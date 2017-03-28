Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı

Marvel’ın yeni filmi Spider Man Homecoming’in merakla beklenen ikinci fragmanı da paylaşıldı. Peter’ın güçlerinin sınırlarını yeni keşfettiği, bu sırada Vulture ile uğraşmak zorunda kaldığı filmde Iron Man’i de sık sık ekranda göreceğiz.

Dün, yalnızca 6 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu da sizlerle paylaşmıştık. Aşağıdan izleyebileceğiniz videonun ilk 6 saniyesinden oluşan tanıtım videosu, fragmanın bugün geleceğini haber vermişti.

Filmin ikinci fragmanının Justice League fragmanından çok kısa bir süre sonra paylaşılmasıyla birçok kişi bu fragmanı bir pazarlama hamlesi olarak değerlendirmişti. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı ve fragman hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.