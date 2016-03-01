SteamOS'a Vulkan desteği geldi

Steam'in Linux tabanlı işletim sistemi SteamOS sonunda Vulkan desteğine kavuşuyor. Geliştiricilerin grafik birimine doğrudan müdahale etmesine izin veren Vulkan API'de çekirdekler ve bellel manuel olarak yönetilebiliyor. Böylece oyunlardaki optimizasyon da çok daha rahat bir şekilde yapılabiliyor.

DirectX12'nin platformlar arası alternatifi olarak görülen Vulkan API sayesinde oyunlardan çok daha iyi performans alacağımızı söyleyebiliriz. Zaten Valve, SteamOS'taki oyunların Windows'takilere göre daha hızlı çalışacağını söylemişti. Anlaşılan bu Vulkan API sayesinde olacak.

SteamOS'un son sürümünde Nvidia Linux sürücülerinin versiyon 355'i de yer alıyor ki bu sürüm Vulkan desteğine sahip. Nvidia donanımı kullananlar bu özellikten yararlanabilecekler. Intel ve AMD ise Vulkan sürücülerini yakında yayınlayacaklarını söylüyorlar.

http://www.tweaktown.com/news/50757/steamos-adds-vulkan-support/index.html