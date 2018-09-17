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Suudi Arabistan'dan Tesla'nın rakibine 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu(PIF), elektrikli araçlar üretmek için finansmana ihtiyaç duyan Lucid Motors'a 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı.
8 ay
3,3b
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10
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors henüz herhangi bir elektrikli otomobil modelini üretmeye başlamasa da Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor. Şirketin kendisini Tesla'ya rakip olarak konumlandırmasının yanı sıra otonom lüks otomobiller üretmeyi planlaması da bu rekabet durumunu ortaya çıkarmış durumda. Şirket Lucid Air isimli 643 kilometre menzile sahip elektrikli otomobilini 2016 yılında tanıtmış ve CES2017'de aracın bir prototipini sergilemişti. Buna karşılık finansal zorluklar nedeniyle üretime henüz başlayabilmiş değil.


Lucid Air'in piyasaya sürülmesine destek olacak 

Bu süre zarfında şirketin satılacağı konuşulurken Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu(PIF), şirkete 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı. Çevre dostu bir ekonomi inşa etmek amacıyla Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından yönetilen PIF, bu yatırım ile şirketin ilk elektrikli otomobili Lucid Air'in 2020 yılında piyasaya sürülmesine destek olacak. Fondan gelecek olan para; Arizona'da bir fabrika inşa edilmesi ve otomobil üretimine başlanması için kullanılacak.


Suudi Arabistan ekonomisini petrole bağımlı olmaktan kurtarmaya çalışan PIF, halihazırda Japon teknoloji devi SoftBank'ın yönettiği ve yenilikçi teknolojilere odaklanan Vizyon Fonu'nun da en büyük destekçisi konumunda. Buna ek olarak PIF'ın elektrikli otomobillere ilgisi olduğu da bir süredir bilinen bir gerçek. Mart ayında Tesla hisselerinin yüzde 5'e yakın kısmını satın alan ve Tesla'nın en büyük hissedarlarından biri haline gelen PIF, Tesla'nın özel bir işletmeye dönmesi halinde hisselerini 420 dolardan satın alabileceğini de açıklamıştı. 


PIF'ın açıklamasının ardından Lucid Motors'un hisseleri gün içinde yüzde 12'nin üstünde bir artış gösterdi. Üretim planlarını ilk olarak 2018'e sonrasında ise 2019'a ertelemek zorunda kalan şirketin bu yatırım ile en geç 2019'da üretime başlayacağı tahmin ediliyor. 


https://www.reuters.com/article/us-saudi-investment-auto/saudis-pif-invests-over-1-billion-in-electric-carmaker-lucid-motors-idUSKCN1LX1IG Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 8 ay en beğenilen
O kadar yaranmaya çalıştığımız Araplar gibi bile olamadık. Ancak hamamböceği gibi çoğalan beslemeleri besleyelim, makam arabası alalım, uçak alalım..
2 Yanıt Yanıtla +34
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pspoor 8 ay
Ne yazik ki cok uzun bir zamandir Turklerin tek gayesi arap poposu emmek oldu, merak etmeyin bizler daha da fakirlesecegiz, onlar daha da zenginlesecek. Boylece arap seviciler daha rahat edecek.
Ne yazik ki cok uzun bir zamandir Turklerin tek gayesi arap poposu emmek oldu, merak etmeyin bizler daha da fakirlesecegiz, onlar daha da zenginlesecek. Boylece...
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12 Angry Men 8 ay Şıh Hazretleri
Suriyelileri unutmuşsun hocam. Elin tecavüzcüsüne, hırsızına 30 milyar dolardan fazla para yatırdık. Sırf türklere bela olmaları ıcın. İşte hizmet budur.
Suriyelileri unutmuşsun hocam. Elin tecavüzcüsüne, hırsızına 30 milyar dolardan fazla para yatırdık. Sırf türklere bela olmaları ıcın. İşte hizmet budur.
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eAkman 8 ay
Tesla balonunun patlamasına az kaldı.
Porsche ve Faradar Future da sahneye çıktı mı iyice ezilecek Tesla. Bomboş, donanımsız, tasarım açısından demode makinelere binlerce dolar istemek neymiş görsün.
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pspoor 8 ay
Ne yazik ki cok uzun bir zamandir Turklerin tek gayesi arap poposu emmek oldu, merak etmeyin bizler daha da fakirlesecegiz, onlar daha da zenginlesecek. Boylece arap seviciler daha rahat edecek.
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stalker(1979) 8 ay
1 milyar dolara o şirketi bile almaları lazımdı? O kadar değerli miymiş bu lucid Motor?
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AqRaMa 8 ay
FF de desteklenebilir
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Tommy Shelby 8 ay
Araplar kafayı çalıştırmaya başlamış
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DoctorEconomy 8 ay
Arapları bi biz yiyemedik.
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Şıh Hazretleri 8 ay en beğenilen
O kadar yaranmaya çalıştığımız Araplar gibi bile olamadık. Ancak hamamböceği gibi çoğalan beslemeleri besleyelim, makam arabası alalım, uçak alalım..
1 Yanıt Yanıtla +34
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İtalyada ilticacı 8 ay
Sih hazretleri yakistimi bu sana hic al sanada makam araci...
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12 Angry Men 8 ay Şıh Hazretleri
Suriyelileri unutmuşsun hocam. Elin tecavüzcüsüne, hırsızına 30 milyar dolardan fazla para yatırdık. Sırf türklere bela olmaları ıcın. İşte hizmet budur.
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oray 8 ay
rekabet her zaman iyidir.
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lucid motors, lucid air ve
7 etiket daha tesla suudi arabistan yatırım fon Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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