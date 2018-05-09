SpaceX, gezegenler arası roketi BFR'ın inşası için resmi izni aldı

2020'li yılların ortalarında kızıl gezegen Mars'a ilk insanları göndermeyi hedefleyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi bu tarihi görevler için dünyanın en büyük roketini üretmeye hazırlanıyor. Şu an için bu dev roketi BFR kod adıyla isimlendiren SpaceX, roketin inşasının başlaması için gerekli olan resmi izinleri de Los Angeles belediyesinden nihayet almayı başardı.100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan BFR, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alacak. Mars'a koloni taşıma haricinde SpaceX'in yörüngeye kargo taşıma görevlerinde de kullanılacak olan dev roket, ayrıca şehirler arası ulaşım gibi çok ilginç bir işleve daha sahip olacak. Musk'ın ifadelerine göre, "Earth to Earth" ismi verilen bu projeyle beraber Londra'dan New York'a sadece 29 dakikada ulaşabileceksiniz.
Los Angeles Belediye Meclisi tarafından 11-0'lık oy üstünlüğüyle onaylanan projeye göre SpaceX tam 10 yıl boyunca Los Angeles Limanı'nda üretim iznine sahip olacak. Bununla beraber şirket inşa süresi boyunca Los Angeles belediyesine yıllık 1.38 milyon dolarlık kira ödeyecek. 10 yıllık süreç sona erdiğindeyse SpaceX'in 10'ar yıldan iki kez yani toplamda 20 yıllık daha uzatma izni olacak.
Elon Musk'ın gezegeneler arası taşıma sistemini Los Angeles'ta üretecek olması aynı zamanda belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından da oldukça olumlu karşılanıyor. Bu durumun şehir için çok şey ifade ettiğini belirten Meclis üyesi Joe Buscaino,"SpaceX'in üretim merkezi adeta bir inovasyon merkezi olacak. Yıllar önce amcam Joe, burada gemiler üretirdi. Şimdiyse meclisin de desteğiyle beraber Los Angeles Limanı'nda uzay gemileri üreteceğiz." sözlerini kullanıyor.
Los Angeles Belediye Meclisi tarafından 11-0'lık oy üstünlüğüyle onaylanan projeye göre SpaceX tam 10 yıl boyunca Los Angeles Limanı'nda üretim iznine sahip olacak. Bununla beraber şirket inşa süresi boyunca Los Angeles belediyesine yıllık 1.38 milyon dolarlık kira ödeyecek. 10 yıllık süreç sona erdiğindeyse SpaceX'in 10'ar yıldan iki kez yani toplamda 20 yıllık daha uzatma izni olacak.
Elon Musk'ın gezegeneler arası taşıma sistemini Los Angeles'ta üretecek olması aynı zamanda belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından da oldukça olumlu karşılanıyor. Bu durumun şehir için çok şey ifade ettiğini belirten Meclis üyesi Joe Buscaino,"SpaceX'in üretim merkezi adeta bir inovasyon merkezi olacak. Yıllar önce amcam Joe, burada gemiler üretirdi. Şimdiyse meclisin de desteğiyle beraber Los Angeles Limanı'nda uzay gemileri üreteceğiz." sözlerini kullanıyor.
İnsanlığı en büyük yolculuğuna taşıyacak
Ayrıca Bkz. "SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu""
BFR roketinin 2022 yılı gibi ilk test uçuşlarına başlaması bekleniyor. 2024 yılında ilk insanlı uçuşlara başlamadan önce ilk olarak Kızıl Gezegeni keşfetmeyi planlayan SpaceX, bu doğrultuda 2022-2024 yılları arasında en az iki insansız Mars uçuşuna çıkmayı hedefliyor.
Tabi söz konusu böylesine büyük uzay projeleri olunca planların tam olarak beklendiği gibi gitmeme ihtimalleri de yüksek. Zaten bildiğiniz gibi şirket CEO'su Elon Musk da şu sıralar uzay projeleri konusunda verdiği sözleri bir türlü tutamamasıyla ün kazanmış durumda. Falcon Heavy roketini ilk kez 2011 yılında tanıtan Musk, o zamanlar roketin 2013'ün sonuna doğru hazır olacağını söylemiş ancak Falcon Heavy belirtilen bu tarihten ancak 4 sene sonra ilk uçuşuna çıkabilmişti.
https://la.curbed.com/2018/5/8/17332556/spacex-port-of-los-angeles-big-falcon-construction Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Roketlerde yakıt olarak kullanılan maddeler katı ya da sıvı olabilir. Sıvı yakıtların kullanıldığı roketlerde yakıt ve sıvı oksijen yanmanın gerçekleşeceği hazneye gönderilir. Yanma sonucunda oluşan gazın roketten çıkarken sebep olduğu itme ise roketi ivmelendirir.
Katı yakıtlar ise -tarihleri sıvı yakıtlara göre daha eski olmasına rağmen- yakılmaları dolayısıyla da roketin hızı istenildiği gibi kontrol edilemediği için sorunludur. Katı yakıtlar bir kez tepkimeye girmeye başladıktan sonra bir daha tepkimeyi durdurmak mümkün değildir. Bu sebeple katı yakıtlar daha çok roketin ihtiyacı olan ilk hızı sağladıktan sonra asıl roketten ayrılan destek roketlerin de kullanılır.
http ://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/roketler-uzayda-nasil-yol-alir
Hala yalan dolan, hala pazarlama.
Nasa'nın mühendislik açısından zaten sorunu yok. İstediği zaman gider marsa. Hala büyük roket diyerek insanları keklemeye çalışıyorlar.
30 milyon kere dile getirdik, bir daha getirelim.
Marsa yolculuğun mühendislik açısından bir problemi yok. Nasa 1983'ten beri marsa insan gönderebilir. Nasa'nın böyle bir problemi yok.
Marsa yolculuğun ulaşım açısından bir problemi yok. Marsa yolculukta başka problemler var ve ısrarla hala büyük roket haberleriyle adam silkelemeye çalışıyorlar.
Marsa insan göndermek ile kasıt ne?