SpaceX'in Falcon Heavy uçuşuna bir de bu muhteşem fotoğraflarla bakın

SpaceX'in merakla beklenen ilk Falcon Heavy uçuşu nihayet dün gece büyük bir başarıyla sona erdi. Dünyanın her tarafından tüm teknoloji ve uzay severlerin çok büyük bir ilgiyle izlediği test denemesi; iki itici roketin simultane bir şekilde iniş yapmasından, Tesla Roadster'ın uzaydaki görüntülerine kadar adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.
Elon Musk'ın ilk kez 2011 yılında küçük bir gazeteci ekibi karşısında tanıtımını yaptığı Falcon Heavy, uzun süren ertelemelerin ardından dün gece TSİ 23.50'de ilk kez kalkışa geçti. Musk'ın kırmızı renkli birinci nesil Tesla Roadster'ını kusursuz bir şekilde yörüngeye taşıyan devasa roket, sonrasında üç parçaya ayrılarak Yeryüzü'ne dönüş yaptı. Yan iticiler Cape Canevarel Uzay Üssü'ndeki iniş bölgelerine iniş yaparken merkez itici ise Roadster'ı biraz daha taşıdıktan sonra okyanusa iniş yapmayı denedi. SpaceX, merkez iticiye tam olarak ne olduğu henüz açıklamamış olsa da roketin inişini tamamlayamadığı düşünülüyor.
SpaceX, Falcon Heavy'nin misyonunu başarıyla tamamlamasının ardından görevin belki de enteresan kısmı olan yörüngedeki Tesla Roadster üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Mars'a doğru harekete geçmeden önce Dünya yörüngesinde bir süre Yeryüzü etrafında dönen Roadster'ın bu inanılmaz görüntülerini yüz binlerce insan YouTube üzerinden canlı olarak izleme fırsatı yakaladı.
İşte Falcon Heavy'nin kalkışından, Roadster'ın yörüngedeki hallerine kadar en beğendiğimiz fotoğraflardan hazırladığımız galeri:
Elon Musk'ın ilk kez 2011 yılında küçük bir gazeteci ekibi karşısında tanıtımını yaptığı Falcon Heavy, uzun süren ertelemelerin ardından dün gece TSİ 23.50'de ilk kez kalkışa geçti. Musk'ın kırmızı renkli birinci nesil Tesla Roadster'ını kusursuz bir şekilde yörüngeye taşıyan devasa roket, sonrasında üç parçaya ayrılarak Yeryüzü'ne dönüş yaptı. Yan iticiler Cape Canevarel Uzay Üssü'ndeki iniş bölgelerine iniş yaparken merkez itici ise Roadster'ı biraz daha taşıdıktan sonra okyanusa iniş yapmayı denedi. SpaceX, merkez iticiye tam olarak ne olduğu henüz açıklamamış olsa da roketin inişini tamamlayamadığı düşünülüyor.
SpaceX, Falcon Heavy'nin misyonunu başarıyla tamamlamasının ardından görevin belki de enteresan kısmı olan yörüngedeki Tesla Roadster üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Mars'a doğru harekete geçmeden önce Dünya yörüngesinde bir süre Yeryüzü etrafında dönen Roadster'ın bu inanılmaz görüntülerini yüz binlerce insan YouTube üzerinden canlı olarak izleme fırsatı yakaladı.
İşte Falcon Heavy'nin kalkışından, Roadster'ın yörüngedeki hallerine kadar en beğendiğimiz fotoğraflardan hazırladığımız galeri:
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Birincisi bu roketi fırlatan şirket amerika devletine ait değil özel bir şirket. İkincisi bu fırlatma adamın zevki için değil ağır yükleri düşük maliyetlerle uzaya yollayabileceğini göstermek için yapılmış bir testti. Üçüncüsü bu adam aynı zamanda fosil yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik 2 tane şirket kurdu o amerikadaki dev petrol lobisine rağmen. Hiçbir şirketin veya zenginin hayranı veya avukatı değilim ama böyle saçma yorumlar gelince dayanmıyorum. Yani bu donanımhaberde yapılan yorumların kalitesi son birkaç senede o kadar düştü ki üzülmekten başka bir şey yapamıyorum.
Tarihin gördügü en büyük sacmalamalardan biri. Hayirli olsun...
Bu denemenin amaci roket firlatmalarinda ki masraflari en aza indirmek ve Roketleri tekrar kullanmak oldugunu bilmiyorsun sanirim Savuracak yer ariyor derken ?