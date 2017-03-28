Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı

Marvel’ın yeni filmi Spider Man Homecoming’in merakla beklenen ikinci fragmanı da paylaşıldı. Peter’ın güçlerinin sınırlarını yeni keşfettiği, bu sırada Vulture ile uğraşmak zorunda kaldığı filmde Iron Man’i de sık sık ekranda göreceğiz.
Dün, yalnızca 6 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu da sizlerle paylaşmıştık. Aşağıdan izleyebileceğiniz videonun ilk 6 saniyesinden oluşan tanıtım videosu, fragmanın bugün geleceğini haber vermişti.
Filmin ikinci fragmanının Justice League fragmanından çok kısa bir süre sonra paylaşılmasıyla birçok kişi bu fragmanı bir pazarlama hamlesi olarak değerlendirmişti. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı ve fragman hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
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Ayrıca mj eğer zendaya ise haksızlık etmişler kıza bu fragmanda hiç yok.
Robotik düşmanlar
Oldukça saçma buldum bu ikisini. Yoksa idare eder.
Bence Tom Holland bu karakter için çok güzel bir tercih. Yaşının biraz da büyük olması gerektiğine katılıyorum fakat ilerleyen yıllarda RDJ'ın kontratının biteceği konuşulduğu düşünülünce böyle genç birini seçip uzun yıllar boyunca Marvel filmlerinde oynatmak ve Iron Man'in yokluğunu hissettirmeyecek bir isim seçmiş olabilirler.
2004 deki film o güne kadar en yüksek hasılatı yapan marvel kahramanı olmuştu.
Tobey gibisi daha olmaz.
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