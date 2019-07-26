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Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı

Spider-Man: Far From Home, beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmi oldu. 1 milyar dolar hasılat sınırını geride bırakan film, eleştirmenler ve genel izleyiciden oldukça olumlu yorumlar almıştı.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin Marvel Stüdyoları'yla iş birliği içerisinde geliştirdiği yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Far From Home, gişede 1 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Far From Home, beyaz perdede 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk Örümcek Adam filmi olarak tarihe geçti.

BoxOfficeMojo tarafından verilen bilgilere göre Spider-Man: Far From Home, Kuzey Amerika'da bugüne kadar toplam 333 milyon dolar hasılat elde etmiş. Filmin dünyanın geri kalan bölgelerindeki hasılatı ise 672 milyon dolar olarak belirtiliyor.

Far From Home özellikle de ABD dışındaki ülkelerde beklentilerin üzerinde bir performansa imza atmayı başardı. Dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'deki toplam hasılatı tam 204 milyon dolara ulaşmış. Ayrıca Güney Kore (56m), Birleşik Krallık (36m), Meksika (30m), Japonya (26m), Brezilya (25m) ve Avustralya'da (24m) da oldukça başarılı performans gösterdiğiniz görüyoruz.

Spider-Man: Far From Home, hem eleştirmenler ve hem de genel izleyici tarafından oldukça olumlu tepkiler almıştı. Avengers: Endgame'in rüzgarını da arkasına alan filmin gişede büyük bir başarı göstereceği zaten tahmin ediliyordu. Filmin şimdi gişe macerası sonunda 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Far From Home öncesinde beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmi 2007 yılında vizyona giren Spider-Man 3'dü (890m). Tom Holland'lı Spider-Man: Homecoming filmi ise 880 milyon dolar hasılat elde etmişti.

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Spider-Man: Far From ayrıca Sony'nin de en başarılı ikinci filmi oldu. 2012'de vizyona giren James Bond filmi Skyfall, toplam 1,11 milyar dolar hasılat elde etmişti. Far From Home şu anda Skyfall'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor ancak önümüzdeki haftalarda birincilik koltuğunu eline geçirme ihtimali de var.

Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei ve Jon Favreau gibi önemli isimlerin yer aldığı Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz'da ülkemizde de vizyona girmişti.
 

https://variety.com/2019/film/news/spider-man-far-from-home-one-billion-box-office-1203279725/ Yorum Yaz
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