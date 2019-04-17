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Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor

Uber'de %5'lik bir hisse sahibi olan Suudi Arabistan'da kadın sürücüler isterlerse sadece kadın yolcu alabiliyorlar. Uber açıklamasına göre özellik sadece Suudi Arabistan'da kullanılacak.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Uber tarafından sadece Suudi Arabistan’da uygulamaya eklenen özellik sayesinde kadın sürücüler sadece kadın yolcu alma seçeneğine sahip oldu. Eylül ayında pilot olarak sınırlı bir bölgede başlatılan program sonucuna göre kadın sürücülerin yüzde 74’ü sadece kadın yolcuları taşımak istedi. Özellik şuan ülke genelinde kullanıma sunuluyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında kadınların araç kullanmasına izin veren Suudi Arabistan, ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın 2030 vizyonunun bir parçası. Prens, kadınların iş gücündeki katkısını %22’den %30’a çıkarmayı hedefliyor.
Kısa süre önce kadınların çalışma ortamlarını konforlu hâle getirmek için yeni regülasyonları aktive eden Suudi Arabistan, Halk Yatırım Fonu ile Uber’in hisselerinde de yüzde 5’lik bir pay sahibi. Çalışma ve Sosyal Gelişim Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan bu yasalar, The National’a göre iş verenlerin kadınlar için gerekli konfor elementlerini sağlamalarını ve erkekler ile eşit ödeme almalarını şart koşuyor.

https://www.uber.com/ar-SA/blog/women_preferred/ Yorum Yaz
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X_S!nS! 1 ay en beğenilen
Bu suudiler, bu din uzerinden para kazanan insanlarin hepsi nedense kafir dedikleri insanlarin topraklarina gidip yasiyorlar
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0x1 1 ay
Kesinlikle mükemmel. Türkiye'de bir tane kadın Uber sürücüsü var mı acaba ? Dalga geçtiğiniz toplumlar herşeyin farkında ve gelişmeye , şeriat ile yönetilmesine rağmen kadına önem vermeye tam gaz devam ediyor. Yazıklar olsun ahlaksız yöneticilere ve yobaz halka.
Kesinlikle mükemmel. Türkiye'de bir tane kadın Uber sürücüsü var mı acaba ? Dalga geçtiğiniz toplumlar herşeyin farkında ve gelişmeye , şeriat ile yönetilmesin...
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axiprens 1 ay
Yobaz dedigimiz araplar uber kullanabiliyor. Cok ilerideyiz coookk. Bizde yavsak taxi lerle ugrasalim
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ali9949 1 ay
Bızde uber bıle yok taksı plakası ve havalımanı rantları var
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DH Misafiri 1 ay
Bu o ülke için iyi bir adım. Ne yazık ki erkekle kadın tek kaldığında akılları hemen şeyine giden toplumlar bunlar çok da şey etmeyin.
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ciwanbilisim 1 ay
SUUDİ şeytan krallığıdır...
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Steven Wilson 1 ay
Bu hızla giderlerse bunlar bizi de geçer
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VirgilSollozzo 1 ay
Mekke’ye giderken arabada seks yapacaklar ondan sonra al basina belayi
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0x1 1 ay
Kesinlikle mükemmel. Türkiye'de bir tane kadın Uber sürücüsü var mı acaba ? Dalga geçtiğiniz toplumlar herşeyin farkında ve gelişmeye , şeriat ile yönetilmesine rağmen kadına önem vermeye tam gaz devam ediyor. Yazıklar olsun ahlaksız yöneticilere ve yobaz halka.
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X_S!nS! 1 ay en beğenilen
Bu suudiler, bu din uzerinden para kazanan insanlarin hepsi nedense kafir dedikleri insanlarin topraklarina gidip yasiyorlar
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fuckulteli 1 ay
Araplara kızıyoruz, eleştiriyoruz ve evet belki birçoğunda haklıyız da ama petrolün geleceklerini kurtarmayacağının ufak da olsa farkındalar. Hazır ellerinde yatırım yapacak paraları varken "Halk Yatırım Fonu" gibi bir fon ile gelecek vadeden girişimlere, şirketlere yatırım yapıp hisse alıyorlar ve ben bu yatırımlara imreniyorum.
Habere konu olan ise, sadece bir seçenek olarak kaldığı sürece kabul edilebilir. İnsanlar sosyal hayat içerisinde birlikte karşılık güven içerisinde yaşamayı başarırlarsa kadın erkek ayrımına hiç mi hiç gerek yok. Kadın şoförlüğünü yapsın, erkek de yolcu olarak insani yanını kaybetmeden efendi gibi seyahat edebilsin. Yani kadınlarda sıkıntı yok.
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