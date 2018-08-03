Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'in uzaya insan taşımaya başlayacağı tarih açıklandı

NASA, SpaceX'in uzaya insan taşımaya başlayacağı tarihi açıkladı. Buna göre şirket ilk insanlı test uçuşlarına önümüzdeki yılın Nisan ayında çıkacak. İşte detaylar:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
3,1b
1
5
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlamak için artık son hazırlıklarını yapıyor. NASA, SpaceX'in önümüzdeki yıl itibarıyla ilk insanlı test uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan takvime göre Crew Dragon uzay kapsülünün ilk insansız yörünge uçuşu Kasım 2018'de yapılacak. Uzay ajansı, insanlı deneme uçuşları için ise 2019'un Nisan ayını hedef olarak göstermiş. Bu iki görevin başarıyla sonlanması halinde bu sefer sıra resmi uçuşlara gelecek.

Ancak bundan önce elbette Falcon 9 ve Crew Dragon uzay araçlarınının insan taşımak için tamamıyla hazır olduğunu gösteren bir sertifikasyon alınması gerekiyor. NASA'nın da bu sertifikasyonu 2019'un sonları veya 2020'nin başları gibi çıkarması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Boeing, yeni uzay kapsülü Starliner'ın test uçuşlarını erteledi"

Boeing, 'uzay yarışında' geride kaldı


Diğer taraftan NASA'nın ISS'e insan taşıması için anlaşma yaptığı bir diğer şirket olan Boeing ise deneme uçuşlarında SpaceX'in biraz gerisinde kalmış durumda. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Haziran ayında yapılan bir test sırasında şirketin Starliner isimli uzay kapsülünde önemli bir hata tespit edilmişti. Boeing bunun ardından test uçuşlarını altı ay ertelemek zorunda kaldı. Asıl plan ise ilk insansız test uçuşunun bu ay (Ağustos 2018) yapılması yönündeydi.

NASA; SpaceX ve Boeing ile ISS'e insan taşıyabilecek uzay araçları geliştirmeleri için 2014 yılında sırasıyla 2.6 ve 4.2 milyar dolarlık anlaşmalar imzalamıştı. O zamanki anlaşma aslında her iki şirketin de 2017'de hazır olması gerektiğini söylüyordu. Ancak Boeing ve SpaceX bu planın yaklaşık üç yıl gerisinde kaldı.

