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SpaceX'in Falcon Heavy uçuşuna bir de bu muhteşem fotoğraflarla bakın

Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği SpaceX'in ilk Falcon Heavy uçuş testi daha önce görülmemiş muhteşem görüntüler ortaya çıkardı. İşte en beğendiğimiz görüntülerden oluşturduğumuz galeri:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in merakla beklenen ilk Falcon Heavy uçuşu nihayet dün gece büyük bir başarıyla sona erdi. Dünyanın her tarafından tüm teknoloji ve uzay severlerin çok büyük bir ilgiyle izlediği test denemesi; iki itici roketin simultane bir şekilde iniş yapmasından, Tesla Roadster'ın uzaydaki görüntülerine kadar adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.

Elon Musk'ın ilk kez 2011 yılında küçük bir gazeteci ekibi karşısında tanıtımını yaptığı Falcon Heavy, uzun süren ertelemelerin ardından dün gece TSİ 23.50'de ilk kez kalkışa geçti. Musk'ın kırmızı renkli birinci nesil Tesla Roadster'ını kusursuz bir şekilde yörüngeye taşıyan devasa roket, sonrasında üç parçaya ayrılarak Yeryüzü'ne dönüş yaptı. Yan iticiler Cape Canevarel Uzay Üssü'ndeki iniş bölgelerine iniş yaparken merkez itici ise Roadster'ı biraz daha taşıdıktan sonra okyanusa iniş yapmayı denedi. SpaceX, merkez iticiye tam olarak ne olduğu henüz açıklamamış olsa da roketin inişini tamamlayamadığı düşünülüyor.

SpaceX, Falcon Heavy'nin misyonunu başarıyla tamamlamasının ardından görevin belki de enteresan kısmı olan yörüngedeki Tesla Roadster üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Mars'a doğru harekete geçmeden önce Dünya yörüngesinde bir süre Yeryüzü etrafında dönen Roadster'ın bu inanılmaz görüntülerini yüz binlerce insan YouTube üzerinden canlı olarak izleme fırsatı yakaladı.

İşte Falcon Heavy'nin kalkışından, Roadster'ın yörüngedeki hallerine kadar en beğendiğimiz fotoğraflardan hazırladığımız galeri:

 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vankomisin 1 yıl en beğenilen Şehmistan
Şehmistan
Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.

Birincisi bu roketi fırlatan şirket amerika devletine ait değil özel bir şirket. İkincisi bu fırlatma adamın zevki için değil ağır yükleri düşük maliyetlerle uzaya yollayabileceğini göstermek için yapılmış bir testti. Üçüncüsü bu adam aynı zamanda fosil yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik 2 tane şirket kurdu o amerikadaki dev petrol lobisine rağmen. Hiçbir şirketin veya zenginin hayranı veya avukatı değilim ama böyle saçma yorumlar gelince dayanmıyorum. Yani bu donanımhaberde yapılan yorumların kalitesi son birkaç senede o kadar düştü ki üzülmekten başka bir şey yapamıyorum.
ŞehmistanAmerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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pspoor 1 yıl Şehmistan
Şehmistan

Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.

Tarihin gördügü en büyük sacmalamalardan biri. Hayirli olsun...
ŞehmistanAmerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer a...
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Yanıtla +25
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-Lanaya- 1 yıl Şehmistan
Orijinalden alıntı: Şehmistan

Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.

