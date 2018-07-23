SpaceX, uzun bir sürenin ardından iniş denemesi yaptı: İşte görüntüler





Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gece saatlerinde kalkışa geçen Falcon 9, kalkıştan yaklaşık dokuz dakika sonra okyanusta bulunan drone gemiye başarıyla iniş yaptı. Roketin kalkış ve iniş anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:





SpaceX'in ilk kez Mayıs ayında fırlattığı Falcon 9 Block 5, şirket kurucusu Elon Musk tarafından Falcon 9'un nihai versiyonu olarak değerlendiriliyor. SpaceX bildiğiniz gibi bir süredir tüm Falcon 9 roketlerini "Block 5" olacak şekilde düzenliyor ve eski sürümleri son kez göreve çıkardıktan sonra kullanımdan kaldırıyordu. Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün yine çok önemli bir uzay görevine çıktı. Falcon 9'un final versiyonu olan Block 5'i ikinci kez fırlatan şirket, aynı zamanda bugüne kadar yapılmış en ağır ticari iletişim uydusunu da yörüngeye taşıdı. Kanadalı iletişim şirketi Telesat'a ait olan Telstar 18V isimli uydu tam 7 ton ağırlığa sahip.Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gece saatlerinde kalkışa geçen Falcon 9, kalkıştan yaklaşık dokuz dakika sonra okyanusta bulunan drone gemiye başarıyla iniş yaptı. Roketin kalkış ve iniş anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:SpaceX'in ilk kez Mayıs ayında fırlattığı Falcon 9 Block 5, şirket kurucusu Elon Musk tarafından Falcon 9'un nihai versiyonu olarak değerlendiriliyor. SpaceX bildiğiniz gibi bir süredir tüm Falcon 9 roketlerini "Block 5" olacak şekilde düzenliyor ve eski sürümleri son kez göreve çıkardıktan sonra kullanımdan kaldırıyordu.

Block 5'in önceki sürümlere göre biraz daha fazla taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Musk, ayrıca roketin tekrar kullanılabilirlik özelliklerinin de geliştiğini belirtiyor.



Buna göre Falcon 9'un nihai sürümü, hiçbir yenileneme işlemine ihtiyaç duymadan en az 10 kez kullanılabilecek. Elon Musk, ekstra bakım ve yenilemelerle beraber ise roketin bu sefer tam 100 defa tekrar kullanılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyor

Hedef Kızıl Gezegen

İnsanoğlunu Mars'a götürebilmek için çok büyük maddi olanağa ihtiyacı olan SpaceX, her geçen yıl çıktığı görev sayısını artırıyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını ikiye katlayan şirket, bu yıl da 2017'ye oranla %50 daha fazla göreve çıkacak.



SpaceX'in çıktığı bir önceki görev CRS-15 öncesinde basın toplantısı sırasında konuşan SpaceX yetkilisi Jessica Jensen,"SpaceX, en başından bu yana uzay sektörünü ticari havacılık sektörüne benzetmeye çalışıyor. Daha güvenli ve daha uygun. Bunu başarabilmek için de uzay araçlarımızı tekrar tekrar kullanmak zorundayız." sözlerini kullanıyor. Mars planlarından da bahseden Jensen son olarak,"Yüz milyonlarca insanın yıldızları keşfettiği ve farklı gezegenlerde yaşadığı bir uygarlığa giden yolda tekrar kullanılabilirlik kilit noktalardan birisi." ifadelerine yer vermişti.

https://www.space.com/41244-spacex-launches-communications-satellite-telesat.html