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Söylenti: PUBG gelecek ay PS4'e gelecek!

Xbox ve PC'de oynanabilir olan PUBG sonunda PS4'e geliyor. Ortaya çıkan dedikoduya göre, PlayStation kullanıcılarının merakla beklediği PUBG gelecek ay PS4 için çıkacak.
6 ay
2,7b
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9
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İki ay önce Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu tarafından PlayStation 4 için derecelendirilen PlayerUnknown's Battlegrounds'ın (PUBG) Aralık ayında PlayStation 4'e geleceği yönünde söylentiler ortaya çıktı.
İlk olarak oyunun simgesi ve arka planı PlayStation sunucularında göründü. Ardından ResetEra forumunda, Niko Partners analisti Daniel Ahmad PlayerUnknown's Battlegrounds PlayStation 4 versiyonunun önümüzdeki ay çıkacağını ve 6 Aralık'ta düzenlenecek The Game Awards 2018'de "şimdi çıktı" olarak gösterileceğini ve resmi duyurunun belki de daha önce olabileceğini belirtti.
PlayerUnknown's Battlegrounds şu anda Xbox One ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. PlayStation 4 versiyonu hakkında şimdilik resmi bir duyuru yok.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_PlayerUnknowns_Battlegrounds_PS4_icin_Aralikta_Cikacak-92622.htm Yorum Yaz
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oguzhan297 6 ay
Oyun okadar sinir bozucuki artık özel maçlara girip iki adam vurup çıkıyorum geçen biri nası bi hile kullanıyosa daha ben paraşütle aşağı inerken kafamdan vurdu dedim ben böyle oyunun.....
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ozgurrdunya 6 ay
PC sürümünde bile çıktığı günden beridir stabil olamamış bir oyunun, PS4 platformunda yüzüne bakmazlar. XBOX rezilliği gerçeği de varken.
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XanthiN 6 ay
XBOX faciası gibi olsun da gülelim biraz.
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Y-ZiyA 6 ay
Mobile gelmiş oyun PS4e gelse ne gelmese ne.
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Blasterreal 6 ay
Gerek kalmadı oyunu oynayan kalmadı, gerzek firma
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Tommy Shelby 6 ay
Çok geç geldi. Artık gelmese de olur
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emre1393 6 ay
Cod bo4 varken ps4'te kimse pubg nin yüzüne bakmaz.
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Ekrem71.5 6 ay
oyun çöp olduğu için yorum yapan bile yok... la dacia olmuş 120.000 tl kim takar pakciyi...
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crazywinner3 6 ay
Çıkışı böyle olacak büyük ihtimalle

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