Bu denemenin amaci roket firlatmalarinda ki masraflari en aza indirmek ve Roketleri tekrar kullanmak oldugunu bilmiyorsun sanirim
Savuracak yer ariyor derken ?
Orijinalden alıntı: ŞehmistanAmerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savur...
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Yanıtla +14
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1 Avatar
zwanzig 1 yıl
Otomobilin olduğu görsellerde arkada nasıl Dünya görünebiliyor acaba ? Kapsülün içinde değil mi bu otomobil ?
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ardicli2000 1 yıl
Bir Allah'ın kulu da kalkıp "Neden bizim iş adamlarımız, çok akıllı girişimcilerimiz böyle işlere imza atmazlar?".
Cevabı basit. Müteahhitlik gibi, bitcoin kazmak gibi bedava işler varken, vizyonlu, kafa gerektiren, 5-10 yıl parayı mühendislere, zekaya gömecek enayi! yok bizde de ondan.
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Krone 1 yıl
Aracı doğrudan Mars'a yollamadılar. Milyarlarca yıl sürecek bir yolculuktan bahsediyorlar. Mars'ın yörüngesine takılmasını umuyorlar.
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ironman68 1 yıl
bu roket fırlatma denemesi mars yolculuğu için ilk adımdı. Roketlerin nekadar yük taşıyabilecekleri ve geri dönüp dönemeyeceklerini denediler roketin ağırlık taşıma kapasitesini ölçmek için içerisine betok bloklar yüklemeyi düşünmüşler Elon Musk ise beton blokları uzaya göndereceğimize tesla gönderelim diyerek ortaya çok farklı bir fikir atmış ve bunun teknik açıdan mümkün olduğu cevabıyla birlikte,uçuk gibi görünen düşüncesi roketi hazırlayan ekip tarafından da uygun bulunmuş. Ve zaten arabanın işin içinde bulunması olayı dahada fantastik hale getirdi daha fazla merak uyandırdı şirketin reklamını bir düşünün her bakımdan ben buna vizyon derim ileri görüş, yenilikçi fikirler uzayda yeni bir dönemi başlatacak girişim, birçok şey söylenebilir. Enteresan yorumlar okuyorum gerçi vankomisin ve sadatkuran gibi arkadaşlar güzel cevaplar vermişler konuyu suriyelilere getirenler olmuş işte efendim Abd parayı saçıyormuş, birkere spacex zaten devlet kurumu değil Elon Musk ın kurduğu bir şirket mars yolculuğunu planlıyorlar en düşük maliyetle ve en kısa sürede yolculuğu tamamlamak üzere odaklanmış durumdalar ve bu çok büyük bir proje insanlığın, bundan sonraki uzay macerasının en büyük adımı olacak. Grkwnxs dostum onu bende merak ettim çünkü dün gece 3.aşama olarak arabayı marsa doğru fırlatacaklarını düşünmüştüm bende, dünya yörüngesindemi kalacak acaba bende bir açıklama bekliyorum.Şimdi teslaya bir reklam sloganı lazım mesela tesla ile kendinizi uzayda hissedin yada tesla ile marsa bile gidebilirsiniz eh oldukça havalı.
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maximreality 1 yıl
Muhtesem yorum, muazzam. Sifir arastirma, konya ovasi kadar ozguven.
Yahu bilmediklerin hakkinda en ufak bir fikrin olmayabilir ama bari yorum yapma. Yav he he, amariga, aya da gitmediler zati.
Ahhahaha bu arada; Bok attigin adam anitkabire geliyor, Ataturk'un vizyonundan etkilenmis okumus arastirmis. Bi instagram postu cakiyor profil yikiliyor ve bu adami su anda dunya konuyor. Sen de git sol elle yemek yiyenleri tasla.
Hadi bakayim.
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TetraYazilim 1 yıl
Resimlerin çekildiği açılardan ben kamera aparatı göremedim, kim çekmiş acaba
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Grkwnxs 1 yıl
Benim anlamadığım fotolara bakılırsa araba şu an uzay boşluğunda tek başına kalmış durumda, bu araç nasıl Mars a ulaşacak?
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sedatkuran 1 yıl
Görüyorum ki bu fırlatmanın önemini anlamayan arkadaşlar var. Aslında tarih tekerürden ibaret.. bundan yaklaşık 600 sene önce ispanyollar okyanusları keşfetmek için yollara düşmüştü, ve pek çok ada ve kıtalar keşvetiler tüm avrupa ülkeleri bu günlere kadar o keşiflerinin yaptıkları atılımların meyvesini yemekteler. O günlerde bizim ejdadımız osmanlı da balkanlardan cariye toplamakla meşkuldü.. Bu gün yine bu adamlar hiç bilemediğimiz zenginliklere sahip bir gezegene keşfin ve koloni kurmanın ilk adımı attılar sonuç olarak bunun sonuçlarını zaman içinde göreceğiz ancak biz hala yayayız...
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obsesoz 1 yıl
Muhteşem
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Şehmistan 1 yıl
Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.
5 Yanıt Yanıtla +1
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pspoor 1 yıl Şehmistan
Şehmistan

Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.

Tarihin gördügü en büyük sacmalamalardan biri. Hayirli olsun...
Yanıtla +25
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-Lanaya- 1 yıl Şehmistan
Orijinalden alıntı: Şehmistan

Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.

Bu denemenin amaci roket firlatmalarinda ki masraflari en aza indirmek ve Roketleri tekrar kullanmak oldugunu bilmiyorsun sanirim
Savuracak yer ariyor derken ?
Yanıtla +14
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vankomisin 1 yıl Şehmistan
Şehmistan
Amerikanın tüm dünyayı sömürdüğü paraları nereye harcadığı belli oldu. Adam zevkine arabasını uzaya fırlatıyor. Savuracak yer arıyorlar. Afrikaya suriyeye yardıma gelince yok.Elon Muskta yetenekli adam nasılda kandırıyor milleti sizi Marsa götürecem diye. Beleş götürecekti zaten.

Birincisi bu roketi fırlatan şirket amerika devletine ait değil özel bir şirket. İkincisi bu fırlatma adamın zevki için değil ağır yükleri düşük maliyetlerle uzaya yollayabileceğini göstermek için yapılmış bir testti. Üçüncüsü bu adam aynı zamanda fosil yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik 2 tane şirket kurdu o amerikadaki dev petrol lobisine rağmen. Hiçbir şirketin veya zenginin hayranı veya avukatı değilim ama böyle saçma yorumlar gelince dayanmıyorum. Yani bu donanımhaberde yapılan yorumların kalitesi son birkaç senede o kadar düştü ki üzülmekten başka bir şey yapamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +61
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