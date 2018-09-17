Suudi Arabistan'dan Tesla'nın rakibine 1 milyar dolarlık yatırım

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors henüz herhangi bir elektrikli otomobil modelini üretmeye başlamasa da Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor. Şirketin kendisini Tesla'ya rakip olarak konumlandırmasının yanı sıra otonom lüks otomobiller üretmeyi planlaması da bu rekabet durumunu ortaya çıkarmış durumda. Şirket Lucid Air isimli 643 kilometre menzile sahip elektrikli otomobilini 2016 yılında tanıtmış ve CES2017'de aracın bir prototipini sergilemişti. Buna karşılık finansal zorluklar nedeniyle üretime henüz başlayabilmiş değil.





Lucid Air'in piyasaya sürülmesine destek olacak

Bu süre zarfında şirketin satılacağı konuşulurken Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu(PIF), şirkete 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı. Çevre dostu bir ekonomi inşa etmek amacıyla Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından yönetilen PIF, bu yatırım ile şirketin ilk elektrikli otomobili Lucid Air'in 2020 yılında piyasaya sürülmesine destek olacak. Fondan gelecek olan para; Arizona'da bir fabrika inşa edilmesi ve otomobil üretimine başlanması için kullanılacak.





Suudi Arabistan ekonomisini petrole bağımlı olmaktan kurtarmaya çalışan PIF, halihazırda Japon teknoloji devi SoftBank'ın yönettiği ve yenilikçi teknolojilere odaklanan Vizyon Fonu'nun da en büyük destekçisi konumunda. Buna ek olarak PIF'ın elektrikli otomobillere ilgisi olduğu da bir süredir bilinen bir gerçek. Mart ayında Tesla hisselerinin yüzde 5'e yakın kısmını satın alan ve Tesla'nın en büyük hissedarlarından biri haline gelen PIF, Tesla'nın özel bir işletmeye dönmesi halinde hisselerini 420 dolardan satın alabileceğini de açıklamıştı.





PIF'ın açıklamasının ardından Lucid Motors'un hisseleri gün içinde yüzde 12'nin üstünde bir artış gösterdi. Üretim planlarını ilk olarak 2018'e sonrasında ise 2019'a ertelemek zorunda kalan şirketin bu yatırım ile en geç 2019'da üretime başlayacağı tahmin ediliyor.

https://www.reuters.com/article/us-saudi-investment-auto/saudis-pif-invests-over-1-billion-in-electric-carmaker-lucid-motors-idUSKCN1LX1IG