Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar

Steam Yaz İndirimleri, 9 Temmuz saat 20.00’de sona erecek. İndirimlerin bitmesine sayılı günler kaldı. İndirimlerden faydalanmak istiyor ama hala daha ne alacağınıza karar veremediyseniz bu içeriğimiz size göre. Oynadığımız, beğendiğimiz ve indirimle birlikte fiyatını uygun bulduğumuz oyunları sizin için bir araya getirdik. Listemizdeki oyunları büyük keyifle oynayacağınızı düşünüyoruz.

The Witcher 3 - 17,99 TL

The Witcher 3, hiç kuşku yok ki oyun tarihinin efsaneleri arasına adını yazdırmayı başardı. Her ne kadar çıkışının ardından 4 yıl geçmiş olsa da oynanış mekanikleri ve grafikleri ile günümüz oyunlarından geri kalır yanı yok.

The Witcher 3’ü özel kılan şey, sahip olduğu destansı hikayesi. Fantastik konuların ele alındığı The Witcher 3, sinema ve diziler de dahil olmak üzere tüm eğlence içerikleri arasında en iyi fantastik içeriklerinden birisi olarak gösterilebilir. Ayrıca Netflix, The Witcher 3’ün dizisinin çekimlerine başladı. Oyunu oynadıktan sonra diziden daha çok keyif alacağınız aşikar. Son olarak The Witcher 3’ün Türkçe dil desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Dying Light - 20,29 TL

Zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun, kesintisiz aksiyon deneyimi sunuyor. Atmosferiyle diğer zombi oyunlarının önüne geçmeyi başarıyor. Türkçe dil desteği de eklenen oyun, aksiyon severlerin mutlaka denemesi gereken eserler arasında.

Thief Simulator 20,80 TL

Bu oyunda, ev sahiplerine yakalanmadan hırsızlık yapmaya çalışıyoruz. Çaldığımız ürünleri satarak, bir sonraki hırsızlıklarda kullanmak üzere çeşitli alet edevat ve teknolojik ürünler satın alıyoruz. Oldukça keyifli bir oyun.

Farm Together - 25,60 TL

Eğer bir dönem Facebook’ta Farmville oynamış ve beğenmişseniz bu oyuna bayılacağınızı düşünüyorum. Özellikle de yakın bir arkadaşınızla beraber oynadığınızda epey keyifli oluyor. Bir çiftçilik oyunundan beklenmeyecek kadar detayı var. Bu oyunu tek başınıza değil de bir arkadaşınızla beraber almanızı tavsiye ederim.

The Long Dark - 12,50 TL

Sanatsal grafiklere sahip The Long Dark oyununda soğuk bir iklimde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kamp yapıyor, avlanıyor, dinleniyor ve yaşam mücadelesi veriyoruz. Oyuna sürekli yenilikler geliyor. Oldukça uzun ömürlü bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

To the Moon - 4,50 TL

To the Moon, oynanış özelliklerinden ziyade hikâyesi ile dikkat çekiyor. Oyun, ölümü yaklaşan bireylerin son dileklerini bir makine yardımıyla ‘anı’ olarak hafızasında yaşatan iki doktorun aya gitmek isteyen bir hastayla arasındaki ilişkisini ele alıyor. 4-5 saatlik oynanış süresi sunan To the Moon, etkileyici bir hikayeye sahip. Oyun bittiğinde finalin etkisinde kalıp, saatlerce etkisinden çıkamayacaksınız.

Mafia III - 11,80 TL

Mafia serisinin önceki oyunları kadar etkileyici değil. Arabayı ve karakteri kontrol etmek GTA gibi kolay değil. Bunları göz önüne alarak satın aldığınızda beğeneceğinizi düşünüyorum. Üstelik geçtiğimiz günlerde Türkçe yaması yayınlandı. Bugüne kadar oynamadıysanız bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum.

Dirt Rally - 12,20 TL

Araba yarışı seviyor ve tozu dumana katmak istiyorsanız Dirt Rally’i satın alabilirsiniz. Dirt Rally 2.0 oyununa göre Dirt Rally’nin fiyatı oldukça düşük. İki oyun arasında ciddi fark yok. Seçimim bu oyundan yana.

Rise of the Tomb Raider - 13,35 TL

Tom Raider serisini oynamadıysanız ve seri hakkında hiçbir fikriniz yoksa dahi bol macera yaşamak ve gizemli bulmacaları çözmek istiyorsanız Rise of the Tomb Raider’ı beğeneceksiniz.

House Flipper - 22,40 TL

Bu oyunda eski ve terk edilmiş evleri satın alarak, evi bakıma sokuyor, yeniden dizayn ediyor ve iyi bir fiyata satıyoruz. Temizlik yapıyor, duvarları yıkıyor, boyuyor, dekore ediyor ve evi satıyoruz. Bu sayede yeni ekipmanlar satın alabiliyoruz. Oyunun tek olumsuz yanı, co-op özelliği yok. Bir arkadaşımızla beraber evi baştan aşağıya yenileyebilseydik güzel olurdu.

F1 2018 - 23 TL

Geçtiğimiz sezonun F1 oyunu olsa da hem yeni oyun ile arasında pek fark olmaması hem de online serverların daha dolu olmasıyla F1 2018 bir adım öne çıkıyor.

Metro Redux Bundle - 11,62 TL

Bu paket Metro 2033 ve Metro Last Light oyunlarını içeriyor. Metro serisini hiç oymadıysanız güzel bir başlangıç olabilir. Eski oyun olduğu için grafikleri ve oynanışı bir tık rahatsız edebilir. Eski oyunları oynamayı sevmiyorsanız tavsiye etmiyorum. İki oyunun da Türkçe yaması bulunuyor.

SUPERHOT - 15,60 TL

SUPERHOT, oldukça popüler bir oyun. Bugüne kadar satın almadıysanız bu indirim dönemi sizin için büyük bir fırsat. Bu oyunda zaman, sadece karakteri hareket ettirdiğiniz zaman akıyor. Üzerinize gelen düşmanları küçük ve hızlı hareketler ile alt etmeye çalışıyorsunuz. Oldukça ilginç oynanışa sahip. Özgün oynanışından dolayı epey keyif alacağınızı düşünüyorum.

