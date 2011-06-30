Symbian Anna'lı Nokia E6, sim kilitsiz olarak 439$'dan Amerika'da satışa sunuldu

Nokia firmasının, nisan ayında tanıtımını yapıp hazirandan itibaren satışına başladığı Symbian Anna işletim sistemli E6'nın Amerika'da Amazon tarafından satışına başlandı. Telefonun fiyatı sim kilitsiz şekilde 439$.

Hem dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve Symbian Anna üçlüsünü bir arada toplayan Nokia E6, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 2.46-inç boyutunda ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 8 GB dahili flash belleğe (microSD kartlarla toplam kapasite 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, Bluetooth 3.0'a, GPS'e, 8 megapiksel çözünürlüğünde çift led flaşlı kameraya (kamera aynı zamanda 720p video kaydedebilmekte), RDS'li FM radyoya ve 1500 mAh bataryaya yer verilmiş.



