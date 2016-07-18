SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO)

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX başarılı iniş denemelerine devam ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na önemli bir kargo taşıyan şirket geri dönüşte Falcon 9 roketini yine indirdi. İşte o anlar: