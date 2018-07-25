SpaceX durmak bilmiyor: Üç gün içerisinde ikinci kez roket indirdiler

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bir zamanlar yalnızca bir hayal olarak görülen "roketlerde tekrar kullanılabilirliği" artık yavaş yavaş sıradan bir iş haline getirmeye başlıyor. Bu hafta sadece üç gün içerisinde ikinci görevine çıkan şirket, her iki görevi de kusursuz bir başarıyla sonlandırdı.

2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını tam ikiye katlayan SpaceX, bu yıl da 2017'ye oranla %50 daha fazla göreve çıkacak. Şirket önümüzdeki Ağustos ayında üç farklı göreve daha çıkmayı planlıyor.

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İşte kalkış ve iniş görüntüleri:SpaceX'in yerel saatle bugün 07.38'de başladığı görevde, ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait 10 farklı uyduyu yörüngeye taşındı. Iridium'la toplamda 8 farklı görevi içeren yaklaşık 470 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya sahip olan SpaceX, bugünkü görevle birlikte 470 milyon dolarlık anlaşmanın yedinci ayağını da başarıyla tamamlamış oldu.Bundan tam 16 yıl önce, 2002 yılında SpaceX'in temellerini atan Elon Musk, o günden bu yana Mars'a insan taşımayı nihai hedef olarak belirlemiş durumda. Kızıl Gezegen'e ulaşmak için çok ciddi bir maddi gelire ihtiyaç duyduklarını söyleyen Musk, bu nedenle çıkılan görev sayısını her geçen yıl artırmak istiyor.