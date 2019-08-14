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Spotify'ın yeni özelliği hoparlörler arası geçişi kolaylaştıracak

Popüler müzik platformu Spotify'ın uygulamasına eklenecek yeni bir özellik, kullanıcıların telefon ve ev hoparlörleri arasında geçiş yapmalarını kolay bir hale getirecek.
33 dk.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Şimdilik test edilen yeni bir Spotify özelliği, kullanıcıların telefon ve ev hoparlörleri arasında geçiş yapmalarını kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini üst seviyelere yükseltecek.

Hoparlör değiştirmek basitleşecek

Spotify uygulamasında favori cihaz ayarladıktan sonra, uygulama bulunduğunuz yeri algılayacak ve favori olarak belirlediğiniz cihaz kapsama alanına girdiğinde size bir bildirim göndererek, dinlediğiniz şarkıyı o hoparlörden çalmanızı sağlayacak. Bu da kullanıcıların aynı işlemi yapmak için menüler arasında gezinmelerini gerektirmeyecek.
Özelliğin hala test edildiğini ve gelen bilgilere göre de bu bildirimin her zaman çalışmadığı ifade ediliyor. Ancak şirketin bu ufak tefek sorunları gidererek özelliği tüm kullanıcılara açmak için çalıştığını da belirtelim.


https://www.thurrott.com/music-videos/212087/spotify-testing-new-nearby-device-feature Yorum Yaz
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