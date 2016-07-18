SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO)

SpaceX bu sabah saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kritik bir kargo taşıma görevi düzenledi. Falcon 9 roketi ve Dragon uzay araçlarıyla beraber ISS için yeni bir kenetlenme bağlantı noktası ve bilimsel araştırmalar için de bir DNA sekansörü taşıyan şirket, görevin sonlarında düzenlediği iniş denemesinden de olumlu sonuç alarak yalnızca 7 ay içerisinde 5 farklı roketi başarıyla indirmiş oldu.
SpaceX'in CRS-9 ismini verdiği görev TSİ 07.45'de başladı. Kalkış anından yalnızca 2.5 dakika sonra Falcon 9'un ilk kısmı ikinci kısımdan ayrıldı ve iniş denemesi için Cape Canaveral Uzay Üssü'ne doğru harekete geçti. Bu sırada ikinci kısım Dragon uzay aracıyla beraber Uzay İstasyonu'na kargo taşımaya devam ederken saat 07.53'de, yani kalkıştan sadece 8 dakika sonra roketin yumuşak inişi gerçekleşti.
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Son 8 görevde 5 başarılı iniş
2015'in Aralık ayında Falcon 9 roketini ilk kez indirerek tarihi bir başarıya imza atan SpaceX geride bıraktığımız son 7 aylık süreçte inanılmaz bir gelişme gösterdi. İlk başarılı kara inişinin ardından geçtiğimiz Nisan ayında da ilk başarılı deniz inişini gerçekleştiren şirket bugünkü iniş denemesiyle birlikte son sekiz görevin beşinde başarılı sonuça ulaşmış oldu.
SpaceX'in son yedi ayda indirdiği beş roketin üçü denize diğer ikisiyse karaya iniş yapmıştı. İletişim uydularının yer aldığı yer eş zamanlı yörünge(~35 bin km) gibi uzak bölgelere düzenlenen görevlerde SpaceX, denizde yüzen drone gemilere iniş yapmanın bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 350 km yükseklikte bulunan ISS görevlerindeyse böyle bir zorunluluk yok; ancak ne var ki Federal Havacılık Kurulu (FAA) SpaceX'in karaya iniş yapması için her zaman izin vermeyebiliyor.
İniş yapan roketlerden birisi tekrar fırlatılacak
İniş denemelerindeki başarı ivmesini artırmaya devam eden SpaceX'in şimdiki hedefiyse tekrar kullanılabilirliği tam anlamıyla hayata geçirmek. SpaceX indirdiği roketlerden en sağlam olanını önümüzdeki Sonbahar aylarında tekrar fırlatmayı planladıklarını açıkladı.
Bu roketin hangisi olacağıysa henüz belli değil. Ancak şirket daha önce, Aralık ayında iniş yapan roketin hatıra olarak saklanacağını ve Mayıs ayının başlarında iniş yapan roketin de tekrar fırlatılmak için gereğinden fazla zarar gördüğünü açıklamıştı. Şimdilik Nisan ayında iniş yapan roket bu iş için en mükemmel aday olarak göze çarparken SpaceX yetkilisi Hans Koenigsmann da bugün iniş yapan roketin de epey sağlıklı göründüğünü ve tekrar fırlatılmak için iyi bir aday olabileceğini belirtti.
SpaceX'in CRS-9 ismini verdiği görev TSİ 07.45'de başladı. Kalkış anından yalnızca 2.5 dakika sonra Falcon 9'un ilk kısmı ikinci kısımdan ayrıldı ve iniş denemesi için Cape Canaveral Uzay Üssü'ne doğru harekete geçti. Bu sırada ikinci kısım Dragon uzay aracıyla beraber Uzay İstasyonu'na kargo taşımaya devam ederken saat 07.53'de, yani kalkıştan sadece 8 dakika sonra roketin yumuşak inişi gerçekleşti.
Ayrıca Bkz. "Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı"
Son 8 görevde 5 başarılı iniş
2015'in Aralık ayında Falcon 9 roketini ilk kez indirerek tarihi bir başarıya imza atan SpaceX geride bıraktığımız son 7 aylık süreçte inanılmaz bir gelişme gösterdi. İlk başarılı kara inişinin ardından geçtiğimiz Nisan ayında da ilk başarılı deniz inişini gerçekleştiren şirket bugünkü iniş denemesiyle birlikte son sekiz görevin beşinde başarılı sonuça ulaşmış oldu.
SpaceX'in son yedi ayda indirdiği beş roketin üçü denize diğer ikisiyse karaya iniş yapmıştı. İletişim uydularının yer aldığı yer eş zamanlı yörünge(~35 bin km) gibi uzak bölgelere düzenlenen görevlerde SpaceX, denizde yüzen drone gemilere iniş yapmanın bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 350 km yükseklikte bulunan ISS görevlerindeyse böyle bir zorunluluk yok; ancak ne var ki Federal Havacılık Kurulu (FAA) SpaceX'in karaya iniş yapması için her zaman izin vermeyebiliyor.
İniş yapan roketlerden birisi tekrar fırlatılacak
İniş denemelerindeki başarı ivmesini artırmaya devam eden SpaceX'in şimdiki hedefiyse tekrar kullanılabilirliği tam anlamıyla hayata geçirmek. SpaceX indirdiği roketlerden en sağlam olanını önümüzdeki Sonbahar aylarında tekrar fırlatmayı planladıklarını açıkladı.
Bu roketin hangisi olacağıysa henüz belli değil. Ancak şirket daha önce, Aralık ayında iniş yapan roketin hatıra olarak saklanacağını ve Mayıs ayının başlarında iniş yapan roketin de tekrar fırlatılmak için gereğinden fazla zarar gördüğünü açıklamıştı. Şimdilik Nisan ayında iniş yapan roket bu iş için en mükemmel aday olarak göze çarparken SpaceX yetkilisi Hans Koenigsmann da bugün iniş yapan roketin de epey sağlıklı göründüğünü ve tekrar fırlatılmak için iyi bir aday olabileceğini belirtti.
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