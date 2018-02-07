SpaceX'in Falcon Heavy uçuşuna bir de bu muhteşem fotoğraflarla bakın

Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği SpaceX'in ilk Falcon Heavy uçuş testi daha önce görülmemiş muhteşem görüntüler ortaya çıkardı. İşte en beğendiğimiz görüntülerden oluşturduğumuz galeri: