TCL MOVE giyilebilir cihazları ülkemizde satışa sunuldu

BlackBerry ve Alcatel markalarını elinde bulundurmasıyla tanıdığımız Çinli üretici TCL, MOVE serisi giyilebilir cihazlarını ülkemizde de satışa sunuyor. Seride bir akıllı saat ve bir fitness bilekliği yer alıyor.

TCL MOVE markası bazı pazarlarda Alcatel MOVE adıyla pazarlanıyor. Yani her iki marka da aynı ürünleri barındırıyor. Yeni ürünler biraz daha orta seviyeye hitap eder tarzda geliştirilmiş.

Gündelik kullanım

TCL MOVEBAND Display adındaki ürün bir fitness takip bilekliği. Atılan adım, yakılan kalori, uyku düzeni gibi temel verileri takip ediyor ve kullanıcısına tavsiyelerde bulunuyor. Aktivite sonuçlarını ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca gelen SMS, çağrı gibi bildirimleri de kullanıcıya yansıtıyor.

IP66 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan bileklik 45mAh kapasiteli bataryası sayesinde 5 güne kadar kesintisiz kullanım sunabiliyor. Model 179TL fiyat etiketine sahip.

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TCL MOVETIME Smartwatch modelinde 1.4 inçlik AMOLED dokunmatik ekran yer alıyor. Sesli çağrı, SMS, email gibi aktivitelerini takip edebildiğiniz saat, telefonunuzdaki kamera ve müzik çalar gibi fonksiyonları da kontrol etmenizi sağlıyor.

Fitness takibi de yapabilen akıllı saat ayrıca nabız ölçer sensöre de sahip. WiFi ve Bluetooth ile bağlantı kabiliyetini geliştirebildiğiniz saat yoğun kullanımda 2 gün, bekleme modunda 1 hafta gidiyor. Akıllı saat için istenen fiyat 799TL seviyesinde.