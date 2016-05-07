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Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek

Yıllardır dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda, dokunmak dışında başka bir işlem yapılamıyordu. Microsoft Research, dokunmatik ekranların daha yetenekli hale gelmesi için çalışıyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok ilginç fikrin mimarı olan ve Hololens projesine de önemli katkılar yapan Microsoft Research laboratuvarı, bu kez dokunmatik ekranlar konusunda yenilikçi bir proje ile karşımıza çıkıyor.

Bugüne kadar dokunmatik ekranları sadece dokunarak kullanabildik. S-Pen gibi ekran kalemi teknolojileri, fare hareketleri arasında yer alan hovering yani üzerinde gezinme fonksiyonunu uygulamayı başardı ancak bu da kalem ile sınırlı kaldı. Microsoft, bu fonksiyonu daha gelişmiş hale getiriyor.

Yeni teknolojide kendinden kapasitif dokunmatik bir ekran kullanılıyor. Bu ekran, hem kenardan yapılan tutuşları hem de parmağın üzerinde gezinme hareketlerini algılayabiliyor. Böylece, akıllı telefonda ekstradan pek çok farklı kısayol mümkün oluyor.

Ayrıca Bkz. " iMessage, Android tarafında mümkün olabilir mi?"

Kullanıcı örneğin yazı yazarken metnin üzerine parmağını getirerek seçme işlemini yapabilecek. Veya önceden belirlenmiş olan butonlara dokunmadan basabilecek. Yine video izlerken kontrol tuşlarını ortaya çıkarma veya web sitelerinde kaydırma yapma gibi işlemler gerçekleştirilebilecek. Diğer taraftan kullanıcının telefonu tutuş şekline göre kontrol tuşları sağ veya sol tarafa yerleşecek.

Microsoft’un yeni teknolojiyi ilk olarak Windows 10 mobil cihazlarına getirmesi bekleniyor. Bu sayede, akıllı telefon pazarında bir adım öne çıkma şansını yakalayacak Tabii, ilk olarak bu teknolojinin nihai sürüme ulaşmasını beklemek gerekiyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Future-Windows-Phone-models-might-know-where-your-fingers-are-going-before-they-hit-the-glass_id80828 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Crashlone 3 yıl en beğenilen
Apple yapsa,
iPhone'ların ekranlarını artık parmak hareketlerini hissedebilecek.
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CVenturas 3 yıl
Samsung da airview miydi neydi hem kalemle hem de parmakla yapilabiliyordu zaten. Ustelik bu ozellik s5de bile vardi.
Ozet: cop
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
xperia sola? kaç sene evvel floating touch diye sony çıkarmıştı zaten. xperia sp de de vardı hatta
1 Yanıt Yanıtla +4
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Barni Moloztaş 3 yıl
Ne işimize yarayacak
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DH Misafiri 3 yıl
Samsungdaki kamerayla çalışıyordu. O yüzden verimsiz. Burada Şengör ekranın kendisi.
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extrabold 3 yıl
Vardi zaten
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Angel of the Lord 3 yıl
S4'te bu yok muydu? Galeride parmağı fotoğrafa yaklaştırınca fotoğraf büyüyordu. Kaydırma özelliği de vardı diye hatırlıyorum.
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MxFxOx 3 yıl
Ekranı biz hissetsek
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volkan_kolay 3 yıl
Farklı markalardaki özellikleri bir arya toplayarak tek hale getirmek yenilikmi oluyor? Note serisi kullananlar buna benzer pekçok şeyi SPen ile yapabiliyor zaten, bunun son kullanıcıya avantajı nedir? hayatımızda neyi değiştirecek? performans ve pil gücüne ne katkısı olacak? bunları konuşmak lazım.
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kadirirdem 3 yıl
S4 den beri var zaten...
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BRNSpawn 3 yıl
Ev arkadaşım Note 3 ile bu özelliği yıllardır kullanıyor.
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dr20mouse 3 yıl
Samsung'da bu özellik vardı sanki?
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cherkesomer 3 yıl
bundan önce buna benzer özellikli çıkan telefonlarla bunu kıyaslamak ayrı bi kafa microsofta laf soka soka bihal olan donanım haberin haberi başlıkta microsoft değilde sanki gorillas yapmış gibi bütün akıllı telefonlara mal etmesi ayrı bi kafa..
samsungun 5 defa el sallayıp bikere sayfa çeviren sensörünü bunla kıyaslamak nedir ya :D
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QuexSeeL 3 yıl
Kararlı bir şekilde çalışırsa ve iyi reklamı yapılırsa dokunmatik ekranların bir sonraki aşaması bu olacaktır, yukarıda denildiği gibi bir de force touch ile kullanılırsa gerisi geliştiricilerin hayal gücüne kalmış olur.
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microsoft, pre-sensing touch ve
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