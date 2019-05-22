SpaceX Starhopper yakında ilk uçuşlarını yapacak

Boca Chica, Teksas’taki tesislerinden Starhopper roketini alçak (500 metre) ve yüksek (5 kilometre) irtifada test edecek. SpaceX’intesislerinden gelen bilgilere göre firma,roketini alçak () ve yüksek () irtifada test edecek.

Starhopper, SpaceX tarafından Mars’a yolcu taşımakta kullanılması hedeflenen Starship’in çok daha basit ve test amaçlı üretilmiş versiyonu. Starship’in uçuşa hazır hâle getirilmesi için gereken tasarımsal gereksinimler, Starhopper’ın test uçuşlarından toplanacak. Starship’in son hâline bir hayli benzer olan araç, tabii ki daha küçük. Aracın şimdiki en önemli görevi ise yeni Raptor motorlarını denemek. Bu motorlar, SpaceX tarafından derin uzay görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı.

İlk olarak Nisan ayında Starhopper’a takılı bir Raptor motorunu ateşleyen SpaceX, bu sırada aracın yerle bağlantısını kesmemiş, yani statik ateşleme testi yapmıştı. SpaceX artık “hop” denilen, düşük irtifalarda uçuşların yapılacağı aşamaya geçecek ve düşük irtifalarda testler yürütecek. Firma bu iniş kalkışlar sayesinde Starhopper’ın üç ayağı üzerine inişini pürüzsüz hâle getirmek için çalışacak. Aynı testler, şuan kaymak gibi iniş yapan Falcon roketler için de 2012 ve 2013 yılında yapılmıştı. Bu testler sayesinde onlarca başarısız iniş ve patlama izlemiştik.

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