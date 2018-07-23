Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX, uzun bir sürenin ardından iniş denemesi yaptı: İşte görüntüler

Kanadalı iletişim şirket Telesat'a ait bir uyduyu yörüngeye taşıyan SpaceX, Falcon 9 roketinin final versiyonu 'Block 5'i ikinci kez kullandı. Görev sonunda başarılı bir iniş denemesi de vardı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
2,3b
1
1
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün yine çok önemli bir uzay görevine çıktı. Falcon 9'un final versiyonu olan Block 5'i ikinci kez fırlatan şirket, aynı zamanda bugüne kadar yapılmış en ağır ticari iletişim uydusunu da yörüngeye taşıdı. Kanadalı iletişim şirketi Telesat'a ait olan Telstar 18V isimli uydu tam 7 ton ağırlığa sahip.

Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gece saatlerinde kalkışa geçen Falcon 9, kalkıştan yaklaşık dokuz dakika sonra okyanusta bulunan drone gemiye başarıyla iniş yaptı. Roketin kalkış ve iniş anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


SpaceX'in ilk kez Mayıs ayında fırlattığı Falcon 9 Block 5, şirket kurucusu Elon Musk tarafından Falcon 9'un nihai versiyonu olarak değerlendiriliyor. SpaceX bildiğiniz gibi bir süredir tüm Falcon 9 roketlerini "Block 5" olacak şekilde düzenliyor ve eski sürümleri son kez göreve çıkardıktan sonra kullanımdan kaldırıyordu.
Block 5'in önceki sürümlere göre biraz daha fazla taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Musk, ayrıca roketin tekrar kullanılabilirlik özelliklerinin de geliştiğini belirtiyor.

Buna göre Falcon 9'un nihai sürümü, hiçbir yenileneme işlemine ihtiyaç duymadan en az 10 kez kullanılabilecek. Elon Musk, ekstra bakım ve yenilemelerle beraber ise roketin bu sefer tam 100 defa tekrar kullanılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyor

Hedef Kızıl Gezegen


İnsanoğlunu Mars'a götürebilmek için çok büyük maddi olanağa ihtiyacı olan SpaceX, her geçen yıl çıktığı görev sayısını artırıyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını ikiye katlayan şirket, bu yıl da 2017'ye oranla %50 daha fazla göreve çıkacak.

SpaceX'in çıktığı bir önceki görev CRS-15 öncesinde basın toplantısı sırasında konuşan SpaceX yetkilisi Jessica Jensen,"SpaceX, en başından bu yana uzay sektörünü ticari havacılık sektörüne benzetmeye çalışıyor. Daha güvenli ve daha uygun. Bunu başarabilmek için de uzay araçlarımızı tekrar tekrar kullanmak zorundayız." sözlerini kullanıyor. Mars planlarından da bahseden Jensen son olarak,"Yüz milyonlarca insanın yıldızları keşfettiği ve farklı gezegenlerde yaşadığı bir uygarlığa giden yolda tekrar kullanılabilirlik kilit noktalardan birisi." ifadelerine yer vermişti.  

https://www.space.com/41244-spacex-launches-communications-satellite-telesat.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murderuo 10 ay en beğenilen
adam yaa yemin ediyorum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murderuo 10 ay en beğenilen
adam yaa yemin ediyorum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Çin, yapay zeka destekli denizaltısını 2020'de suya indirmeyi planlıyor 10 ay Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 10 ay GTX 1170 GTX 1080 Ti’dan hızlı olabilir 10 ay Uykusuz kalmanın maliyeti milyarlarca dolar 10 ay Samsung Galaxy Note 9’un kutu açılımı videoları internette yayılmaya başladı 10 ay Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası 10 ay Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu! 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2 10 ay FSP CMT-510 RGB Fanlı ve Full Temperli Kasa İncelemesi 10 ay İşte Comic-Con'un en çok konuşulan 11 fragmanı 10 ay Honor Note 10 tüm detaylarıyla karşınızda 10 ay Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor 10 ay HMD Global doğruladı: Nokia X5 global pazara geliyor 10 ay 2018 MacBook Pro sahipleri veri kurtarma sorunu yaşayabilir 10 ay Uber ve Lyft Twitch yayını yapan şoförün görevine son verdi 10 ay SpaceX hyperloop yarışmasında yeni rekor: Saatte 467 kilometre hız 10 ay Beş kameralı LG V40 ThinQ'nun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı 10 ay Samsung Galaxy Note 9 bu kez Mercan Mavisi rengiyle karşımızda 10 ay Yeni Mazda 6'nın fiyatı ve Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu 10 ay Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarına güç verecek Kirin 980 işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN SpaceX, uzun bir sürenin ardından iniş denemesi yaptı: İşte görüntüler Sonraki Yeni Peugeot 508'in hibrit versiyonu 2019'da geliyor 10 ay Derin deniz yumuşakçalarını yakalaması için robot kol geliştirildi 10 ay Çevrim içi platformlar arasında veri transferi kolaylaşıyor 10 ay Galaxy Tab S4'ün iris tarayıcısına sahip olacağı onaylandı 10 ay Shyamalan’ın Glass filmi için ilk fragman geldi 10 ay Meizu 16 piyasayı sallamaya geliyor 10 ay Yeni S-Pen özellikleri detaylanıyor 10 ay Sirke sineği beyninin, 21 milyon fotoğraftan oluşan 3 boyutlu resmi çekildi 10 ay Yeni MacBook Pro kötü bir ısı yönetimine sahip 10 ay Boston Dynamics, yılda tam 1000 adet 'robot köpek' üretecek 10 ay Bilgisayarlı tomografi beyin kanseri riskini arttırabilir 10 ay PES 2019 demo çıkış tarihi açıklandı 10 ay Star Trek: Discovery'nin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı 10 ay Gorilla Glass 6 geliyor l Mobilite 10 ay Google, Avrupa Komisyonu'ndan aldığı 5 milyar dolarlık cezayı hakediyor mu? [Anket#17] 10 ay Rusya'nın 'terminatör' robotu FEDOR, uzaya çıkmaya hazırlanıyor 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standı Wireless Charger Duo sızdırıldı 10 ay Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere ek vergi getirdi 10 ay Fanatikler dikkat! Futbol sizi mutsuz yapıyor 10 ay Bitcoin Diamond, %60'lık büyüme oranıyla uçuşa geçti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim