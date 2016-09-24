Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stephen King'in Kara Kule serisi dizi oluyor

Stephen King'in popüler kitap serisinden uyarlanan Kara Kule filmi için bekleyiş sürerken, bir de dizi haberi geldi. Film serisine eşlik edecek bir Kara Kule dizisi çekiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
7
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Usta yazar Stephen King'in en popüler eserleri arasında yer alan Kara Kule (The Dark Tower) serisi, sinemadan sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. Yıllardır hazırlık aşamasında olan Kara Kule filmini nihayet çekmeye başlayan MRC Film, 2017'nin şubat ayında vizyona girecek bu filmin yanı sıra bir de televizyon dizisi hazırlıyor. Kara Kule dizisi için hazırlıklara hız veren yapım şirketi, dizi hakkında ilk detayları paylaştı.
Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan Kara Kule dizisinin senaryosunu, Kara Kule filminin de senaristleri olan Nikolaj Arcel (aynı zamanda filmin yönetmeni) ve Anders Thomas Jensen kaleme alacak. Dizinin yapımcıları arasında Ron Howard, Brian Grazer, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner gibi ünlü sinemacılar da yer alacak.
Dizi için henüz herhangi bir kanal ile anlaşılmamış olsa da, yapımcı şirket 10 veya 13 bölümden oluşacak ilk sezon için hazırlıklara başlamış durumda. İlk sezonun kaç bölümden oluşacağı senaryoların yazılmasının ardından belli olacak. Son yılların en heyecan verici dizi projeleri arasında yer alan Kara Kule dizisi için birçok kablolu kanal ve dijital platformun devreye girmesi bekleniyor. Bu arada House of Cards'ın da yapımcısı olan MRC Film halihazırda Netflix ile bir bağlantıya sahip olduğu için Netflix'in diziyi kapma konusunda rakiplerinden daha avantajlı olduğu söyleniyor.
Başrollerini Idris Elba ve Matthew McConaughey'in üstlendiği Kara Kule filmine eşlik edecek olan dizi, Stephen King'in Kara Kule serisindeki dördüncü kitap olan Büyücü ve Cam Küre (Wizard and Glass)'den uyarlanacak. Büyücü ve Cam Küre, serinin ana karakteri olan Roland Deschain'in geçmişine gidiyor ve ilk üç kitabın öncesinde geçen bir hikaye anlatıyor.
Kara Kule dizisi Roland Deschain'in gençliğini anlatacağı için karakteri Idris Elba değil daha genç bir oyuncu oynayacak, ancak Elba da dizide konuk oyuncu olarak yer alacak. Öte yandan serinin kötü adamını canlandıran Matthew McConaughey'in dizide yer alıp yer almayacağı henüz bilinmiyor. McConaughey'in canlandırdığı siyahlı adam karakteri dizide yer alacak olsa da, farklı bir oyuncu tarafından canlandırılabileceği söyleniyor. Karakterin yıllar içinde farklı yüzlere büründüğü göz önüne alındığında, dizi için farklı bir oyuncunun seçilmesi hikaye akışını bozmayacaktır.
Merakla beklenen Kara Kule filmi 24 Şubat 2017'de sinemaseverler ile buluşacak. Kara Kule dizisi içinse 2018'e kadar beklememiz gerekiyor.

http://www.ew.com/article/2016/09/21/dark-tower-tv-series-stephen-king-wizard-glass Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AdiqeCaLe 3 yıl en beğenilen
Matthew MacConaughey ismi heyecanlandırmaya yeter.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kakarikikiri 3 yıl
kitapta Ronald karakteri siyahi biri değildi, niye böyle bi seçim yapmışlar ki!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl kakarikikiri
kakarikikiri

kitapta Ronald karakteri siyahi biri değildi, niye böyle bi seçim yapmışlar ki!

