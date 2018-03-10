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THY filosunu yeniliyor: Airbus ve Boeing siparişleri kesinleşti

Türk Hava Yolları, uçak siparişlerinin kesinleştiğini KAP'a bildirdi. Bu kapsamda Airbus ve Boeing firmalarından toplamda 60 adet yolcu uçağı önümüzdeki 6 yıllık süreçte parça parça satın alınacak.
1 yıl
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21
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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THY filosunu yeniliyor: Airbus ve Boeing siparişleri kesinleşti
 

Türk Hava Yolları, Eylül 2017’de Boeing ve Ocak 2018’de Airbus şirketleriyle imzalanan niyet anlaşmaları kapsamında siparişlerin kesinleştiğini KAP’a bildirdi. Şirket, Boeing ve Airbus’tan toplamda 60 adet geniş gövdeli uçak satın alacak.

Boeing’den alınacak 787-9 Dreamliner tipi uçakların satın alınması için imzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında Boeing ve THY arasında Eylül 2017’de atılmıştı. Airbus’ın yeni geniş gövdeli uçakları A350-900 için ise imzalar Paris’teki Elysee Sarayı’nda Türk Hava Yolları ve Airbus arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un huzurunda düzenlenen bir törenle atılmıştı.

Önümüzdeki 6 yıllık süreçte toplam 60 adet 

Şimdi ise Türk Hava Yolları, KAP’a “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacaktır.” şeklinde özel durum açıklamasında bulundu.

Airbus şirketinin en yeni A350 XWB ailesinin mihenk taşı olarak görülen A350-900, 325 kişilik yolcu kapasitesine sahip 66.8 metrelik bir uçak ve 15,000 kilometre uçuş menziline sahip. 787 Dreamliner ailesinin üyesi Boeing 787-9 Dreamliner ise 14,140 kilometre uçuş menziline sahip, 63 metre uzunluğunda ve 290 kişilik yolcu kapasitesine sahip bir yolcu uçağı.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/thynin-airbus-ve-boeing-siparisleri-kesinlesti/1084595 Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
yerli uçak göklerde(!)

Zamanında uçak yapan ve uçak yapacak gençler yetiştiren Vecihi Hürkuş'a kimler engel olduysa öteki tarafta ateşleri bol olsun
Barni Moloztaşyerli uçak göklerde(!)Zamanında uçak yapan ve uçak yapacak gençler yetiştiren Vecihi Hürkuş'a kimler engel olduys...
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Yanıtla +34
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General. 1 yıl orientem
Alsın canım buna karşı değilim, eyy amariga demesin bana yeter. Her yönüyle amarigaya muhtacız boş kabadayılıkla olmuyor bu işler.
Yanıtla +15
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General. 1 yıl
Hani 2023 hedefi? Hani yerli uçağımız havadaydı. Eyyy amerika demek koyun gütmek kolay tabi.
Her seçimde ya uçağımız havada, yada arabamız yollarda. Nedense sadece onlar görüyor.
Gerçi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. :))
Hani 2023 hedefi? Hani yerli uçağımız havadaydı. Eyyy amerika demek koyun gütmek kolay tabi.Her seçimde ya uçağımız havada, yada arabamız yollarda. Nedense...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Louie-Andy Anderson 1 yıl
gayet yerinde hamledir eğer Avrupa'nın en iyi havayolu olmak istiyorsak son teknoloji uçakların elimizde olması lazım bazı arkadaşlar A380 demiş ama bir düşünün bakalım Emirates'den başka hangi firma cömert A380 sipariş ediyor eğer A380 tarihe karışmamışsa bunun sebebi Emiratesin cömert siparişleridir bunu Airbus yetkilileri bile söylüyor sipariş gelmezse üretimi bitiririz diye keza biz petrol zengini ülke değiliz ki neden sidik yarışına girelim bakın uçağın bize getireceği ek maliyetleri söylemiyorum bile şu şartlar altında yapılacak en doğru alım idi
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DarthLuca 1 yıl
A380 diye tutturanlar, 380 ile 787 nin bakım ve işletim maliyetlerinin farkındamı acaba.
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serhatcan007 1 yıl
Lafta dünyanın en büyük havalimanı yapıldı, ama hala A380 almamakta kararlılar
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Taheri 1 yıl serhatcan007
A380'nin masrafları fazla diye biliyorum ben. Bunun bakım için lisans almaları falan da var. Yoksa alırlardı. Hem bakımı masraflı hem yeni uçaklar daha tasarruflu oluyor diye biliyorum.
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olağan_şüpheli 1 yıl serhatcan007
serhatcan007
Lafta dünyanın en büyük havalimanı yapıldı, ama hala A380 almamakta kararlılar

