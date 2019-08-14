Spotify'ın yeni özelliği hoparlörler arası geçişi kolaylaştıracak

Şimdilik test edilen yeni bir Spotify özelliği, kullanıcıların telefon ve ev hoparlörleri arasında geçiş yapmalarını kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini üst seviyelere yükseltecek.

Hoparlör değiştirmek basitleşecek

Spotify uygulamasında favori cihaz ayarladıktan sonra, uygulama bulunduğunuz yeri algılayacak ve favori olarak belirlediğiniz cihaz kapsama alanına girdiğinde size bir bildirim göndererek, dinlediğiniz şarkıyı o hoparlörden çalmanızı sağlayacak. Bu da kullanıcıların aynı işlemi yapmak için menüler arasında gezinmelerini gerektirmeyecek.

https://www.thurrott.com/music-videos/212087/spotify-testing-new-nearby-device-feature

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Özelliğin halave gelen bilgilere göre de bu bildirimin her zaman çalışmadığı ifade ediliyor. Ancak şirketin bu ufak tefek sorunları gidererek özelliğiaçmak için çalıştığını da belirtelim.