SpaceX, gezegenler arası roketi BFR'ın inşası için resmi izni aldı

2020'li yılların ortalarında kızıl gezegen Mars'a ilk insanları göndermeyi hedefleyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi bu tarihi görevler için dünyanın en büyük roketini üretmeye hazırlanıyor. Şu an için bu dev roketi BFR kod adıyla isimlendiren SpaceX, roketin inşasının başlaması için gerekli olan resmi izinleri de Los Angeles belediyesinden nihayet almayı başardı.



Los Angeles Belediye Meclisi tarafından 11-0'lık oy üstünlüğüyle onaylanan projeye göre SpaceX tam 10 yıl boyunca Los Angeles Limanı'nda üretim iznine sahip olacak. Bununla beraber şirket inşa süresi boyunca Los Angeles belediyesine yıllık 1.38 milyon dolarlık kira ödeyecek. 10 yıllık süreç sona erdiğindeyse SpaceX'in 10'ar yıldan iki kez yani toplamda 20 yıllık daha uzatma izni olacak.



Elon Musk'ın gezegeneler arası taşıma sistemini Los Angeles'ta üretecek olması aynı zamanda belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından da oldukça olumlu karşılanıyor. Bu durumun şehir için çok şey ifade ettiğini belirten Meclis üyesi Joe Buscaino,"SpaceX'in üretim merkezi adeta bir inovasyon merkezi olacak. Yıllar önce amcam Joe, burada gemiler üretirdi. Şimdiyse meclisin de desteğiyle beraber Los Angeles Limanı'nda uzay gemileri üreteceğiz." sözlerini kullanıyor.



İnsanlığı en büyük yolculuğuna taşıyacak

Ayrıca Bkz.

"SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu""

https://la.curbed.com/2018/5/8/17332556/spacex-port-of-los-angeles-big-falcon-construction

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100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan BFR, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alacak. Mars'a koloni taşıma haricinde SpaceX'in yörüngeye kargo taşıma görevlerinde de kullanılacak olan dev roket, ayrıcabir işleve daha sahip olacak. Musk'ın ifadelerine göre,ismi verilen bu projeyle beraber Londra'dan New York'aulaşabileceksiniz.BFR roketinin 2022 yılı gibi ilk test uçuşlarına başlaması bekleniyor. 2024 yılında ilk insanlı uçuşlara başlamadan önce ilk olarak Kızıl Gezegeni keşfetmeyi planlayan SpaceX, bu doğrultuda 2022-2024 yılları arasındaTabi söz konusu böylesine büyük uzay projeleri olunca planların tam olarak beklendiği gibi gitmeme ihtimalleri de yüksek. Zaten bildiğiniz gibi şirket CEO'su Elon Musk da şu sıralar uzay projeleri konusundaün kazanmış durumda. Falcon Heavy roketini ilk kez 2011 yılında tanıtan Musk, o zamanlar roketinhazır olacağını söylemiş ancak Falcon Heavy belirtilen bu tarihtenilk uçuşuna çıkabilmişti.