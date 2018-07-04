Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi

Genç nüfusu baskı altında tutmaya çalıştığı için sıkça eleştirilen Uganda hükümeti, ülkede ciddi tartışmalara neden olan bir düzenlemeyi uygulamaya başladı. Geçtiğimiz ay Uganda Parlamentosu tarafından kabul edilen düzenlemeye göre ülkedeki internet kullanıcıları artık Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ve Skype gibi sosyal mecraları kullanmak için vergi ödemek zorunda. Sosyal medya vergisi olarak anılan düzenleme ile kullanıcılar sosyal medyayı kullandıkları her gün 200 Uganda şilini(yaklaşık 0.25 TL) ödeme yapacak.





''Zaman kaybını önleyecek''

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin de sıcak baktığı düzenlemenin gerekçesi ise sosyal medyada harcanan zaman kaybını önlemek. İnternet ortamındaki dedikoduların ve ''boş konuşmaların'' ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan zamana mal olduğunu belirten Museveni, sosyal medya vergisi sayesinde bu zamanın daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini ve ülkenin ihtiyaç duyduğu gelirlere daha kolay bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyor.





Museveni'nin ileri sürdüğü bu gerekçeleri anlamsız bulan ülke gençleri ve sivil toplum kuruluşları ise vergi uygulamasının arkasındaki gerçek nedenin toplumu(özellikle genç nüfusu) baskı altında tutmak olduğu düşüncesinde. 2016 yılında ülkedeki başkanlık seçimleri sırasında internet kullanımı, güvenlik gerekçesiyle tamamen engellenmişti. 30 yılı aşkın bir süredir devlet başkanı olan Museveni'nin seçimleri kazanmasının ardından ülkede internet yeniden faal hale gelmişti.





Halk karşı çıkıyor

Düzenlemenin yürürlüğe girmesine rağmen ülkedeki gençler, internet girişimcileri ve sivil toplum kuruluşları hükümetin geri adım atması için mücadelesini sürdürüyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar sosyal medya vergisinin ifade özgürlüğüne ve bilgiye erişme imkanına ket vurduğunu belirtirken insanların özgürce etkileşime geçme ve iş bulma fırsatlarının da elinden alındığına dikkat çekiyor. Uganda gençleri ve girişimcileri adına konuşan aktivist Penelope Sanyu ise sosyal medya vergisinin halihazırda yoksullukla mücadele eden vatandaşların sosyal medyaya erişmesini çok daha güç bir hale getirdiğini belirtiyor.





Dünya Bankası verilerine göre Uganda halkının sadece yüzde 22'si internete erişebiliyor. İnternette en popüler mecralar ise Facebook, WhatsApp ve Twitter. Yani sosyal medya vergisi aslında Uganda'da internete erişebilen az sayıda vatandaşın, en sık kullandığı platformlara erişmesini bir adım daha zorlaştırıyor.