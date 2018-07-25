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SpaceX durmak bilmiyor: Üç gün içerisinde ikinci kez roket indirdiler

İnsanoğlunu Mars'a götürmek için çok büyük maddi olanağa ihtiyacı olan SpaceX, çıktığı görev sayısını her geçen yıl artıyor. Şirket şimdi de üç gün içerisinde ikinci görevine çıktı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bir zamanlar yalnızca bir hayal olarak görülen "roketlerde tekrar kullanılabilirliği" artık yavaş yavaş sıradan bir iş haline getirmeye başlıyor. Bu hafta sadece üç gün içerisinde ikinci görevine çıkan şirket, her iki görevi de kusursuz bir başarıyla sonlandırdı.

İşte kalkış ve iniş görüntüleri:


SpaceX'in yerel saatle bugün 07.38'de başladığı görevde, ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait 10 farklı uyduyu yörüngeye taşındı. Iridium'la toplamda 8 farklı görevi içeren yaklaşık 470 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya sahip olan SpaceX, bugünkü görevle birlikte 470 milyon dolarlık anlaşmanın yedinci ayağını da başarıyla tamamlamış oldu.

Bundan tam 16 yıl önce, 2002 yılında SpaceX'in temellerini atan Elon Musk, o günden bu yana Mars'a insan taşımayı nihai hedef olarak belirlemiş durumda. Kızıl Gezegen'e ulaşmak için çok ciddi bir maddi gelire ihtiyaç duyduklarını söyleyen Musk, bu nedenle çıkılan görev sayısını her geçen yıl artırmak istiyor.

2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını tam ikiye katlayan SpaceX, bu yıl da 2017'ye oranla %50 daha fazla göreve çıkacak. Şirket önümüzdeki Ağustos ayında üç farklı göreve daha çıkmayı planlıyor.

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emre1393 10 ay en beğenilen
evdeki anteni bile oynatınca tv sinyali kesiliyor, herifler koca roketi indiriyor motoru çalışırken, bırak da sinyal kopuversin 3-5 saniye.
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emre1393 10 ay en beğenilen
evdeki anteni bile oynatınca tv sinyali kesiliyor, herifler koca roketi indiriyor motoru çalışırken, bırak da sinyal kopuversin 3-5 saniye.
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smart1978 10 ay
Inis esnasindaki akici ve net gorselleri bir turlu yansitamadilar neden acaba :)
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LKLC 10 ay smart1978
Drone gemisi okyanusun ortasında olduğundan iletişim uydu vasıtasıyla sağlanıyor. roketin inişi sırasında da yoğun sallantılar/titreşimler geminin uyduyla olan iletişiminin kesilmesine neden oluyor. ancak roket karaya iniş yaptığında böyle bir sorun yok. karaya gerçekleştirilen inişleri daha önce birçok kez çok net canlı olarak göstermişlerdi.
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SuperrNaturaL 10 ay smart1978
Yeşil perde vardır ondan koymamışlardır.
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