https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/2018/08/02/nasas-commercial-crew-program-target-test-flight-dates-3/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CEGOBA 9 ay
Uzay derken, bu uzay istasyonları maalesef Dünyanın Atmosferinde bulunuyorlar. uzay diyebilmemiz içinde Atmosferin dışına çıkılması lazım. bu da Radyasyon kuşağını Süpermen gibi delip geçmek demek. Yasak bölge 51. de bu işi yapabilirler sanıyorum, çöller gayet uygun. Şu ay mevzusuna kafam takıldı. Adamlar marsa insan göndericez palavraları sıkıyorlar da, aya adam gönderecez diyen yok. Artık aya gitmekten korkuyolar galiba. bunu da zaten apollo 18 filminde gerekçesini ortaya koymuşlar. dünya dışı saldırgan yaşam formları, tabii rusların da orada olmaları unutulmamış. Evet uydulara adam taşırlar bunda sıkıntı yok. zaten uçaklar da adam taşıyor. Ama bu teknoloji ile marsa turuzim acentası kurup vizesiz turist göndericem ayakları aklımızla dalga geçmektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 9 ay CEGOBA
Suanda Ay'a. Mars'a gidecek teknolojiler cok uzun zamandir (!950-60'lardan bu yana) zaten var. Mesela Lockheed Martin yapimi TR-3B Astra gibi. Ayrica Mars ve daha pekcok Gunes Sistemi icindeki noktada Uzay kolonileri var cok uzun zamandir. Ancak bu teknolojilerin hepsi gizli projelerin icinde hapis kaldi. Ancak, bu teknolojiler ve bilgiler cok yakin zamanda (2018'in bitiminden once muhtemelen) tum Dunya Kamuoyuna aciklanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 10 ay
Hikayeden nameler. Amerikayı güçlü göstermek için uydurulan işler. (bkz: Aya giden sapiensler)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihat52.5 10 ay
Önce aya cıksınlar sonuçta ilk oraya çıkmak lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 9 ay cihat52.5
Ay'a zaten cikildi. Ancak oraya vardiklarin oraya bir daha donmemeleri konusunda uyari aldiklari icin bir daha gidemediler resmi olarak. Ancak, Amerikan ordusunun uzun zamandir LOC (Lunar Operations Command) adinda bir ussu var ve aktik olarak kullaniliyor gayri-resmi olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay FCC’den 5G düzenlemesi 10 ay Google Haritalar’ın konum paylaşma özelliği artık sevdiklerinize şarjınızın bittiğini söyleyebilecek 10 ay Galaxy Note 9 kutusu sızdı, özellikler netleşti! 10 ay Kahve devi Starbucks kripto para dünyasına adım atıyor 10 ay Huawei Mate 20 Lite özellikleri açığa çıktı 10 ay Google Glass otizmli çocuklar için umut kaynağı olabilir 10 ay İnsanlar, robotlara farklı anlamlar yükleyebiliyor 10 ay Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planındaki teknoloji ve savunma sanayi gelişmeleri neler? 10 ay 2018 Ford Focus çarpışma testlerinden alnının akıyla çıktı 10 ay Yerli Milli Kripto Para için ne yapmalıyız? 10 ay Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi belli oldu 10 ay Elektronik sigara şirketi Juul, çocuk içicileri engellemek için ürünlerine Bluetooth teknolojisini entegre edecek 10 ay Gorilla Glass 6 kullanan ilk akıllı telefonu Oppo üretecek 10 ay Gigabyte'da işler değişiyor 10 ay Instagram takipçi arttırmanın önemi 10 ay Tesettür modasında Modaselvim ile yeni sezon 10 ay Elon Musk: "Otonom sürüş konusunda dünyanın en gelişmiş bilgisayarına sahibiz" 10 ay Milli savaş jeti için karar çıktı, detaylar belli oldu 10 ay Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! 10 ay WhatsApp yakında Durum bölümünde reklam göstermeye başlayacak 10 ay GÖRÜNTÜLENEN SpaceX'in uzaya insan taşımaya başlayacağı tarih açıklandı Sonraki Güney Kore, Apple, Google ve Amazon'dan vergi almak için çalışmalara başladı 10 ay Özel olarak yetiştirilen sivrisinekler dang humması salgınını durdurdu 10 ay Facebook’tan 3 yeni reklamcılık hamlesi 10 ay Çentikli telefon satışlarında rekor Huawei'nin oldu 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yanlışlıkla yayınlandı 10 ay Meteorlardaki mavi kristaller Güneş'in gençlik yıllarını ortaya çıkarıyor 10 ay Apple, vergi cezası kapsamında Avrupa Birliği'ne 9 milyar euro ödedi 10 ay Alibaba'nın Trendyol için ödediği miktar belli oldu 10 ay Galaxy Note 9 için ön talepler başladı 10 ay Xiaomi’den bu kez giriş seviyesi telefon 10 ay Manli firmasının ekran kartı başvurusu kafaları karıştırdı 10 ay GDDR6 üretiminde şimdiden sıkıntı işaretleri 10 ay Haftaya A101 marketlerde GM8 Go modeli var 10 ay Hizmet sektörü çalışanları depresyona daha yatkın 10 ay Battlefield 1'in "Apocalypse" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz 10 ay Xiaomi Mi Notebook Pro 2 modeli GTX 1050 ile gelecek 10 ay Motorola isteğe bağlı 5G desteği sunabilen Moto Z3'ü resmen tanıttı 10 ay Boeing, yeni uzay kapsülü Starliner'ın test uçuşlarını erteledi 10 ay GeForce GTX 1180'e ait baskılı devre kartı sızdırıldı 10 ay Ebeveynler, çocukları için Fortnite antrenörlerine saatte 35 dolar ödüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim