Stephen King'in Kara Kule serisi dizi oluyor

Usta yazar Stephen King'in en popüler eserleri arasında yer alan Kara Kule (The Dark Tower) serisi, sinemadan sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. Yıllardır hazırlık aşamasında olan Kara Kule filmini nihayet çekmeye başlayan MRC Film, 2017'nin şubat ayında vizyona girecek bu filmin yanı sıra bir de televizyon dizisi hazırlıyor. Kara Kule dizisi için hazırlıklara hız veren yapım şirketi, dizi hakkında ilk detayları paylaştı.

Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan Kara Kule dizisinin senaryosunu, Kara Kule filminin de senaristleri olan Nikolaj Arcel (aynı zamanda filmin yönetmeni) ve Anders Thomas Jensen kaleme alacak. Dizinin yapımcıları arasında Ron Howard, Brian Grazer, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner gibi ünlü sinemacılar da yer alacak.

Dizi için henüz herhangi bir kanal ile anlaşılmamış olsa da, yapımcı şirket 10 veya 13 bölümden oluşacak ilk sezon için hazırlıklara başlamış durumda. İlk sezonun kaç bölümden oluşacağı senaryoların yazılmasının ardından belli olacak. Son yılların en heyecan verici dizi projeleri arasında yer alan Kara Kule dizisi için birçok kablolu kanal ve dijital platformun devreye girmesi bekleniyor. Bu arada House of Cards'ın da yapımcısı olan MRC Film halihazırda Netflix ile bir bağlantıya sahip olduğu için Netflix'in diziyi kapma konusunda rakiplerinden daha avantajlı olduğu söyleniyor.

Başrollerini Idris Elba ve Matthew McConaughey'in üstlendiği Kara Kule filmine eşlik edecek olan dizi, Stephen King'in Kara Kule serisindeki dördüncü kitap olan Büyücü ve Cam Küre (Wizard and Glass)'den uyarlanacak. Büyücü ve Cam Küre, serinin ana karakteri olan Roland Deschain'in geçmişine gidiyor ve ilk üç kitabın öncesinde geçen bir hikaye anlatıyor.

Kara Kule dizisi Roland Deschain'in gençliğini anlatacağı için karakteri Idris Elba değil daha genç bir oyuncu oynayacak, ancak Elba da dizide konuk oyuncu olarak yer alacak. Öte yandan serinin kötü adamını canlandıran Matthew McConaughey'in dizide yer alıp yer almayacağı henüz bilinmiyor. McConaughey'in canlandırdığı siyahlı adam karakteri dizide yer alacak olsa da, farklı bir oyuncu tarafından canlandırılabileceği söyleniyor. Karakterin yıllar içinde farklı yüzlere büründüğü göz önüne alındığında, dizi için farklı bir oyuncunun seçilmesi hikaye akışını bozmayacaktır.

Merakla beklenen Kara Kule filmi 24 Şubat 2017'de sinemaseverler ile buluşacak. Kara Kule dizisi içinse 2018'e kadar beklememiz gerekiyor.

http://www.ew.com/article/2016/09/21/dark-tower-tv-series-stephen-king-wizard-glass