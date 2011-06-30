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Symbian Anna'lı Nokia E6, sim kilitsiz olarak 439$'dan Amerika'da satışa sunuldu

7 yıl
14,1b
1
39
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Symbian Anna'lı Nokia E6, sim kilitsiz olarak 439$'dan Amerika'da satışa sunuldu
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Nokia firmasının, nisan ayında tanıtımını yapıp hazirandan itibaren satışına başladığı Symbian Anna işletim sistemli E6'nın Amerika'da Amazon tarafından satışına başlandı. Telefonun fiyatı sim kilitsiz şekilde 439$.
Hem dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve Symbian Anna üçlüsünü bir arada toplayan Nokia E6, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 2.46-inç boyutunda ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 8 GB dahili flash belleğe (microSD kartlarla toplam kapasite 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, Bluetooth 3.0'a, GPS'e, 8 megapiksel çözünürlüğünde çift led flaşlı kameraya (kamera aynı zamanda 720p video kaydedebilmekte), RDS'li FM radyoya ve 1500 mAh bataryaya yer verilmiş.

Symbian Anna'lı Nokia E6, sim kilitsiz olarak 439$'dan Amerika'da satışa sunuldu
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unflattering 7 yıl
dün inceledim bu cihazı gerçekten süperdi. saturnde ve bakırköy nokia shopta inceledim. ekranı gerçekten çok net. ses kalitesi iyi. hızı kesinlikle su götürmez. bence tek kötü ekranının biraz küçük olması. symbian anna da süper bu arada.
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BuZ-MaViSi 7 yıl
Herşeyi ile güzel cihaz.
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JohanCruyff14 7 yıl
HTC Chacha'dan vazgeçirecek beni
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kaya.77 7 yıl
aynen öyle.sanki üzerine binip dünya turu yapacaklar.
daha düne kadar 3310 kullanıyolardı,bana şimdi bilgisayar mühendisi oldular.
Kullanmayı bilmiyolar hakkını veremiyolar,firma sahibleriymiş gibi rekabet ediyorlar bide
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..Knight.. 7 yıl
İşlemci hızı 680 MHz olacaktı, düzeltildi.
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redpover 7 yıl
adamlar ne güzel cihaz yapmış kardeşim daha ne istiyosunuz?şahsen kullandım hızı da gayet iyi.anlamadım nedir bu hız takıntısı...adamların kendi bünyelerinde belirlediği bir strateji var.kullanmak istemiyorsanız nokia almayın.kullanmak istiyorsanız da bu stratejiye uymak zorundasınız.iphoneden sonra ne boş yorumlar gelip geçiyor yahu anlamıyorum sizi neyinize yetmiyor !
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séquestre 7 yıl
Güzel , şu sistemi kurcalamak lazım ..
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DarkEnergy 7 yıl
Güzel telefon olmuş. E72 Nokia'nın en güzel modellerindendi bu daha da güzel olmuş.
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Mr. Jingles 7 yıl

..Knight..

Hem dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve Symbian Anna üçlüsünü bir arada toplayan Nokia E6, 600 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor.

GSMArena'da 600 MHz olarak yazıyor fakat Nokia'nın kendi geliştirici sitesinde 680 MHz olarak belirtilmiş(http://www.developer.nokia.com/Devices/Device_specifications/E6-00/).

alprkrkmz

arm 11 ve yanılmıyorsam e72 ile aynı. sadece ram 128den 256 ya çıkmış.. bir de kamera 8 olmuş... çok fark yok anna dışında.. ha bari 800 mhz yapıp ram 512 olaydı...


E72'nin biraz gelişmiş hali diyemeyiz buna. Aralarında birçok fark var. Sadece RAM ve kamera değil, olaya yüzeysel olarak bakıyorsunuz.

- En basitinden E72'de GPU bile bulunmuyor.
- E72'nin ekranı QVGA iken E6 VGA'dır. E72'deki çözünürlüğün 4 katı. Bu haliyle cep telefonlarındaki en yüksek PPI değerini sunan iPhone 4 ile eşdeğerdir.
- 8GB dahili hafıza
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth v3.0
- USB OTG
- HD video çekimi
- 5 bant 3G desteği
- Gürültü engelleyici çift mikrofon
- GPU hızlandırmalı arayüz(Bu özelliğin Android'de halâ desteklenmediğini hatırlatırım)
- 256 MB RAM
- Symbian Anna
- 8 MP kamera

Görüldüğü gibi aslında farkları sadece RAM ve kamera değilmiş.

Hirotaro

çöpleri saldılar yine

Bence sen şu çöp yorumlarını kaldırsan iyi olur.
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eP_362 7 yıl
Nokia Shoplarda 839 TL
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Windows10 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci


..Knight..

Hem dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve Symbian Anna üçlüsünü bir arada toplayan Nokia E6, 600 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor.

GSMArena'da 600 MHz olarak yazıyor fakat Nokia'nın kendi geliştirici sitesinde 680 MHz olarak belirtilmiş(http://www.developer.nokia.com/Devices/Device_specifications/E6-00/).

alprkrkmz

arm 11 ve yanılmıyorsam e72 ile aynı. sadece ram 128den 256 ya çıkmış.. bir de kamera 8 olmuş... çok fark yok anna dışında.. ha bari 800 mhz yapıp ram 512 olaydı...


E72'nin biraz gelişmiş hali diyemeyiz buna. Aralarında birçok fark var. Sadece RAM ve kamera değil, olaya yüzeysel olarak bakıyorsunuz.

- En basitinden E72'de GPU bile bulunmuyor.
- E72'nin ekranı QVGA iken E6 VGA'dır. E72'deki çözünürlüğün 4 katı. Bu haliyle cep telefonlarındaki en yüksek PPI değerini sunan iPhone 4 ile eşdeğerdir.
- 8GB dahili hafıza
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth v3.0
- USB OTG
- HD video çekimi
- 5 bant 3G desteği
- Gürültü engelleyici çift mikrofon
- GPU hızlandırmalı arayüz(Bu özelliğin Android'de halâ desteklenmediğini hatırlatırım)
- 256 MB RAM
- Symbian Anna
- 8 MP kamera

Görüldüğü gibi aslında farkları sadece RAM ve kamera değilmiş.

Hirotaro

çöpleri saldılar yine

Bence sen şu çöp yorumlarını kaldırsan iyi olur.


bu cihaz için sgs android 2.3.4 kullanan birisi olarak şöyle yorumlayabilirim, kesinlikle çöp değil ancak bu telefondan sonra e72 kesinlikle çöp olmuştur.
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Blitz 7 yıl
Qwerty kalvyeli bir iş telefonu için çözünürlük fena değil ama fiyat pahalı ...
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sertacarslan 7 yıl
Ben bu telefona bu parayı vermem.
KDV'siyle, fahiş aracı kar payıyla 1.250 TL'yi bulur.
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TsG 7 yıl
Touch & Type olduğunu unutmayın, güzel bir iş telefonu bence...
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POWER64 7 yıl
Nokia işletim sistemini değiştir, sonra biraz donanım dengesi kur ve tasarımıda biraz geliştir. Ne kadar zormuş arkadaş bir şirketin adam gibi ürünler üretmesi.
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