işletme maliyeti yüksek. Tek seferde o kadar yolcuyu bulmak çoğu zaman sıkıntı haliyle sadece THY değil bir çok havayolu şirketi jumbolara sıcak bakmıyor son zamanlarda. a350 ve 787 en popüler uçaklar. işletme maliyeti ve yakıt tüketimi daha düşük.
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McLaren64 1 yıl serhatcan007
serhatcan007
Lafta dünyanın en büyük havalimanı yapıldı, ama hala A380 almamakta kararlılar

A380 artık mantıklı bir tercih değil. Uçağı filosunda bulunduran şirketler bile 10 yılı doldurur doldurmaz filodan çıkarıyor ya da Airbus'a yeni bir versiyon yapmasını söylüyor. Artık A350, A330, B787, B777 gibi tercihler daha mantıklı. A380 ve B747 gibi Jumbo Jet dönemi kapanıyor.
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eric13 1 yıl
Avrupa bizi gisganiyii
1 Yanıt Yanıtla +2
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koyunsavar 1 yıl eric13
eric13
Avrupa bizi gisganiyii

Kıskananlar catlasın
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General. 1 yıl orientem
Alsın canım buna karşı değilim, eyy amariga demesin bana yeter. Her yönüyle amarigaya muhtacız boş kabadayılıkla olmuyor bu işler.
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Barni Moloztaş 1 yıl
yerli uçak göklerde(!)
1 Yanıt Yanıtla +2
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dr20mouse 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
yerli uçak göklerde(!)

Zamanında uçak yapan ve uçak yapacak gençler yetiştiren Vecihi Hürkuş'a kimler engel olduysa öteki tarafta ateşleri bol olsun
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dogangoxel 1 yıl
Şimdiki fiyatlar ile Türk hava yolları'ndan bilet satın alamıyorduk , bu haberden sonra hiç satın alamayız desenize !
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nForcer 1 yıl
Elden çıkacak uçakları Pegasus alırmış bir de.
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Kerim5100 1 yıl nForcer
Bence çoktan almışlardır
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General. 1 yıl
Hani 2023 hedefi? Hani yerli uçağımız havadaydı. Eyyy amerika demek koyun gütmek kolay tabi.
Her seçimde ya uçağımız havada, yada arabamız yollarda. Nedense sadece onlar görüyor.
Gerçi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. :))
2 Yanıt Yanıtla +11
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orientem 1 yıl General.
General.
Hani 2023 hedefi? Hani yerli uçağımız havadaydı. Eyyy amerika demek koyun gütmek kolay tabi.
Her seçimde ya uçağımız havada, yada arabamız yollarda. Nedense sadece onlar görüyor.
Gerçi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. :))

Yolcu uçağı projesini Sierra Nevada ile beraber yürütüyorlar ve verilen tarihler 2022-2023den önce üretime geçmeyeceğini gösteriyor. O tarihe kadar uçak almasınlar mı? Göklerde denilen uçak yolcu uçağı değildi.
3 Yanıt Yanıtla +3
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olağan_şüpheli 1 yıl General.
General.
Hani 2023 hedefi? Hani yerli uçağımız havadaydı. Eyyy amerika demek koyun gütmek kolay tabi.
Her seçimde ya uçağımız havada, yada arabamız yollarda. Nedense sadece onlar görüyor.
Gerçi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. :))

yerli uçakla bunların alakası yok. yerli uçak bölgesel bir model olacaktı. Bu satın alınanlar ise uzun menzilli. yani yerli uçağımız göklerde olsaydı bile bu uçaklar yine de alınacaktı.
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