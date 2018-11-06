Söylenti: PUBG gelecek ay PS4'e gelecek!

İki ay önce Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu tarafından PlayStation 4 için derecelendirilen PlayerUnknown's Battlegrounds'ın (PUBG) Aralık ayında PlayStation 4'e geleceği yönünde söylentiler ortaya çıktı.

İlk olarak oyunun simgesi ve arka planı PlayStation sunucularında göründü. Ardından ResetEra forumunda, Niko Partners analisti Daniel Ahmad PlayerUnknown's Battlegrounds PlayStation 4 versiyonunun önümüzdeki ay çıkacağını ve 6 Aralık'ta düzenlenecek The Game Awards 2018'de "şimdi çıktı" olarak gösterileceğini ve resmi duyurunun belki de daha önce olabileceğini belirtti.

PlayerUnknown's Battlegrounds şu anda Xbox One ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. PlayStation 4 versiyonu hakkında şimdilik resmi bir duyuru yok.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_PlayerUnknowns_Battlegrounds_PS4_icin_Aralikta_Cikacak-92622.htm