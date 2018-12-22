SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi]

SpaceX için 2018 yılı oldukça verimli geçti. Firma, Falcon Heavy ile uzaya gönderilen Tesla Roadster spor otomobili, aynı Falcon 9 roketinin üç defa kullanılabilmesi gibi başarılarıyla gündemi oldukça meşgul etti. Son fırlatmasını ise bugün gerçekleştirecek.

ABD Hava Kuvvetleri için GPS uydusu

Yine Falcon 9 roketiyle yapılacak olan kalkış, bu sefer ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiş bir GPS uydusunu yörüngeye taşıyacak. Ancak izleyiciler her zamankinden farklı olarak Falcon 9 roketinin yere geri inişini göremeyecekler. Görevin özellikleri dolayısıyla roket geri indirilmeye çalışılmayacak. Bu fırlatma geçtiğimiz haftadan bu yana yapılmaya çalışılıyordu ama kötü hava koşulları sebebiyle sürekli ertelenmişti. Bugün ise %80 ihtimalle havanın uygun koşullarda olması bekleniyor.

Fırlatma başarıyla tamamlanırsa SpaceX, 2018 yılında toplam 21 görev gerçekleştirirmiş olacak. Geçtiğimiz sene 18 görev yapılmıştı. Florida şehrinde hazırlıklar tamamlandıktan sonra güncellenen ilk GPS III sistemi uydusu yörüngeye taşınacak. Tüm uyduların fırlatılması tamamlandıktan sonra şu an kullandığımız GPS sistemine kıyasla üç kat daha doğru sonuçlar elde edilebilecek. Tabii ki yeni sistemin devreye girmesinin yıllar sürmesi bekleniyor.

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Bu fırlatma ile beraber SpaceX için 2018 yılı kapanmış olacak. Türkiye saati ile 16:55’de gerçekleşmesi beklenen kalkışı aşağıdaki video üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Güncelleme

Olumsuz hava koşulları sebebiyle fırlatma iptal edildi. Roket yakıtla dolduruldu ve son ana kadar uygun şartlar oluşacak mı diye beklendi. Ancak kuvvetli rüzgarlar sebebiyle üç dakika kala görevin iptal edilmesine karar verildi. Kalkış yarın (23 Aralık) yapılacak.

https://www.theverge.com/2018/12/21/18151626/spacex-falcon-9-gps-iii-launch-air-force-watch-live