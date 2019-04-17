Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor

Teknoloji Editörü
Uber tarafından sadece Suudi Arabistan’da uygulamaya eklenen özellik sayesinde kadın sürücüler sadece kadın yolcu alma seçeneğine sahip oldu. Eylül ayında pilot olarak sınırlı bir bölgede başlatılan program sonucuna göre kadın sürücülerin yüzde 74’ü sadece kadın yolcuları taşımak istedi. Özellik şuan ülke genelinde kullanıma sunuluyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında kadınların araç kullanmasına izin veren Suudi Arabistan, ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın 2030 vizyonunun bir parçası. Prens, kadınların iş gücündeki katkısını %22’den %30’a çıkarmayı hedefliyor.The National’a göre iş verenlerin kadınlar için gerekli konfor elementlerini sağlamalarını ve erkekler ile eşit ödeme almalarını şart koşuyor.
https://www.uber.com/ar-SA/blog/women_preferred/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Habere konu olan ise, sadece bir seçenek olarak kaldığı sürece kabul edilebilir. İnsanlar sosyal hayat içerisinde birlikte karşılık güven içerisinde yaşamayı başarırlarsa kadın erkek ayrımına hiç mi hiç gerek yok. Kadın şoförlüğünü yapsın, erkek de yolcu olarak insani yanını kaybetmeden efendi gibi seyahat edebilsin. Yani kadınlarda sıkıntı yok.