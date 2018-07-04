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Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi

Geçtiğimiz ay Uganda Parlamentosu tarafından kabul edilen sosyal medya kullanımını vergilendirme uygulaması ülkede yürürlüğe girdi. Gençler ve internet girişimcileri ise uygulamaya öfkeli.
10 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Genç nüfusu baskı altında tutmaya çalıştığı için sıkça eleştirilen Uganda hükümeti, ülkede ciddi tartışmalara neden olan bir düzenlemeyi uygulamaya başladı. Geçtiğimiz ay Uganda Parlamentosu tarafından kabul edilen düzenlemeye göre ülkedeki internet kullanıcıları artık Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ve Skype gibi sosyal mecraları kullanmak için vergi ödemek zorunda. Sosyal medya vergisi olarak anılan düzenleme ile kullanıcılar sosyal medyayı kullandıkları her gün 200 Uganda şilini(yaklaşık 0.25 TL) ödeme yapacak.


''Zaman kaybını önleyecek'' 

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin de sıcak baktığı düzenlemenin gerekçesi ise sosyal medyada harcanan zaman kaybını önlemek. İnternet ortamındaki dedikoduların ve ''boş konuşmaların'' ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan zamana mal olduğunu belirten Museveni, sosyal medya vergisi sayesinde bu zamanın daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini ve ülkenin ihtiyaç duyduğu gelirlere daha kolay bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyor. 


Museveni'nin ileri sürdüğü bu gerekçeleri anlamsız bulan ülke gençleri ve sivil toplum kuruluşları ise vergi uygulamasının arkasındaki gerçek nedenin toplumu(özellikle genç nüfusu) baskı altında tutmak olduğu düşüncesinde. 2016 yılında ülkedeki başkanlık seçimleri sırasında internet kullanımı, güvenlik gerekçesiyle tamamen engellenmişti. 30 yılı aşkın bir süredir devlet başkanı olan Museveni'nin seçimleri kazanmasının ardından ülkede internet yeniden faal hale gelmişti.


Halk karşı çıkıyor 

Düzenlemenin yürürlüğe girmesine rağmen ülkedeki gençler, internet girişimcileri ve sivil toplum kuruluşları hükümetin geri adım atması için mücadelesini sürdürüyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar sosyal medya vergisinin ifade özgürlüğüne ve bilgiye erişme imkanına ket vurduğunu belirtirken insanların özgürce etkileşime geçme ve iş bulma fırsatlarının da elinden alındığına dikkat çekiyor. Uganda gençleri ve girişimcileri adına konuşan aktivist Penelope Sanyu ise sosyal medya vergisinin halihazırda yoksullukla mücadele eden vatandaşların sosyal medyaya erişmesini çok daha güç bir hale getirdiğini belirtiyor.


Dünya Bankası verilerine göre Uganda halkının sadece yüzde 22'si internete erişebiliyor. İnternette en popüler mecralar ise Facebook, WhatsApp ve Twitter. Yani sosyal medya vergisi aslında Uganda'da internete erişebilen az sayıda vatandaşın, en sık kullandığı platformlara erişmesini bir adım daha zorlaştırıyor. 


https://qz.com/1319064/uganda-social-media-and-mobile-money-tax-now-in-effect/ Yorum Yaz
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martin palermo 10 ay en beğenilen
Yapmayın böyle haberler bizimkilerin haberi olmasın
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Osret 10 ay
Bu da TRT vergisi gibi bir şey aslında
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OverClocK1ng 10 ay
Yakında bizi BAŞKAN da yapar. Daha yeni içkilere %15.5 ÖTV bindirdi. Az beklesin...
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Haplo 10 ay
Nüfusun yalnızca %22'sinin internete erişimi varmış; ele geçirilmiş ana akım medyayı terk ederek gözünü dünyanın gerçeklerine açmış olanları vergilerle baskılama durumu söz konusu. 40 web sitesini ayrı ayrı takip etmektense bir Facebook ya da Twitter hepsini bir çatı altında topluyor; Uganda'nın kafası basmayan Başkanı'nın söylediği gibi vakit kaybı değil, tam tersine büyük bir kazanç yaratır. Ama olay burada vakit kaybetmek veya kazanmak değil, insanların okuyup araştırmasına engel olmaktır. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Taner Yıldız'ın da dile getirdiği gibi eğitim seviyesi arttıkça, bazı oylar azalmaktadır. Bunun Uganda'da da farklı olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden enerjiyi okuma-yazmaya değil, hamballığa, ameleliğe, litresi 5.70'e mazot ile yapamadığınız çiftçiliğe, çocuklarınıza ve torunlarınıza miras bırakacağınız borçlara harcayın ki ülkenin %5'i kalkınabilsin.
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Sharparrow 10 ay
Sen ne kadar okuyp, araştırma yapan bir tipmişmin? Kalkmış ugandayı entelektüelliğinle vurmaya çalışıyorsun :))) senin SUV'ine koyduğun mazotla çiftçininkinin bir olmadığını daha bilmiyorsun. Çiftçi mazotu 2,35'ten alıyor.. ah ulan okuyup araştırmaktan bahseden ama zerresinin kendisinde olmadığı, millete bilmişlik taslarken rezil olan klavye şövalyeliği böyle bir şey olsa gerek.. ulan daha eleştirmeyi bilmiyorsunuz.. bu cahillikle hiçbir şey yapamazsınız. Yaş 14 alacak daha çok yol , öğrenecek çok ders var...
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nl_ztrk 10 ay
İnşAllah bizim ülkemize de tez zamanda gelir. Amin.
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dostum kertenkele 10 ay
Darısı başımıza. Bu haberden sonra yeni vergi alınabilecek bir alanımız daha olur
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dostum kertenkele 10 ay
Darısı başımıza. Bu haberden sonra yeni vergi alınabilecek bir alanımız daha olur
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Erwin-Rommel 10 ay
Zaten sosyal medya kullanan sayısı kısıtlıydı artık tamamen biter oralarda.
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Eeltorm 10 ay
Whatsapp ve Skype'den bari almasalarmış.
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Osret 10 ay
Bu da TRT vergisi gibi bir şey aslında
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12 Angry Men 10 ay
Merak etmeyin yakında bizede gelir. Suya ötv koyan, sosyal medyaya mı koymayacak. :D
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serafon 10 ay
Whatsapp paralı olacakmış haberi gerçek oldu ;) Ama uganda da
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