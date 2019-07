Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı

Ayrıca Bkz.

"120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı"

Sony'nin Marvel Stüdyoları'yla iş birliği içerisinde geliştirdiği yenifilmi, gişede 1 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Far From Home, beyaz perdedeolarak tarihe geçti.BoxOfficeMojo tarafından verilen bilgilere göre Spider-Man: Far From Home, Kuzey Amerika'da bugüne kadar toplamhasılat elde etmiş. Filmin dünyanın geri kalan bölgelerindeki hasılatı iseolarak belirtiliyor.Far From Home özellikle de ABD dışındaki ülkelerde beklentilerin üzerinde bir performansa imza atmayı başardı. Dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olantoplam hasılatı tamulaşmış. Ayrıcaveda oldukça başarılı performans gösterdiğiniz görüyoruz.Spider-Man: Far From Home, hem eleştirmenler ve hem de genel izleyici tarafından oldukça'in rüzgarını da arkasına alan filmin gişede büyük bir başarı göstereceği zaten tahmin ediliyordu. Filmin şimdi gişe macerası sonunda 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Far From Home öncesinde beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmi 2007 yılında vizyona giren'dü (890m). Tom Holland'lıfilmi ise 880 milyon dolar hasılat elde etmişti.Spider-Man: Far From ayrıca Sony'nin de en başarılı ikinci filmi oldu. 2012'de vizyona giren James Bond filmi, toplam 1,11 milyar dolar hasılat elde etmişti. Far From Home şu anda Skyfall'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor ancak önümüzdeki haftalarda birincilik koltuğunu eline geçirme ihtimali de var.Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei ve Jon Favreau gibi önemli isimlerin yer aldığı Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz'da ülkemizde de vizyona girmişti.