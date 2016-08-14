SpaceX'de normal bir gün: 6. roket de başarıyla iniş yaptı

Uzay sektörünün yeni yıldızı SpaceX, bu sabah saatlerinde bir başka göreve daha çıktı. JSCAT-16 isimli bu görev çerçevesinde yer eş zamanlı yörüngeye bir iletişim uydusu taşıyan şirket görevin sonlarında gerçekleşen iniş denemesinde de başarıya ulaşarak sadece 8 ayda toplam 6 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başarmış oldu.



ABD'ye göre bu gece saatlerinde gerçekleşen görevde yine denizde yüzen otonom bir gemiye iniş yapan Falcon 9'un bu iniş denemesi, yer eş zamanlı yörüngenin yüksekliği nedeniyle(~35 bin km) hiç de kolay olmadı. Zira yer eş zamanlı yörüngeye düzenlenen görevlerdeki iniş denemeleri roketin motorları için de oldukça problemli olabiliyor. Bu tür denemelerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yer aldığı alçak dünya yörüngesi (~300 km) görevlerine oranla geri dönüş hızları çok daha fazla oluyor ve roketin de bu hızı dengelemek için motorlarını epey bir zorlaması gerekiyor. SpaceX yetkilileri de bu tip görevlerde elde edilen her bir başarının geleceği büyük ölçüde etkileyeceğini ifade ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Tekrar kullanılabilirlik tam anlamıyla hayata geçiyor Bu geceki görevle beraber toplam 6 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran SpaceX, henüz bu roketlerden hiçbirini tekrar fırlatmadı. Yani "tekrar kullanılabilirlik" tam anlamıyla gerçekleşmiş değil; ancak şirket kuruluş amacı olan bu tekrar kullanılabilirliği de çok yakında hayata geçirecek.



Bu yılın sonlarına doğru daha önce indirdiği roketlerden birisini ilk defa fırlatmayı planlayan SpaceX, hatırlayacağınız üzere bu roketlerden birisini



Falcon 9'un dün geceki inişine ait şu an için yalnızca canlı yayındaki görüntüler bulunuyor. Bu görüntüler çok net olmasa da önümüzdeki günlerde şirketin YouTube ve Flickr sayfaları üzerinden farklı açılardan görüntüler de yayınlanacaktır. Bu geceki görevle beraber toplam 6 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran SpaceX, henüz bu roketlerden hiçbirini tekrar fırlatmadı. Yani "tekrar kullanılabilirlik" tam anlamıyla gerçekleşmiş değil; ancak şirket kuruluş amacı olan bu tekrar kullanılabilirliği de çok yakında hayata geçirecek.Bu yılın sonlarına doğru daha önce indirdiği roketlerden birisini ilk defa fırlatmayı planlayan SpaceX, hatırlayacağınız üzere bu roketlerden birisini ilk kez geçtiğimiz haftalarda test etmişti . Yeni nesil roketi Falcon Heavy'yi de ilk kez bu yılın sonlarında fırlatacak olan şirket için önümüzdeki aylar oldukça heyecanlı geçecek. SpaceX'in ayrıca Eylül ayında gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde de yeni nesil roketler ve uzay araçlarını tanıtması bekleniyor.Falcon 9'un dün geceki inişine ait şu an için yalnızca canlı yayındaki görüntüler bulunuyor. Bu görüntüler çok net olmasa da önümüzdeki günlerde şirketin YouTube ve Flickr sayfaları üzerinden farklı açılardan görüntüler de yayınlanacaktır.

Kalkış anı:

İniş anı: