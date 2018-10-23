THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı

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Türk Hava Yolları'nın TK 800 numaralı seferi, Panama'nın başkenti Panama City'den İstanbul'a yolcu taşıyor. Bu uçuşa katılan yolcular uçuş boyunca sırasıyla Porto Riko'yu, Atlantik Okyanusu'nu, Fransa'nın güneyini, İtalya'nın kuzey kıyılarını ve Yunanistan'ı yukarıdan görerek nihayetinde İstanbul'a varıyor. 21 Ekim Pazar günü gerçekleşen yolculukta ise uçak tamamen farklı bir rotayı izledi. ABD'nin doğu kıyıları üzerinden Atlantik Okyanusu'nu aşmaya başlayan uçak daha sonrasında ise Grönland'ın ve Norveç'in üzerinden geçerek yolcuların Kuzey Işıkları'nı görmesine olanak sağladı.





Aynı sürede, ek yakıt harcamadan İstanbul'a vardı

Normalde 6 bin 739 millik TK 800 seferi, bu kez rota uzadığı için 7 bin 553 millik yolculukla tamamlandı. Böylece uçak 814 mil(1314 kilometre) fazladan uçmuş oldu. Bununla birlikte uçak sanki rotasından hiç ayrılmamış gibi planlanan saatte(sadece 5 dakikalık fark ile) İstanbul'a varmayı başardı. Ayrıca yolculuk boyunca normal Panama City-İstanbul uçuşuyla eşit miktarda yakıt harcandı. Uçakların takip edildiği FlightRadar24 platformunun gündeme taşıdığı ve yabancı basında da yer alan ilginç uçuşun nedeni ise jet rüzgarları(jet stream).





Atmosferin üst kesimlerinde(genellikle troposfer tabakasında) görülen jet rüzgarları 60 ila 217 knot arasında hıza sahip olabiliyor. Atlantik Okyanusu üzerinde batıdan doğuya doğru esen bu rüzgarlar zaman zaman uçakların rotalarını değiştirmesine neden olabiliyor. Uçakların, havacılık hizmetleri sunan şirketlerden gerçek zamanlı hava durumu bilgisi, rüzgar bilgisi ve en kısa rota gibi verileri aldığını ve bu verileri analiz ederek mümkün olan en verimli uçuş rotasını oluşturduğunu belirten havacılık uzmanı Doug Moss, söz konusu seferde de uçağın binlerce senaryo arasından bu rotayı uygun gördüğünü ve hem yakıt hem de zaman kaybı yaşamadan yolculuk sunduğunu dile getirdi.





Pazar günü gerçekleşen uçuşta kullanılan Airbus A330, jet rüzgarlarını arkasına alana kadar standart seyir hızında(saatte 540 mil) uçuyordu. Uçak okyanus üzerinde jet rüzgarlarını arkasına aldığında ise seyir hızı saatte 700 mile ulaştı. Daha yüksek hıza rağmen aynı yakıtı harcayan uçak böylece uzun rotanın dezavantajını, yüksek hız ile ortadan kaldırdı.

https://www.wired.com/story/turkish-airlines-flight-800-panama-city-istanbul/