Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor

Uber tarafından sadece Suudi Arabistan’da uygulamaya eklenen özellik sayesinde kadın sürücüler sadece kadın yolcu alma seçeneğine sahip oldu. Eylül ayında pilot olarak sınırlı bir bölgede başlatılan program sonucuna göre kadın sürücülerin yüzde 74’ü sadece kadın yolcuları taşımak istedi. Özellik şuan ülke genelinde kullanıma sunuluyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında kadınların araç kullanmasına izin veren Suudi Arabistan, ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın 2030 vizyonunun bir parçası. Prens, kadınların iş gücündeki katkısını %22’den %30’a çıkarmayı hedefliyor.

https://www.uber.com/ar-SA/blog/women_preferred/

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