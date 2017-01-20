Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi)

Bir süre önce Xperia Z5 serisi için Android 7.0 Nougat güncellemesini başlatan Sony’den kötü haber gecikmedi. Firma bu seri de dahil tüm önceki amiral gemi serilerinin güncellemesini durdurdu.

Sorun Büyük Olabilir

Sony, Xperia Z5 serisinin yanında Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet modelleri için de güncellemeyi kısa süre içerisinde hayata geçirecekti. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre hali hazırda tüm güncelleme faaliyetleri durduruldu ve dosyalar sunuculardan geri çekildi.

Sony’nin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak tam dağıtım başlamışken geri çekilmesi şüphesiz kullanıcıları da üzecek. Şu anda sadece Xperia X serisindeki amiral gemilerinin güncelleme planı içerisinde olduğu belirtiliyor.

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Bazı kaynaklar güncellemenin tamamen iptal edildiğini iddia ediyor. Ortaya çıkan çeşitli hatalar nedeniyle Sony’nin yapıları tekrar gözden geçireceği ve tamamen hatalar giderilene kadar da bekleneceği ifade ediliyor. Bazı kaynaklar ise problemin sunucularda olduğunu ve kısa süreceğini belirtiyor. Şimdilik herhangi bir resmi açıklama olmadığı için beklemekten başka bir çare yok.

: Firma yaptığı duyuruda ses ve SD karta yazma ile ilgili sıkıntılar nedeniyle güncellemenin durdurulduğunu açıkladı. Hatalar giderildikten sonra güncelleme tekrar başlayacak.