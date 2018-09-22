Spider-Man PS4 oyun fiyatına büyük zam!

Insomniac Games tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Marvel's Spider-Man'in çıkışının üzerinden henüz 2 hafta geçmesine rağmen oyuna büyük zam geldi.
Spider-Man PS4 fiyatına 200 lira zam
Oyunun standart sürümünün fiyatı 299 TL'den 469 TL'ye, dijital deluxe sürümü ise 339 TL'den 539 TL'ye çıktı. The City that Never Sleeps ek paketi ise 89 TL'ye satılıyor.
Marvel's Spider-Man, çıkış yaptığı ilk üç günde God of War'un rekorunu kırarak 3.3 milyon adet satış ile en hızlı satan PS4 özel oyunu olmuştu. 7 Eylül tarihinde çıkan oyuna gösterilen büyük ilgi, ülkemizdeki fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı.
Oyunun diğer ülkelerdeki PSN fiyatlarına baktığımızda Türkiye'deki satış fiyatının en pahalı fiyat olduğunu görüyoruz. Endonezya'da 280 TL'ye satılan oyunun ABD satış fiyatı ise 377 TL'ye denk geliyor. Yakın zamanda çıkacak olan Red Dead Redemption 2, diğer ülkelere göre en ucuz Türkiye'de satışa sunuluyor. Ön sipariş fiyatı 299 TL olarak belirlenen oyunun ABD fiyatı 377 TL. 26 Ekim tarihinde çıkacak Red Dead Redemption 2'nin ve diğer AAA oyunların Türkiye fiyatlarına zam gelebilir.
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Ps4 ve son aldığım oyun AC Origins ile noktayı koyarım.
Sayesinde bu durum daha fazla kişinin dikkatini çekti ve yurt dışından anormal adetlerde satın alım oluşunca bu fiyattan dönüldü ve fifa ile birlikte ilerleyen günlerder herşeye zam geldi. Evet zamlar gene gelecekti. Bu kaçınılmazdı. Ancak yurt dışındakilerin “yahu bu Türkler neden herşeyi daha ucuza alıyor” tepkisi bence bu zam dalgasını hızlandırdı.
O yabancıların beyninin almadığı onlara göre bizim oyunlar ucuz. Biz zandan önce de pahalıya alıyorduk oyunları. Bizim 209tl dediğimiz oyun ingilize göre 25 sterlin. Bunu anlayamıyorlar bir ingiliz 25 sterlini kaç saatte kazanıyor mesele bu
Store de 469tl indirmişler bile xD
Zamanında sizin Endonezya Psn den yaptığınızı şuan parası bizim TL den değerli birçok ucuza oyun alma niyetindeki ülke vatandaşı TR PSN store a saldırıyor.
Sony bu olayı farkedince. Birebir Dolar TL karşılığı fiyatlara çekmiş çözüm olarak.
Aynısını xbox da yaptı yabancılar. Özellikle Almanlar tr den tl gift kart alıp oyun alıyorlardı malum kendi ülkelerinde oyunlar 70€ burada çoğu oyun 30€ ya geliyor adamlara. Microsoft bunu gecen hafta fark etti hem web den hem de mağazalardan bile gift kod alınmıyor artık engellediler.
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