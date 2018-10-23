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THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı

Geçtiğimiz günlerde THY'nin Panama City-İstanbul uçuşu ilginç bir rotaya sahne oldu. Normal rotadan 814 mil daha fazla uçan uçak, normal uçuşla aynı yakıtı harcadı: İlginç uçuşun detayları:
7 ay
27,1b
1
28
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı
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Türk Hava Yolları'nın TK 800 numaralı seferi, Panama'nın başkenti Panama City'den İstanbul'a yolcu taşıyor. Bu uçuşa katılan yolcular uçuş boyunca sırasıyla Porto Riko'yu, Atlantik Okyanusu'nu, Fransa'nın güneyini, İtalya'nın kuzey kıyılarını ve Yunanistan'ı yukarıdan görerek nihayetinde İstanbul'a varıyor. 21 Ekim Pazar günü gerçekleşen yolculukta ise uçak tamamen farklı bir rotayı izledi. ABD'nin doğu kıyıları üzerinden Atlantik Okyanusu'nu aşmaya başlayan uçak daha sonrasında ise Grönland'ın ve Norveç'in üzerinden geçerek yolcuların Kuzey Işıkları'nı görmesine olanak sağladı.


Aynı sürede, ek yakıt harcamadan İstanbul'a vardı 

Normalde 6 bin 739 millik TK 800 seferi, bu kez rota uzadığı için 7 bin 553 millik yolculukla tamamlandı. Böylece uçak 814 mil(1314 kilometre) fazladan uçmuş oldu. Bununla birlikte uçak sanki rotasından hiç ayrılmamış gibi planlanan saatte(sadece 5 dakikalık fark ile) İstanbul'a varmayı başardı. Ayrıca yolculuk boyunca normal Panama City-İstanbul uçuşuyla eşit miktarda yakıt harcandı. Uçakların takip edildiği FlightRadar24 platformunun gündeme taşıdığı ve yabancı basında da yer alan ilginç uçuşun nedeni ise jet rüzgarları(jet stream).


 

Atmosferin üst kesimlerinde(genellikle troposfer tabakasında) görülen jet rüzgarları 60 ila 217 knot arasında hıza sahip olabiliyor. Atlantik Okyanusu üzerinde batıdan doğuya doğru esen bu rüzgarlar zaman zaman uçakların rotalarını değiştirmesine neden olabiliyor. Uçakların, havacılık hizmetleri sunan şirketlerden gerçek zamanlı hava durumu bilgisi, rüzgar bilgisi ve en kısa rota gibi verileri aldığını ve bu verileri analiz ederek mümkün olan en verimli uçuş rotasını oluşturduğunu belirten havacılık uzmanı Doug Moss, söz konusu seferde de uçağın binlerce senaryo arasından bu rotayı uygun gördüğünü ve hem yakıt hem de zaman kaybı yaşamadan yolculuk sunduğunu dile getirdi.


Pazar günü gerçekleşen uçuşta kullanılan Airbus A330, jet rüzgarlarını arkasına alana kadar standart seyir hızında(saatte 540 mil) uçuyordu. Uçak okyanus üzerinde jet rüzgarlarını arkasına aldığında ise seyir hızı saatte 700 mile ulaştı. Daha yüksek hıza rağmen aynı yakıtı harcayan uçak böylece uzun rotanın dezavantajını, yüksek hız ile ortadan kaldırdı. 


https://www.wired.com/story/turkish-airlines-flight-800-panama-city-istanbul/ Yorum Yaz
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dvrm155 7 ay en beğenilen
Pilot arkasına rüzgarı alıp uçağı vitesten atmış deseydin anlardık çok uzatmışın

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ouzqan 7 ay
Az yaktırmak katalog verilerini zorlamak bizim işimiz.
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interwap 7 ay
Bizde hergün aynı yolu gittiğimiz halde km başına harcanan yakıt aynı kalmasına rağmen ödenen yakıt parası sürekli artıyor.
Bence bu daha ilginç
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enrique 6 ay
geçenlerde eşim los angeles'a uçtu. takip etmiştim, uçak isveçin güneyi, grönland, kanada üzerinden gitti.
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DH Misafiri 6 ay
1) Planlanandan 27 dakika geç indi.
2) Yakıt tasarrufu yapmadı.
wired.com/...
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hayrikivil 6 ay
steemitimages.com/...
Düz dünya haritasina göre en kisa yol buymuş. Enteresan...
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bytradm 6 ay
bu tip uçuş ilk değil acil durumlarda kutba yakın noktalara iniş yapıyorlar.
bunun bir açıklaması var anlayana.
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Kulak Misafiri 6 ay
Biraz kumar oynamışlar yani anladığım bu benim.
Zaten rotayı yazılımlar belirliyor, onun dışında 1000’e yakın rota çiziyor birini seçiyorsun diyor yazıda. Ya o rüzgarlar esmeseydi? Zararla dönerlerdi sanırım.@Erasmus78
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SEO-Uzmanı 6 ay
2. teori zaman mekan kaymasına uğradılar !
zaten cern deneyi esnasında buna benzer vakalar oluyormuş !

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muxo 6 ay SEO-Uzmanı
Kardeş tanıdık psikolog var. Senin için sordum saatini 75 liradan yapıyormuş.
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SEO-Uzmanı 6 ay
dünya düz !
dünyanın düz olduğunu öğrensek ne olacak !?
evrende özel bir alan içinde var olduğumuzu anlayacağız !
bu şekilde dini ve dünyasal tüm düşünce şeklimiz değişecek !
ama dünya düz değil iddiası nereden ortaya çıktı derseniz !
bunu bir düşünmek lazım ! teorida dünya yuvarlak ama bunu bilimsel anlamda bağımsız bir ispatı malesef sivil havacılık anlamıyla bir tespiti yok !
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Erasmus78 6 ay
Ben bir şey anlamadım haberden.
Daha fazla yol gidilmiş, süre 5 dakika uzamış, yakıt aynı kalmış. E o zaman niye fazladan bilmem kaç km yaptı bu uçak? Yolculara jest olsun da kuzey ışıklarını görünsünler diye mi?
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Exterminio 6 ay Erasmus78
Hocam bunun cevabı haberin kaynağında var. Uçuşlarda firmaların, hangi ülkenin hava sahasından geçiyorsa o ülkeye de bir ücret ödemesi gerektiği yazıyor (overflight fee). Muhtemelen bu sebepten uçuş bilgisayarı bu rotayı seçmiş.
Aslında sadece 5 dakika geç inmesi hiçbir şey değil. İstanbul'da havaalanlarında hava sahasında hep aşırı yoğunluk olur ve uçaklar dakikalarca iniş yapabilmeyi beklerler. Eğer buna rağmen sadece 5 dk geciktiyse aslında daha erken varmış bile olabilir.
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interwap 7 ay
Bizde hergün aynı yolu gittiğimiz halde km başına harcanan yakıt aynı kalmasına rağmen ödenen yakıt parası sürekli artıyor.
Bence bu daha ilginç
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mk2kill 7 ay
thy nin fazladan ucus mili vermesi lazim .
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