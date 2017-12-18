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Sürekli beğeni isteyen gönderilere Facebook’tan geçit yok

Sürekli yaptığı gönderiye sizden beğeni isteyen ve rahatsızlık veren hesaplardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Facebook bugünden itibaren bu tür gönderileri elemeye başladı.
1 yıl
2,1b
1
5
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kullanıcılara kaliteli ve doğru içerik gösterilmesi için algoritmalarında önemli değişiklikler yapan Facebook, şimdi de sürekli beğeni isteyen rahatsız edici gönderileri ele alıyor.

Kurallar katılaşıyor

Facebook algoritmalarına göre kullanıcılardan sık beğeni alan, yorum yapılan veya paylaşım yapılan gönderiler daha etkileşimli olarak kabul ediliyor ve öne çıkmaya başlıyor. Bazı kullanıcılar sadece gösteriş olsun diye gönderilerine beğeni istiyor ancak bunu reklamlarını öne çıkarmak için bilinçli olarak yapan bir kesim de var.

Ayrıca Bkz. "Filminden önce Jumanji: Vahşi Orman'ın mobil oyunu geldi"

Facebook artık bunu, algoritmalarını yanıltmak olarak algılamaya başladı ve bugünden itibaren sıkı bir şekilde sürekli beğeni isteyen gönderileri takibe alıyor. Gönderi talebini yeni bir spam çeşidi olarak tanımlayan Facebook, bu tür talepte bulunan gönderileri haber kaynağında geriye doğru atmaya başlayacak. Israrlı bir şekilde spam yapmaya devam eden sayfalar veya kullanıcılar için yakın zamanda kısıtlama politikalarının da devreye gireceği belirtiliyor.

Facebook daha önce de yalan haber başlıkları ile kullanıcı çekmeye çalışan ve reklam dolu sitelere yönlendirme yapan gönderileri engellemeye başlamıştı. Ne var ki bu hamlelerin ne kadar başarılı olduğuyla ilgili resmi rakamlar paylaşılmadığı için etkisi tam olarak bilinmiyor. 

 

https://www.recode.net/2017/12/18/16785250/facebook-news-feed-change-spam-engagement-baiting-publishers Yorum Yaz
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tavernac1 1 yıl en beğenilen
Her beğeni bir amin bir bağış inşallah.
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xamaximax 1 yıl
facebook kullanan var mı hala
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hector_1990 1 yıl
zaten silmiştim sosyal medya mı trol ve saçmalama merkezi mi ayırt etmek zor
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Rachsuchtig 1 yıl
Arkadaslar facebook begeni isteyen gönderileri siliyromus ama öncelikle bir Like atarsaniz cok mutlu olurum
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_CeKoCu_ 1 yıl
ekrem yine = reklam
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tavernac1 1 yıl en beğenilen
Her beğeni bir amin bir bağış inşallah.
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