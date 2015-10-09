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Surface Book özelleştirilmiş bir Nvidia grafik kartına sahip olacak

3 yıl
2,8b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface Book özelleştirilmiş bir Nvidia grafik kartına sahip olacak

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği Windows 10 etkinliğinde yeni amiral gemi modeli Lumia cihazları tanıtılmış olsa da şüphesiz en ilgi çeken model Surface Book adındaki melez tablet modeli olmuştu. 

Ayrılabilir klavyesi ile ister tablet ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen Surface Book, harici bir grafik birimi sunması ile öne çıkıyordu. Ayrılabilir klavye üzerinde yer alan bu grafik kartının Nvidia'dan sağlandığı açıklanmış ancak modeli belirtilmemişti. 

Microsoft'tan edinilen bilgiye göre Surface Book modelinde özelleştirilmiş bir Nvidia GeForce grafik birimi bizi bekliyor. Surface ailesi için bir ilk olacak bu özelleştirilmiş kart kullanıcıların gündelik grafik işlemlerine ve orta seviye oyunlarına gerekli gücü sağlayacak. 

Nvidia'nın ne tür bir özelleştirme sunacağı net olarak bilinmiyor ancak kartın Maxwell mimarisini temel alacağı ve 1GB VRAM sunacağı belirtiliyor. Geçmişte de Alienware tarzındaki dizüstü modellerinde Nvidia'nın özelleştirilmiş grafik birimlerine rastlıyorduk. Bu kez Nvidia orta seviyeye yakın bir özelleştirme yapmış gibi görünüyor. 

Bazı kaynaklar bu kartın GeForce GTX 950M ile benzer güç tüketimi ve performans sunacağını belirtirken, bazı kaynaklar da GeForce GTX 960M kartının kırpılmış versiyonu olabileceğini belirtiyor. Net bilgilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor. Surface Book 1499$ başlangıç fiyatına sahip olsa da harici grafik kartlı versiyonlar 1900$-2700$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://microsoft-news.com/microsoft-surface-book-comes-with-a-custom-nvidia-gpu/ Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Abi Ekrem, zorla mı yaptırıyorlar sana bu işi?
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HeavyClocker 3 yıl
Başlangıç fiyatı 899 dolar olan ürün Surface Book değil Surface Pro 4 olabilir mi acaba?
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Basteryus 3 yıl
surface pro 4 haberini 2016 da yapılacak etkinlikten sonra girmeyi düşünüyorsunuz sanırım, 3 gün oldu.
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tadalar 3 yıl
hiç haber yapmayın daha iyi bu ne böyle baştan salma haberler
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Mianfei 3 yıl
Ekrem nasılsın kardesim
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kadirirdem 3 yıl
ekrem sana zorla mı bu işi yaptırıyorlar?
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eric13 3 yıl
1900 dolara 950m ayarinda grafik karti ...... eminim peynir ekmek gibi satacak bu microsoft isi biliyor gercekten
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KalemKolik 3 yıl
O kadar para iste başlangıç modeli için harici gpu dandik olsun.Ayrıca 1gb vram ile tillahı olsa o kart dar boğaz çeker hemde nasıl.En az minimun 2gb olması gerekti.
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omerv 3 yıl
Bu hyprid modellere oldu olası ısınamadım. Ve bu güne kadar çok sattıkları da pek görülmedi. Sebep maliyet artışı ve iki görevide tam olarak yerine getirememesi. Çift ekran kartı çift maliyet demektir. Telefon+fotoğraf makinası melezi tutmadı; Telefon+tablet tutmadı ne oldu akıllı telefon fotoğraf deneyimi artırıldı, telefon ekranlar büyüdü ancak tablete çok yaklaşmadı. Microsoft güzel işler yapıyor ancak geç kalıyor. Surface leri daha inceltmek ve klavyeyi daha ince hale getirmek için uğraşsa idi bana göre daha başarılı olurdu gibi geliyor. Bu konuda Apple firmasını takip etmesi gerekiyor galiba.
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lapatid 3 yıl omerv
omerv
Bu hyprid modellere oldu olası ısınamadım. Ve bu güne kadar çok sattıkları da pek görülmedi. Sebep maliyet artışı ve iki görevide tam olarak yerine getirememesi. Çift ekran kartı çift maliyet demektir. Telefon+fotoğraf makinası melezi tutmadı; Telefon+tablet tutmadı ne oldu akıllı telefon fotoğraf deneyimi artırıldı, telefon ekranlar büyüdü ancak tablete çok yaklaşmadı. Microsoft güzel işler yapıyor ancak geç kalıyor. Surface leri daha inceltmek ve klavyeyi daha ince hale getirmek için uğraşsa idi bana göre daha başarılı olurdu gibi geliyor. Bu konuda Apple firmasını takip etmesi gerekiyor galiba.

tam olarak yerine getiremiyor derken ?
agirligi yuzunden tabletten geri kaliyor desen tamam da icinde bildigin 64 bit windows var aletin bildigin pc.RT li surumle mi karistiriyosun ?
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Ciddiyetsiz 3 yıl omerv
omerv
Bu hyprid modellere oldu olası ısınamadım. Ve bu güne kadar çok sattıkları da pek görülmedi. Sebep maliyet artışı ve iki görevide tam olarak yerine getirememesi. Çift ekran kartı çift maliyet demektir. Telefon+fotoğraf makinası melezi tutmadı; Telefon+tablet tutmadı ne oldu akıllı telefon fotoğraf deneyimi artırıldı, telefon ekranlar büyüdü ancak tablete çok yaklaşmadı. Microsoft güzel işler yapıyor ancak geç kalıyor. Surface leri daha inceltmek ve klavyeyi daha ince hale getirmek için uğraşsa idi bana göre daha başarılı olurdu gibi geliyor. Bu konuda Apple firmasını takip etmesi gerekiyor galiba.

Sen ısınamamış olabilirsin ama benim tam aradığım cihazlar. Eminim benim gibi düşünen çok insan var. Microsoft belki telefon bölümünde geriden geliyor olabilir (kaldı ki 950 xl de önde olduğu yerler var) ama özellikle surface pro serisi tam bir başarı. Surface book ise bunun daha ötesi. Sunumu izlersen orada inceliğe vurgu yapıyor. Bu incelikte kalmalarını usb portu engellediğini vs söylüyor. Kaldı ki yeterli incelik var. Fiyat olarak da aynı donanımı vaadeden başka markalara bir bakın...
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Hobar 3 yıl
Şimdiye kadar yapılmış en başarılı dizüstü bence. Ama harici grafik birimi olmayan modeli bile 1500$
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Basteryus 3 yıl
surface pro 4 haberini 2016 da yapılacak etkinlikten sonra girmeyi düşünüyorsunuz sanırım, 3 gün oldu.
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Abi Ekrem, zorla mı yaptırıyorlar sana bu işi?
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Başka bir haberde 1890 yazıyordu. DOğru mu bu fiyat?
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HeavyClocker 3 yıl
Başlangıç fiyatı 899 dolar olan ürün Surface Book değil Surface Pro 4 olabilir mi acaba?
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