Amerikada ki siyahi ve beyazlar gerginligi. Polislerin siyahileri öldürmesi sürekli son radeye gelmisti. siyahiler boldigin polislere suikaslar düzemnlemis ve bu durum büyük olay olmustu.
sonra oscar töreni, siyaset, diziler , filmler siyahilerle doldu anlayacagiln.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Obaaa okuyamamıştım hep okumak istemiştim fırsat olmuyordu güzel olursa izleriz gerçi pek düzgün kitap serisini yapabilen olmuyor ama belli de olmaz. Zaten ne olur ne olmaz diye e-kitap olarak indirmiştim bir ara bir kitabını okur karşılaştırırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 3 yıl
bu sene kara harbiden moda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
Filmden değil ama diziden umutluyum. Bu arada okumayanlar varsa Kara Kule serisini mutlaka okumanızı öneririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AdiqeCaLe 3 yıl en beğenilen
Matthew MacConaughey ismi heyecanlandırmaya yeter.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WISDOM 3 yıl
reisin gençliği kitabın büyük bölümünü kapladığı için serinin dizi olabilecek en güzel kitabı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hastanelerde steril robotlar görev yapacak 3 yıl HTC’den bu kez Ocean serisi 3 yıl Apple A10X büyük bir sürpriz yapabilir 3 yıl Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu 3 yıl Nintendo NX’in çıkışı gecikmeyecek 3 yıl Mobilite: Taksitle telefon, LG V20, Asus ZenFone 3 Deluxe ve dahası... 3 yıl Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı 3 yıl HAVELSAN ve TÜBİTAK ortaklığıyla PARDUS’un yaygınlaştırılması sağlanacak 3 yıl Apple üçüncü kez bir yapay zeka firması satın alıyor 3 yıl Uber'in rezervasyon özelliği İstanbul’da başladı 3 yıl Warcraft'ın yönetmeninden yeni bilim kurgu filmi: Mute 3 yıl iPhone 7 su altı ve kamera testi "Kızgın kumlardan serin sulara daldık" 3 yıl Karşınızda Dünya'nın en hızlı elektrikli aracı: Venturi VBB-3 3 yıl AMD, MacBook ailesine göz kırpıyor 3 yıl Snapchat, kameralı gözlüğünü duyurdu 3 yıl SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planları ortaya çıkıyor 3 yıl Panasonic GH5 kamera ön inceleme "4K 60p video kaydı" 3 yıl Facebook Messenger’da sohbetlere anket ekleme özelliği geldi 3 yıl LTE-U ve WiFi çakışmasını önlemenin yolları aranıyor 3 yıl Minecraft'ın öğrencilere özel versiyonunun çıkış tarihi açıklandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Stephen King'in Kara Kule serisi dizi oluyor Sonraki Yeni nesil Mercedes-Benz A-Class kamuflajlı olarak görüntülendi 3 yıl Huawei ve Leica araştırma merkezi kuruyor 3 yıl Samsung Galaxy On7 2016 Çin’de resmiyet kazandı 3 yıl Paper Planes ile en keyifli kağıt uçak macerası 3 yıl 2si1 "Kayıp kaçak bedelli" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Bir kulaklık girişi olmayan telefon da HTC’den geliyor 3 yıl Apple, Samsung’un kalbinde mağaza açmaya hazırlanıyor 3 yıl Google’ın Twitter’ı satın alacağı iddia ediliyor 3 yıl USB Tip-C ile HDMI portları tarihe karışabilir 3 yıl Aselsan’dan milli demir yolu teknolojileri hamlesi 3 yıl Samsung yöneticisine gizli bilgileri sızdırmaktan hapis cezası 3 yıl "Facebook video izlenme oranlarını abartıyor" 3 yıl Dünyanın en küçük jeti: FLS Microjet 3 yıl General Mobile GM5 Plus için Android 7.0 yayınlandı 3 yıl Cep telefonlarında taksite yeni düzenleme geliyor 3 yıl Yeni Yoga bilgisayarlarda Linux kurulum sorunu 3 yıl Çalışmalar tamamlandı: Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor 3 yıl 500 milyon Yahoo hesabı çalındı 3 yıl BlackBerry akıllı telefon bölümünü kapatıyor 3 yıl Sandisk 1TB SD kart mercek altında "Tüm arşivinizi tek bir SD karta sığdırın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim