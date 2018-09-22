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Spider-Man PS4 oyun fiyatına büyük zam!

Insomniac Games tarafın PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Marvel's Spider-Man'in PlayStation Store fiyatları, oyunun çıkışından iki hafta sonra büyük oranda arttı.
8 ay
20,6b
1
104
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Insomniac Games tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Marvel's Spider-Man'in çıkışının üzerinden henüz 2 hafta geçmesine rağmen oyuna büyük zam geldi.

Spider-Man PS4 fiyatına 200 lira zam

Oyunun standart sürümünün fiyatı 299 TL'den 469 TL'ye, dijital deluxe sürümü ise 339 TL'den 539 TL'ye çıktı. The City that Never Sleeps ek paketi ise 89 TL'ye satılıyor.
Marvel's Spider-Man, çıkış yaptığı ilk üç günde God of War'un rekorunu kırarak 3.3 milyon adet satış ile en hızlı satan PS4 özel oyunu olmuştu. 7 Eylül tarihinde çıkan oyuna gösterilen büyük ilgi, ülkemizdeki fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı. 
Oyunun diğer ülkelerdeki PSN fiyatlarına baktığımızda Türkiye'deki satış fiyatının en pahalı fiyat olduğunu görüyoruz. Endonezya'da 280 TL'ye satılan oyunun ABD satış fiyatı ise 377 TL'ye denk geliyor. Yakın zamanda çıkacak olan Red Dead Redemption 2, diğer ülkelere göre en ucuz Türkiye'de satışa sunuluyor. Ön sipariş fiyatı 299 TL olarak belirlenen oyunun ABD fiyatı 377 TL. 26 Ekim tarihinde çıkacak Red Dead Redemption 2'nin ve diğer AAA oyunların Türkiye fiyatlarına zam gelebilir.

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JESKO 8 ay en beğenilen
Sadece bu oyuna zam gelmedi birçok oyuna geldi eksik haber yapıyorsunuz.
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Mr_HANN 8 ay
Gelsin tabi zam,hep bizi kıskandıklarından oluyor bu..Amerika fiyatını tl çevirip neden koydunuz ki aynı oranda kazanıyormuşuz gibi yakın gösteriyorsunuz birde. 299 du abd 377 cokta bi fark yok mu demeye getiriyorsunuz amacınız ne ?
Gelsin tabi zam,hep bizi kıskandıklarından oluyor bu..Amerika fiyatını tl çevirip neden koydunuz ki aynı oranda kazanıyormuşuz gibi yakın gösteriyorsunuz birde....
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1 Yanıt Yanıtla +41
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alito 8 ay
Eski Türkiye'ye gitmek isteyen? 2 Biletim var.
2 Yanıt Yanıtla +30
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Vip Üye 6 ay
yarım milyar bir oyun ya birde dijital sunma ihtimalı varken bu fiyatlar
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kalazar 7 ay
Elimdeki playsatatıon 4'ü ve eski ekran kartımı sattım parasıyla da beni 4-5 yıl götürecek ekran kartı aldım. artık oyunları PC'de oynayacağım elveda ps4 !
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stonesthrow 8 ay
Konsol macerası biter.

Ps4 ve son aldığım oyun AC Origins ile noktayı koyarım.
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Xallez 8 ay
Bütün bu süreç fifa 209 liraya düştüğünde buradan bir vatandaşın reddit de konu açmasıyla hızlandı. Endonezya psn gibi nispeten ucuz mağazaları kovalayan işin sıkı takipçileri gibi azınlık kesim, farketmiş ve almıştı zaten tr psn den oyunu. Adını şimdi hatırlayamadığım ancak o gün forumda gülerek “reddit de bununla alakalı konu açtım
“ diyen eleman eseriyle gurur duyabilir.
Sayesinde bu durum daha fazla kişinin dikkatini çekti ve yurt dışından anormal adetlerde satın alım oluşunca bu fiyattan dönüldü ve fifa ile birlikte ilerleyen günlerder herşeye zam geldi. Evet zamlar gene gelecekti. Bu kaçınılmazdı. Ancak yurt dışındakilerin “yahu bu Türkler neden herşeyi daha ucuza alıyor” tepkisi bence bu zam dalgasını hızlandırdı.
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snakefatih 8 ay Xallez
yahu bu Türkler neden herşeyi daha ucuza alıyor” tepkisi bence bu zam dalgasını hızlandırdı.
O yabancıların beyninin almadığı onlara göre bizim oyunlar ucuz. Biz zandan önce de pahalıya alıyorduk oyunları. Bizim 209tl dediğimiz oyun ingilize göre 25 sterlin. Bunu anlayamıyorlar bir ingiliz 25 sterlini kaç saatte kazanıyor mesele bu
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ugurss222 8 ay
55 euro 401 tl eder ve dijital magazalara gelen %18 kdv ile 472tl yapar.
Store de 469tl indirmişler bile xD
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cryptdlg 8 ay
Yabancıların TR Store u keşfetmesi buna en büyük sebeb. Yabancı kredi kartları engellense bile ir şekilde hala almaya devam ediyorlar.
Zamanında sizin Endonezya Psn den yaptığınızı şuan parası bizim TL den değerli birçok ucuza oyun alma niyetindeki ülke vatandaşı TR PSN store a saldırıyor.
Sony bu olayı farkedince. Birebir Dolar TL karşılığı fiyatlara çekmiş çözüm olarak.
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JESKO 8 ay

cryptdlg
Yabancıların TR Store u keşfetmesi buna en büyük sebeb. Yabancı kredi kartları engellense bile ir şekilde hala almaya devam ediyorlar.
Zamanında sizin Endonezya Psn den yaptığınızı şuan parası bizim TL den değerli birçok ucuza oyun alma niyetindeki ülke vatandaşı TR PSN store a saldırıyor.
Sony bu olayı farkedince. Birebir Dolar TL karşılığı fiyatlara çekmiş çözüm olarak.

Aynısını xbox da yaptı yabancılar. Özellikle Almanlar tr den tl gift kart alıp oyun alıyorlardı malum kendi ülkelerinde oyunlar 70€ burada çoğu oyun 30€ ya geliyor adamlara. Microsoft bunu gecen hafta fark etti hem web den hem de mağazalardan bile gift kod alınmıyor artık engellediler.
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Tommy Shelby 8 ay cryptdlg
Olan bize oldu
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DH Misafiri 8 ay
3 ay önce ps4 promu satttım üzerimden yük kalktı pc ye geri döndüm 2 3 bin tl fazla verin pc alın 2 3 özel oyun için deymez.
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DH Misafiri 8 ay
Merhaba arkadaşlar ingilterede yaşıyorum burada oyunlar çok ucuz almak isteyen varsa yardımcı olurum
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ax 8 ay
Fiyatlar artık alınacak sınırı aştı.Yapılacak tek bir şey var almamak.Artık indirimde alınabilir oyunlara bakılacak veya plus oyunları oynanacak.Zaten oyunlarda birbirinin kopyası adete yenilik falan yok pek.Alım gücümüz düştü bu gerçeği ne kadar çabuk alışırsak o kadar iyi.Yarı yarıya fakirleştik...
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denizaya 8 ay
Reise ve AKP'ye yüklenmeyin arkadaşlar; suriyelilere ve Araplar'a para lazım, savaştan kaçtı onlar :(( başkanlık otursun Türkiye uçacak hiç endişeniz olmasın^^
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