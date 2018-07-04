Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi

''Zaman kaybını önleyecek''
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin de sıcak baktığı düzenlemenin gerekçesi ise sosyal medyada harcanan zaman kaybını önlemek. İnternet ortamındaki dedikoduların ve ''boş konuşmaların'' ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan zamana mal olduğunu belirten Museveni, sosyal medya vergisi sayesinde bu zamanın daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini ve ülkenin ihtiyaç duyduğu gelirlere daha kolay bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyor.
Museveni'nin ileri sürdüğü bu gerekçeleri anlamsız bulan ülke gençleri ve sivil toplum kuruluşları ise vergi uygulamasının arkasındaki gerçek nedenin toplumu(özellikle genç nüfusu) baskı altında tutmak olduğu düşüncesinde. 2016 yılında ülkedeki başkanlık seçimleri sırasında internet kullanımı, güvenlik gerekçesiyle tamamen engellenmişti. 30 yılı aşkın bir süredir devlet başkanı olan Museveni'nin seçimleri kazanmasının ardından ülkede internet yeniden faal hale gelmişti.
Halk karşı çıkıyor
Dünya Bankası verilerine göre Uganda halkının sadece yüzde 22'si internete erişebiliyor. İnternette en popüler mecralar ise Facebook, WhatsApp ve Twitter. Yani sosyal medya vergisi aslında Uganda'da internete erişebilen az sayıda vatandaşın, en sık kullandığı platformlara erişmesini bir adım daha zorlaştırıyor.
https://qz.com/1319064/uganda-social-media-and-mobile-money-tax-now-in-effect/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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