Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek

Pek çok ilginç fikrin mimarı olan ve Hololens projesine de önemli katkılar yapan Microsoft Research laboratuvarı, bu kez dokunmatik ekranlar konusunda yenilikçi bir proje ile karşımıza çıkıyor.

Bugüne kadar dokunmatik ekranları sadece dokunarak kullanabildik. S-Pen gibi ekran kalemi teknolojileri, fare hareketleri arasında yer alan hovering yani üzerinde gezinme fonksiyonunu uygulamayı başardı ancak bu da kalem ile sınırlı kaldı. Microsoft, bu fonksiyonu daha gelişmiş hale getiriyor.

Yeni teknolojide kendinden kapasitif dokunmatik bir ekran kullanılıyor. Bu ekran, hem kenardan yapılan tutuşları hem de parmağın üzerinde gezinme hareketlerini algılayabiliyor. Böylece, akıllı telefonda ekstradan pek çok farklı kısayol mümkün oluyor.

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Kullanıcı örneğin yazı yazarken metnin üzerine parmağını getirerek seçme işlemini yapabilecek. Veya önceden belirlenmiş olan butonlara dokunmadan basabilecek. Yine video izlerken kontrol tuşlarını ortaya çıkarma veya web sitelerinde kaydırma yapma gibi işlemler gerçekleştirilebilecek. Diğer taraftan kullanıcının telefonu tutuş şekline göre kontrol tuşları sağ veya sol tarafa yerleşecek.

Microsoft’un yeni teknolojiyi ilk olarak Windows 10 mobil cihazlarına getirmesi bekleniyor. Bu sayede, akıllı telefon pazarında bir adım öne çıkma şansını yakalayacak Tabii, ilk olarak bu teknolojinin nihai sürüme ulaşmasını beklemek gerekiyor.