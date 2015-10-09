Surface Book özelleştirilmiş bir Nvidia grafik kartına sahip olacak

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği Windows 10 etkinliğinde yeni amiral gemi modeli Lumia cihazları tanıtılmış olsa da şüphesiz en ilgi çeken model Surface Book adındaki melez tablet modeli olmuştu.





Ayrılabilir klavyesi ile ister tablet ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen Surface Book, harici bir grafik birimi sunması ile öne çıkıyordu. Ayrılabilir klavye üzerinde yer alan bu grafik kartının Nvidia'dan sağlandığı açıklanmış ancak modeli belirtilmemişti.





Microsoft'tan edinilen bilgiye göre Surface Book modelinde özelleştirilmiş bir Nvidia GeForce grafik birimi bizi bekliyor. Surface ailesi için bir ilk olacak bu özelleştirilmiş kart kullanıcıların gündelik grafik işlemlerine ve orta seviye oyunlarına gerekli gücü sağlayacak.





Nvidia'nın ne tür bir özelleştirme sunacağı net olarak bilinmiyor ancak kartın Maxwell mimarisini temel alacağı ve 1GB VRAM sunacağı belirtiliyor. Geçmişte de Alienware tarzındaki dizüstü modellerinde Nvidia'nın özelleştirilmiş grafik birimlerine rastlıyorduk. Bu kez Nvidia orta seviyeye yakın bir özelleştirme yapmış gibi görünüyor.





Bazı kaynaklar bu kartın GeForce GTX 950M ile benzer güç tüketimi ve performans sunacağını belirtirken, bazı kaynaklar da GeForce GTX 960M kartının kırpılmış versiyonu olabileceğini belirtiyor. Net bilgilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor. Surface Book 1499$ başlangıç fiyatına sahip olsa da harici grafik kartlı versiyonlar 1900$-2700$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://microsoft-news.com/microsoft-surface-book-comes-with-a-custom-nvidia-gpu/