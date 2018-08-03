SpaceX'in uzaya insan taşımaya başlayacağı tarih açıklandı

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlamak için artık son hazırlıklarını yapıyor. NASA, SpaceX'in önümüzdeki yıl itibarıyla ilk insanlı test uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

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Boeing, 'uzay yarışında' geride kaldı

NASA; SpaceX ve Boeing ile ISS'e insan taşıyabilecek uzay araçları geliştirmeleri için 2014 yılında sırasıyla 2.6 ve 4.2 milyar dolarlık anlaşmalar imzalamıştı. O zamanki anlaşma aslında her iki şirketin de 2017'de hazır olması gerektiğini söylüyordu. Ancak Boeing ve SpaceX bu planın yaklaşık üç yıl gerisinde kaldı.

https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/2018/08/02/nasas-commercial-crew-program-target-test-flight-dates-3/

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