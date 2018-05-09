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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX, gezegenler arası roketi BFR'ın inşası için resmi izni aldı

SpaceX, devasa Mars roketi BFR'ın inşasının başlaması için gerekli olan izinleri resmen aldı. Los Angeles Belediye Meclisi, oy çoğunluğuyla projeye onay verdi...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2020'li yılların ortalarında kızıl gezegen Mars'a ilk insanları göndermeyi hedefleyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi bu tarihi görevler için dünyanın en büyük roketini üretmeye hazırlanıyor. Şu an için bu dev roketi BFR kod adıyla isimlendiren SpaceX, roketin inşasının başlaması için gerekli olan resmi izinleri de Los Angeles belediyesinden nihayet almayı başardı.

Los Angeles Belediye Meclisi tarafından 11-0'lık oy üstünlüğüyle onaylanan projeye göre SpaceX tam 10 yıl boyunca Los Angeles Limanı'nda üretim iznine sahip olacak. Bununla beraber şirket inşa süresi boyunca Los Angeles belediyesine yıllık 1.38 milyon dolarlık kira ödeyecek. 10 yıllık süreç sona erdiğindeyse SpaceX'in 10'ar yıldan iki kez yani toplamda 20 yıllık daha uzatma izni olacak.

Elon Musk'ın gezegeneler arası taşıma sistemini Los Angeles'ta üretecek olması aynı zamanda belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından da oldukça olumlu karşılanıyor. Bu durumun şehir için çok şey ifade ettiğini belirten Meclis üyesi Joe Buscaino,"SpaceX'in üretim merkezi adeta bir inovasyon merkezi olacak. Yıllar önce amcam Joe, burada gemiler üretirdi. Şimdiyse meclisin de desteğiyle beraber Los Angeles Limanı'nda uzay gemileri üreteceğiz." sözlerini kullanıyor.

İnsanlığı en büyük yolculuğuna taşıyacak 

100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan BFR, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alacak. Mars'a koloni taşıma haricinde SpaceX'in yörüngeye kargo taşıma görevlerinde de kullanılacak olan dev roket, ayrıca şehirler arası ulaşım gibi çok ilginç bir işleve daha sahip olacak. Musk'ın ifadelerine göre, "Earth to Earth" ismi verilen bu projeyle beraber Londra'dan New York'a sadece 29 dakikada ulaşabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu""
BFR roketinin 2022 yılı gibi ilk test uçuşlarına başlaması bekleniyor. 2024 yılında ilk insanlı uçuşlara başlamadan önce ilk olarak Kızıl Gezegeni keşfetmeyi planlayan SpaceX, bu doğrultuda 2022-2024 yılları arasında en az iki insansız Mars uçuşuna çıkmayı hedefliyor.

Tabi söz konusu böylesine büyük uzay projeleri olunca planların tam olarak beklendiği gibi gitmeme ihtimalleri de yüksek. Zaten bildiğiniz gibi şirket CEO'su Elon Musk da şu sıralar uzay projeleri konusunda verdiği sözleri bir türlü tutamamasıyla ün kazanmış durumda. Falcon Heavy roketini ilk kez 2011 yılında tanıtan Musk, o zamanlar roketin 2013'ün sonuna doğru hazır olacağını söylemiş ancak Falcon Heavy belirtilen bu tarihten ancak 4 sene sonra ilk uçuşuna çıkabilmişti.
https://la.curbed.com/2018/5/8/17332556/spacex-port-of-los-angeles-big-falcon-construction Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl kımyasal
sağol dostum
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kımyasal 1 yıl
SpaceX bu roketleri sadece gezegenler arası değil,kıtalar arası ulaşım için de kullanacak anlaşılan.Devasa roketlerle hem yüksek oranda yolcu alacaklar (bu da iyi miktarda paraya tekamül edecek)hem de yolcuların yaşamlarını sürdürecek gıda vb. malzemelerin taşınmasını sağlayacaklar diye düşünüyorum.İnsansız denemelerle herhalde bu işin olabilirliğini kesinleştireceklerdir.
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XFalconX 1 yıl
uzay da itme gücü nasıl çalışıyor
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kımyasal 1 yıl XFalconX
Roketlerin uzayda yol almasını sağlayan temel ilke Newton'un “her etkiye karşılık bir tepki vardır” ifadesi ile bilinen hareket yasasıdır. Kimyasal bir tepkime sonucunda roketten dışarıya atılan maddeler roketi kendi hareket yönlerinin tersi yönde iter. Bu da roketlerin yol almasını sağlar.
Roketlerde yakıt olarak kullanılan maddeler katı ya da sıvı olabilir. Sıvı yakıtların kullanıldığı roketlerde yakıt ve sıvı oksijen yanmanın gerçekleşeceği hazneye gönderilir. Yanma sonucunda oluşan gazın roketten çıkarken sebep olduğu itme ise roketi ivmelendirir.
Katı yakıtlar ise -tarihleri sıvı yakıtlara göre daha eski olmasına rağmen- yakılmaları dolayısıyla da roketin hızı istenildiği gibi kontrol edilemediği için sorunludur. Katı yakıtlar bir kez tepkimeye girmeye başladıktan sonra bir daha tepkimeyi durdurmak mümkün değildir. Bu sebeple katı yakıtlar daha çok roketin ihtiyacı olan ilk hızı sağladıktan sonra asıl roketten ayrılan destek roketlerin de kullanılır.
http ://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/roketler-uzayda-nasil-yol-alir
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tahir40 1 yıl
Editör kardeşim; işin yazmaksa Türkçe'ye biraz hakim olman gerek. Önce "oy çoğunluğu" demişsin, sonra "oy üstünlüğü" demişsin. Bi yerde tüm oylar bi taraftaysa ona oy birliği denir. Önümüz seçim...
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eulogy 1 yıl
Hala aynı terane.
Hala yalan dolan, hala pazarlama.
Nasa'nın mühendislik açısından zaten sorunu yok. İstediği zaman gider marsa. Hala büyük roket diyerek insanları keklemeye çalışıyorlar.
30 milyon kere dile getirdik, bir daha getirelim.
Marsa yolculuğun mühendislik açısından bir problemi yok. Nasa 1983'ten beri marsa insan gönderebilir. Nasa'nın böyle bir problemi yok.
Marsa yolculuğun ulaşım açısından bir problemi yok. Marsa yolculukta başka problemler var ve ısrarla hala büyük roket haberleriyle adam silkelemeye çalışıyorlar.
Marsa insan göndermek ile kasıt ne?
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sniper23 1 yıl eulogy
Mars düz olduğundan araçlar inemiyor?
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Slaved by makarna 1 yıl
Bizde yol yabdık, köbrü yabdık
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