SteamOS'a Vulkan desteği geldi

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Steam'in Linux tabanlı işletim sistemi SteamOS sonunda Vulkan desteğine kavuşuyor. Geliştiricilerin grafik birimine doğrudan müdahale etmesine izin veren Vulkan API'de çekirdekler ve bellel manuel olarak yönetilebiliyor. Böylece oyunlardaki optimizasyon da çok daha rahat bir şekilde yapılabiliyor.
DirectX12'nin platformlar arası alternatifi olarak görülen Vulkan API sayesinde oyunlardan çok daha iyi performans alacağımızı söyleyebiliriz. Zaten Valve, SteamOS'taki oyunların Windows'takilere göre daha hızlı çalışacağını söylemişti. Anlaşılan bu Vulkan API sayesinde olacak.
SteamOS'un son sürümünde Nvidia Linux sürücülerinin versiyon 355'i de yer alıyor ki bu sürüm Vulkan desteğine sahip. Nvidia donanımı kullananlar bu özellikten yararlanabilecekler. Intel ve AMD ise Vulkan sürücülerini yakında yayınlayacaklarını söylüyorlar.
http://www.tweaktown.com/news/50757/steamos-adds-vulkan-support/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İndirilebilir olmasından bahsetmemiş arkadaş, süreç dahiliyetinde yaklaşmış. Şu an evet var, destekleyen oyunlar da var ve önümüzdeki dönemde bu oyunların doğru şekilde artış göstermesi (hem önemli yapımların desteklemesi hem de bu desteklerin gerçek bir destek olması yani çıkarmış olmak için çıkarılmaması şeklinde. Optimize edilmesi kısacası) sonucunda platformun başarım göstermesinden, bunun sonucunda da SteamOS'un bir linux dağıtımı olması nedeniyle Linux tarafına güç katmasından bahsediyor. Zira Linux dağıtımı olarak güç kazanırsa, bunu yaparken kullanması gerektiği OpenGL'in de yaygınlaşması olacağı için diğer dağıtımlara da örnek olur, onların da gelişmesine katkı sağlar ve Windows'a göre gelişim gösterebilir.
Adıma cevap verdiğiniz için teşekkürler. başka söze gerek bırakmamış. sadece bir düzeltme yapacağım. Vulkan API zaten OpenGL yetersiz kaldığı için çıktı. yani Vulkan API, OpenGL nin yerini alacak.
SteamOS var şu anda? Henüz kullanılması tavsiye edilmiyor mu? İndirilebiliyormuş ben indirsem bir katkısı olur mu ki?