SpaceX, patlamadan sonra ilk kez SLC-40 fırlatma rampasını kullanacak

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında uzay şirketi SpaceX'in, Cape Canaveral hava üssünde Falcon 9 roketini fırlatması esnasında roket patlamış ve roketle birlikte Facebook'un AMOS-6 uydusu da kullanılamaz hale gelmişti. SLC-40 isimli fırlatma rampasında gerçekleşen patlama sonrasında Federal Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatırken şirket bu yılın ocak ayına kadar(yaklaşık 5 ay boyunca) yeni bir roketi fırlatamamıştı. 2017 yılında bugüne kadar 15 başarılı fırlatma gerçekleştiren şirket, SLC-40'ın onarım işlerinin de bitmek üzere olduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan yeni duyuruya göre SLC-40 fırlatma rampası geçen yıl yaşanan patlamadan sonra ilk kez aralık ayında yeni bir fırlatmada görev alacak.





Falcon Heavy Roketine Katkı Sağlayacak

Aralık ayında gerçekleşecek olan fırlatma ile bir Falcon 9 roketinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlıyor. Böylece aralık ayında fırlatılacak olan Falcon 9, SpaceX ve NASA arasındaki 3 milyar dolarlık anlaşma uyarınca gerçekleştirilen 13. uçuşta yer almış olacak. Tabi SLC-40'ın onarımının tamamlanmasıyla birlikte SpaceX ekibi Falcon 9'dan çok daha güçlü olan Falcon Heavy'nin fırlatılmasına odaklanabilecek. Falcon Heavy'nin LC-39A fırlatma rampası üzerinden fırlatılması bekleniyor ancak şirketin, Falcon Heavy'nin ilk uçuşu için fırlatma rampasını hazır hale getirmesi gerekiyor. SLC-40 onarımının ardından bu onarımda görev alan çalışanların da LC-39A'ya yönelik çalışmalara destek vermesi bekleniyor.





Daha önce SpaceX yaptığı açıklamalarla Falcon Heavy'nin ilk uçuşunu pek çok kez ertelemişti. Son olarak Elon Musk, temmuz ayında yaptığı duyuru ile ilk uçuşun kasım ayında gerçekleşeceğini belirtmişti. Tabi SLC-40 ekibinin LC-39A'ya destek vermesiyle birlikte Musk'ın açıklamasının gerçeğe dönüştüğüne şahit olabiliriz ancak SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, eylül ayında Musk'a kıyasla daha temkinli bir açıklamada bulunmuş ve uçuşun yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini doğrulamıştı. Yani kasım ayında uçuş yeniden ertelenebilir ancak şirketin şu anda yoğunlaştığı şey yıl bitmeden Falcon Heavy'i fırlatmak.

https://www.theverge.com/2017/10/26/16543052/spacex-crs13-launch-complex-40-return-explosion