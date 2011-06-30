Symbian Anna'lı Nokia E6, sim kilitsiz olarak 439$'dan Amerika'da satışa sunuldu

Haber Editörü
Nokia firmasının, nisan ayında tanıtımını yapıp hazirandan itibaren satışına başladığı Symbian Anna işletim sistemli E6'nın Amerika'da Amazon tarafından satışına başlandı. Telefonun fiyatı sim kilitsiz şekilde 439$.
Hem dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve Symbian Anna üçlüsünü bir arada toplayan Nokia E6, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 2.46-inç boyutunda ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 8 GB dahili flash belleğe (microSD kartlarla toplam kapasite 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, Bluetooth 3.0'a, GPS'e, 8 megapiksel çözünürlüğünde çift led flaşlı kameraya (kamera aynı zamanda 720p video kaydedebilmekte), RDS'li FM radyoya ve 1500 mAh bataryaya yer verilmiş.
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daha düne kadar 3310 kullanıyolardı,bana şimdi bilgisayar mühendisi oldular.
Kullanmayı bilmiyolar hakkını veremiyolar,firma sahibleriymiş gibi rekabet ediyorlar bide
GSMArena'da 600 MHz olarak yazıyor fakat Nokia'nın kendi geliştirici sitesinde 680 MHz olarak belirtilmiş(http://www.developer.nokia.com/Devices/Device_specifications/E6-00/).
E72'nin biraz gelişmiş hali diyemeyiz buna. Aralarında birçok fark var. Sadece RAM ve kamera değil, olaya yüzeysel olarak bakıyorsunuz.
- En basitinden E72'de GPU bile bulunmuyor.
- E72'nin ekranı QVGA iken E6 VGA'dır. E72'deki çözünürlüğün 4 katı. Bu haliyle cep telefonlarındaki en yüksek PPI değerini sunan iPhone 4 ile eşdeğerdir.
- 8GB dahili hafıza
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth v3.0
- USB OTG
- HD video çekimi
- 5 bant 3G desteği
- Gürültü engelleyici çift mikrofon
- GPU hızlandırmalı arayüz(Bu özelliğin Android'de halâ desteklenmediğini hatırlatırım)
- 256 MB RAM
- Symbian Anna
- 8 MP kamera
Görüldüğü gibi aslında farkları sadece RAM ve kamera değilmiş.
Bence sen şu çöp yorumlarını kaldırsan iyi olur.
bu cihaz için sgs android 2.3.4 kullanan birisi olarak şöyle yorumlayabilirim, kesinlikle çöp değil ancak bu telefondan sonra e72 kesinlikle çöp olmuştur.
KDV'siyle, fahiş aracı kar payıyla 1.250 TL'yi bulur.