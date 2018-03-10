THY filosunu yeniliyor: Airbus ve Boeing siparişleri kesinleşti

Türk Hava Yolları, Eylül 2017’de Boeing ve Ocak 2018’de Airbus şirketleriyle imzalanan niyet anlaşmaları kapsamında siparişlerin kesinleştiğini KAP’a bildirdi. Şirket, Boeing ve Airbus’tan toplamda 60 adet geniş gövdeli uçak satın alacak.

Boeing’den alınacak 787-9 Dreamliner tipi uçakların satın alınması için imzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında Boeing ve THY arasında Eylül 2017’de atılmıştı. Airbus’ın yeni geniş gövdeli uçakları A350-900 için ise imzalar Paris’teki Elysee Sarayı’nda Türk Hava Yolları ve Airbus arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un huzurunda düzenlenen bir törenle atılmıştı.

Önümüzdeki 6 yıllık süreçte toplam 60 adet

Şimdi ise Türk Hava Yolları, KAP’a “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacaktır.” şeklinde özel durum açıklamasında bulundu.

Airbus şirketinin en yeni A350 XWB ailesinin mihenk taşı olarak görülen A350-900, 325 kişilik yolcu kapasitesine sahip 66.8 metrelik bir uçak ve 15,000 kilometre uçuş menziline sahip. 787 Dreamliner ailesinin üyesi Boeing 787-9 Dreamliner ise 14,140 kilometre uçuş menziline sahip, 63 metre uzunluğunda ve 290 kişilik yolcu kapasitesine sahip bir yolcu uçağı.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/thynin-airbus-ve-boeing-siparisleri-kesinlesti/1084595