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Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı

Spider Man Homecoming filminin 2. fragmanı da paylaşıldı. Spider Man’in yanı sıra Iron Man’in de ön plana çıktığı fragman, filmle ilgili birçok şeyi açıklığa kavuşturdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
17
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Marvel’ın yeni filmi Spider Man Homecoming’in merakla beklenen ikinci fragmanı da paylaşıldı. Peter’ın güçlerinin sınırlarını yeni keşfettiği, bu sırada Vulture ile uğraşmak zorunda kaldığı filmde Iron Man’i de sık sık ekranda göreceğiz.

Dün, yalnızca 6 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu da sizlerle paylaşmıştık. Aşağıdan izleyebileceğiniz videonun ilk 6 saniyesinden oluşan tanıtım videosu, fragmanın bugün geleceğini haber vermişti.

Filmin ikinci fragmanının Justice League fragmanından çok kısa bir süre sonra paylaşılmasıyla birçok kişi bu fragmanı bir pazarlama hamlesi olarak değerlendirmişti. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı ve fragman hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.


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tugares 2 yıl en beğenilen
Tobey Maguire çiçek gibi Spiderman'dı. Seri gittikçe kötüleşiyor. Bu çocuk kimseye derman olamaz :D
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Leonardo DiCaprio. 2 yıl
Üşüyoruz TOBEY REIS :(
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netfaruk 2 yıl
Tobey çok iyiydi bu doğru fakat artık yok bunu da kabul edelim ve bu yeni arkadaşı bağrımıza basalım. Bence yeni bir yüz olması iyi olmuş. İnanılmaz örümcek adamdaki eleman iyi olmamıştı.
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pastadanadam 2 yıl
Fragman değil bütün filmi paylaşmışlar
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redoracle 2 yıl
Oha akbabayı napmışlar öyle,ihtiyar kanatları olan bi suçluydu transformers olmuş eleman.
Ayrıca mj eğer zendaya ise haksızlık etmişler kıza bu fragmanda hiç yok.
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michael01 2 yıl
Saçma sapan 3d dayatmalı filmler beni deli ediyor.
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spaydix 2 yıl
nikim spiderman'e hayranlığımdandır.
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adnansetek 2 yıl
Filmin yarısının fragmanda verilmesi
Robotik düşmanlar
Oldukça saçma buldum bu ikisini. Yoksa idare eder.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Çok ezik duruyor be acıdım sıpaydiye :/
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EzioAuditore_ 2 yıl
Genelde (sözde) DonanımHaber forumlarında bu tarz başlıklar altında yorum yapmayı çok sevmem ama Tobey Maguire'ı arayanları biraz garip buluyorum. Acaba o üçlemenin çıktığı dönemde de Tobey'nin Spider-Man tiplemesini bu kadar beğeniliyor muydu yoksa kör öldü badem gözlü oldu misali şu an mı geçmişe özlem duyuluyor ?
Bence Tom Holland bu karakter için çok güzel bir tercih. Yaşının biraz da büyük olması gerektiğine katılıyorum fakat ilerleyen yıllarda RDJ'ın kontratının biteceği konuşulduğu düşünülünce böyle genç birini seçip uzun yıllar boyunca Marvel filmlerinde oynatmak ve Iron Man'in yokluğunu hissettirmeyecek bir isim seçmiş olabilirler.
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adnansetek 2 yıl EzioAuditore_
EzioAuditore_
Genelde (sözde) DonanımHaber forumlarında bu tarz başlıklar altında yorum yapmayı çok sevmem ama Tobey Maguire'ı arayanları biraz garip buluyorum. Acaba o üçlemenin çıktığı dönemde de Tobey'nin Spider-Man tiplemesini bu kadar beğeniliyor muydu yoksa kör öldü badem gözlü oldu misali şu an mı geçmişe özlem duyuluyor ?
Bence Tom Holland bu karakter için çok güzel bir tercih. Yaşının biraz da büyük olması gerektiğine katılıyorum fakat ilerleyen yıllarda RDJ'ın kontratının biteceği konuşulduğu düşünülünce böyle genç birini seçip uzun yıllar boyunca Marvel filmlerinde oynatmak ve Iron Man'in yokluğunu hissettirmeyecek bir isim seçmiş olabilirler.

2004 deki film o güne kadar en yüksek hasılatı yapan marvel kahramanı olmuştu.
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mehmet4428 2 yıl
Anlaşıldı bize göre gelmez daha sonuçta yeniler artık bu tipleri istiyor demekki.
Tobey gibisi daha olmaz.
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