncellenme bataklığındaki en iyi iki marka HTC ve Sony'dir. Bu iki markayı ister batırın, ister yerden yere vurun; anca konuştuğunuzla kalacaksınız.
Android'in berbat güncellenme bataklığındaki en iyi iki marka HTC ve Sony'dir. Bu iki markayı ister batırın, ister yerden yere vurun; anca konuştuğunuzla kalac...
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N. Chomsky 2 yıl gcb1903
gcb1903
Sony, Samsung, Lg, Htc. Artık Xiaomi var.

3000 lira istediğiniz telefonu 1400 liraya veriyor.

2 yıl arayla 2 tane alıyor toplam 4 yıl hem yazılım hem donanım olarak en güncel oluyorsunuz.

Htc, Sony, Lg bitti sayılır. Şimdi sırada en rezil ama en büyükleri olan Samsung'da.

Doların artışından en az etkilenen markalar dururken paso dolardan etkilenen markalara yanaşmayın. Hem de bu kadar ucuza bu kadar iyi alternatif varken. Xiaomi Mi 5, 5s, max candır can.



Lg, Samsung neyse de iki kuruşluk Çin telefonlarıyla nasıl Sony'i bir tutuyorsun? Yazmadan önce hiç düşünme zahmetine girmedin mi acaba?
gcb1903Sony, Samsung, Lg, Htc. Artık Xiaomi var.3000 lira istediğiniz telefonu 1400 liraya veriyor.2 yıl arayla 2 t...
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DH Misafiri 2 yıl
Xperia x aldım birkaç gün önce. Telefonu guncelledim fakat devamli guncelleme istiyor. sebebi ne olabilir acaba?
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DH Misafiri 2 yıl
Yeni gelen nougatda sorunlu ! , sony xperia z5imi güncelledim bi kac tabe video izledim ve en son izlediğim videonun ortalarinda alt hoparlör patladi, yeni güncellemeyle ses kisilinca haliyle son seste kullaniyoruz ama patlamamasi lazimdi suan tel garabtide kesin sokecekler ve 5 aylik nokta cizigi olmayan telim mahvolcak
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DH Misafiri 2 yıl
Z5 Kullanıcısıyım Nougat güncellemesi geldi ve telefon muhteşem bir hale dönüştü. Güncellemeden önce hiçbir iyi tarafı farkedilmiyordu yani yazılımsal bir buhran vardı kamera bile yetersizdi. Birton şikayet yazıp güncellemede bulunması gerekenler başlığı altında kendi tespitlerimi e-posta ile merkezlerine gönderdim defalarca ve sanki hepsi okunmuş gibi tüm istediklerim ve unuttuklarımı bile yapmışlar. Numara engelleme olayı hele eski bir iphone kullanıcısı olarak çok özlediğim bir kolaylıktı ve yoktu. Ama şimdi IOS taki gibi tek dokunuşla engelleyebiliyoruz arayanları . Muhteşem tek kelimeyle muhteşem :) Kameraya gelince 23MP modda HDR desteği yoktu ISO ayarlanmıyordu güncellemeden önce. Şimdi HDR seçeneği seçilebiliyor ve ISO ayarlanabiliyor. Ortam ışığı algısıda hassaslaştırılmış. Adamlar gerçekten hakkını vermişler, ekranı ikiye bölüp iki farklı uygulamayı aynı anda kullanabilme yolunuda açmışlar. Çok beğendim , WIFI sıksık kopuyordu o düzeldi ve ISINMA problemide daha dengelenmiş. Birde kulaklık multimedia headset problemleri oluyordu bir takılıyordu kulaklık çıkartıldı diye bir ton bildirim durdurana kadar canımız çıkıyordu. O sorunda yüklediğimden beri yok. Ben çok beğendim herşeyi ile Nougat on numara yakışmış bu lazımdı. Her telefonun kendine göre artısı var ama bence SONY gerçekten iyi işler başarıyor son zamanlarda. Samsung dayanıksız çok kullandım beğenmedim. IPHONE güçsüz ve güncellemeleri adaletsiz. Ayrıca Appstoruda yetersiz ve halen 2gb ram sınırlı telefonlar üretiyorlar ki bence büyükötesi AYIP buyüzden yeni telefonları vasat banagöre. Sony iyi ve tatmin edici, hızlı gayet ve kamerası çok çok iyi işler çıkartıyor. Bundan bir sonra alacağım XZ den sonra çıkacak model olacak. Şimdilik beni idare eder ozamana kadar
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Enver Pasha 2 yıl
gecikme haberini neden iptal gibi ansıtmışlar onu anlamadım
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DH Misafiri 2 yıl
Güncellemeyi gördüm Allah'tan yoksa sinirden parçalıyordum bilgisayarımı
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aycibin 2 yıl
beğenilmeyen XZ'in 2016'ın ikinci yarısında çıkan telefonların en çok satanı olduğunu biliyor muydunuz :)
iptal değil gecikme haberi.çok büyütülecek birşey değil.
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BRC_KHAN 2 yıl aycibin
Sadece Z5 ve Z3+ tan çekildi diye biliyorum Nuga güncellemesi, X serisindekilere güncelleme tam gaz gelmeye devam ediyor düzeltme yamaları ile, XZ cephesinde sorun yok. Ayriyetten HtC 10'un da Nuga güncellemesi askıya alınmış bu da ek bilgi olsun arkadaşlar, Sony güncelleme konusunda cidden başarılı...
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se_runtome 2 yıl
Vay vay vay bu sony de neymiş be kardeşim. Adamlar güncelleme de hata çıktı diye geri çektiler düzeltmek için olay kocaman kaosa dönmüş. Neymiş bu sony be.
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BRC_KHAN 2 yıl
Zamanında eğer Z5 nougat güncellemesi alırsa mucize olur demiştim, bu nedenle şaşırmadım bu habere, halan da söylüyorum eğer alırsa siz eski Z5 leri unutun, Z'nin spesifik özelliklerinden kırpacaklar...
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mipa90 2 yıl
ekrem71 ios hariç her haberde her markayı yermeye devam ediyor. adama bak sonyden kötü haber gecikmedi diyor. sanki her güncelleme sonrası sony güncellemeyi çekiyor. yıllardır ilk defa duydum. ufak bir bug için geri çekilmiş. yollayıp sonrasında yama yapsa anlamazsınız bile. dönde apple ın güncelleme sonrası çekmeyen telefonlarına bak bundan büyük sorun mu olur?
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assasin34 2 yıl
Android pişmanlıktır. Özellikle güncelleme konusunda.
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