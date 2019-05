Spider-Man PS4 oyun fiyatına büyük zam!

Insomniac Games tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Marvel's Spider-Man'in çıkışının üzerinden henüz 2 hafta geçmesine rağmen oyuna büyük zam geldi.

Spider-Man PS4 fiyatına 200 lira zam

Oyunun standart sürümünün fiyatı 299 TL'den 469 TL'ye, dijital deluxe sürümü ise 339 TL'den 539 TL'ye çıktı. The City that Never Sleeps ek paketi ise 89 TL'ye satılıyor.

Marvel's Spider-Man, çıkış yaptığı ilk üç günde God of War'un rekorunu kırarak 3.3 milyon adet satış ile en hızlı satan PS4 özel oyunu olmuştu. 7 Eylül tarihinde çıkan oyuna gösterilen büyük ilgi, ülkemizdeki fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı.

Oyunun diğer ülkelerdeki PSN fiyatlarına baktığımızda Türkiye'deki satış fiyatının en pahalı fiyat olduğunu görüyoruz. Endonezya'da 280 TL'ye satılan oyunun ABD satış fiyatı ise 377 TL'ye denk geliyor. Yakın zamanda çıkacak olan Red Dead Redemption 2, diğer ülkelere göre en ucuz Türkiye'de satışa sunuluyor. Ön sipariş fiyatı 299 TL olarak belirlenen oyunun ABD fiyatı 377 TL. 26 Ekim tarihinde çıkacak Red Dead Redemption 2'nin ve diğer AAA oyunların Türkiye fiyatlarına zam gelebilir.